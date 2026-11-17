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Στη Σεντζέν της Κίνας στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον την Πέμπτη, 19/11, καθώς Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν ετοιμάζονται για την πρώτη κοινή τριμερή συνάντησή τους, στο περιθώριο της διάσκεψης της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Πρόκειται για μια συνάντηση με ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα, καθώς οι τρεις ηγέτες προσέρχονται με διαφορετικές επιδιώξεις, αλλά και με στόχο να αποσπάσουν ανταλλάγματα από τους συνομιλητές τους.

Κάθε πλευρά έχει τη δική της ατζέντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να εμφανιστεί ως κυρίαρχος παράγοντας στη διεθνή σκηνή, παρά το πολιτικό πλήγμα που δέχθηκε στις ενδιάμεσες εκλογές, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι οι ΗΠΑ διατηρούν την πρωτοκαθεδρία στον Ινδο-Ειρηνικό. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συνάντησή του με τους ηγέτες της Quad, της τετραμερούς συνεργασίας ΗΠΑ, Ινδίας, Ιαπωνίας και Αυστραλίας, οι οποίες διατηρούν κοινές στρατηγικές ανησυχίες απέναντι στην κινεζική επιρροή.

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ θέλει να αναδείξει την τεχνολογική πρόοδο της χώρας του. Η Σεντζέν, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα καινοτομίας και ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, αποτελεί το κατάλληλο σκηνικό για την προβολή των κινεζικών φιλοδοξιών. Το Πεκίνο διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ασία, με ιδιαίτερη έμφαση στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και στο ζήτημα της Ταϊβάν.

Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η παρουσία στο ίδιο τραπέζι με τους δύο ισχυρότερους διεθνείς συνομιλητές του αποτελεί από μόνη της ένα σημαντικό διπλωματικό κέρδος. Η Μόσχα επιδιώκει να αποδείξει ότι, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εκτεταμένες οικονομικές κυρώσεις, εξακολουθεί να συμμετέχει στις αποφάσεις που διαμορφώνουν τη διεθνή τάξη.

Σύμφωνα με τον Ρώσο αναλυτή Ίλια Γκράτσενκοφ, που ερωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, η συνάντηση «θα είναι κυρίως συμβολική σε επίπεδο πολιτικό» προκειμένου να καταστεί σαφές ότι «η Ρωσία παραμένει ένας από τους βασικούς παράγοντες στη διαμόρφωση της νέας διεθνούς τάξης, παρά την πίεση κυρώσεων και τις απόπειρες με στόχο να απομονωθεί διπλωματικά».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η σύνοδος δεν σηματοδοτεί μια «οριστική έξοδο από την απομόνωση», αλλά κυρίως «μια σταδιακή αποκατάσταση ενός σημαντικού διαλόγου ανάμεσα τις παγκόσμιες μεγάλες δυνάμεις». «Για τον Πούτιν, είναι βασικό η Ρωσία να συμμετάσχει στις συζητήσεις για την παγκόσμια ασφάλεια», πρόσθεσε.

Τι ζητούν Τραμπ, Σι και Πούτιν

Πέρα από τους συμβολισμούς, η τριμερής συνάντηση αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας και οικονομίας. Ο Τραμπ θέλει να εντάξει την Κίνα, μαζί με τη Ρωσία, σε μια συμφωνία για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, ενώ επιδιώκει εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο και συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, προσδοκά ότι ο Σι θα ασκήσει πίεση στον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Κινέζος πρόεδρος, από την πλευρά του, θέλει να μπει τέλος στον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε η αμερικανική κυβέρνηση, ενώ εξακολουθεί να ζητά τον τερματισμό της στρατιωτικής και πολιτικής στήριξης των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν. Το Πεκίνο παρουσιάζει τη σύνοδο ως ευκαιρία για «εις βάθος ανταλλαγή απόψεων για τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης».

Ο Πούτιν προσέρχεται με βασική επιδίωξη μια συμφωνία για την Ουκρανία με όρους ευνοϊκούς για τη Μόσχα, θεωρώντας ότι η στάση του Τραμπ δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίας. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εντείνει την κριτική του προς το Κίεβο και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ έχει υπογράψει και συμφωνία με τη Μόσχα για την παράδοση ρωσικού ντίζελ, παρά τις κυρώσεις που βρίσκονται σε ισχύ.

Η τελευταία συνάντηση Τραμπ και Πούτιν πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα, τον Αύγουστο του 2025. Τότε, η ρωσική πλευρά προσδοκούσε σημαντική διπλωματική εξέλιξη, ωστόσο οι συνομιλίες δεν είχαν το αποτέλεσμα που επιδίωκε.

Οι σχέσεις του Ρώσου προέδρου με τον Σι Τζινπίνγκ είναι σαφώς στενότερες. Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί περίπου 40 φορές από το 2013, όταν ο Κινέζος πρόεδρος ανέλαβε την εξουσία, ενώ από το 2022 ο Πούτιν επισκέπτεται τακτικά την Κίνα. Παράλληλα, η οικονομική εξάρτηση της Ρωσίας από το Πεκίνο έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Μόσχα επιδιώκει, άλλωστε, να συνδέσει τη σύνοδο με την κοινή ιστορική διαδρομή των τριών χωρών κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Γιούρι Ουσακόφ, διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, ανέφερε ότι η απόφαση για τη διοργάνωση της συνάντησης ελήφθη «λαμβάνοντας υπόψιν» τη «συμμαχία» που ένωσε τη Ρωσία, την Κίνα και τις ΗΠΑ στη διάρκεια του πολέμου.

Η ρωσική πλευρά υπενθυμίζει συστηματικά τις θυσίες της Σοβιετικής Ένωσης για την ήττα του ναζισμού, ενώ παρουσιάζει τον πόλεμο στην Ουκρανία ως επιχείρηση κατά των νεοναζιστών, όπως χαρακτηρίζει την ουκρανική ηγεσία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε εκ νέου τις συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, υποστηρίζοντας ότι η συνάντηση στη Σεντζέν δεν αποσκοπεί στο να «καθορίσει την τύχη του κόσμου».

Η Ουκρανία και η ανησυχία της Ευρώπης

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και το Κίεβο, ωστόσο, παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις. Ο φόβος είναι ότι η Μόσχα επιδιώκει να προωθήσει μια νέα συμφωνία κατανομής σφαιρών επιρροής, στα πρότυπα της Γιάλτας, όπου οι ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Βρετανίας διαμόρφωσαν τη μεταπολεμική ευρωπαϊκή τάξη.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα της σύγκρουσης. Λίγο πριν από την τριμερή σύνοδο, η Ουκρανία εξαπέλυσε ισχυρή επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας, η οποία συνδέει τη Ρωσία με την προσαρτημένη περιοχή και έχει αποτελέσει στόχο ουκρανικών πληγμάτων το 2022, το 2023 και το 2025.

Η επικείμενη συνάντηση στη Σεντζέν αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία, καθώς στο ίδιο τραπέζι θα βρεθούν τρεις ηγέτες με διαφορετικές επιδιώξεις, ενώ οι συζητήσεις τους ενδέχεται να επηρεάσουν τις ισορροπίες σε ζητήματα ασφάλειας, εμπορίου και διεθνούς επιρροής.

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