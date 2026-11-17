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Η Ρωσία δήλωσε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου ότι γνώριζε για την ανάπτυξη γαλλικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς την «άμεση συμμετοχή» στον πόλεμο και λέγοντας ότι είχε σταλεί μήνυμα στο Παρίσι. «Όχι μόνο οι Γάλλοι, το γνωρίζουμε αυτό. Έχουμε μεταφέρει την ανησυχία μας (…) αυτή δεν είναι πλέον υποστήριξη προς την Ουκρανία, αλλά άμεση συμμετοχή στον πόλεμο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Τα σχόλιά του έρχονται μια ημέρα αφότου μια πηγή κοντά στο θέμα δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι Γάλλοι στρατιώτες επιχειρούσαν στην Ουκρανία εδώ και αρκετούς μήνες για να εκπαιδεύσουν το ουκρανικό προσωπικό και να βοηθήσουν στη συντήρηση του εξοπλισμού. Σε αυτό το στάδιο, αυτό δεν συνιστά στρατιωτική ανάπτυξη αυτή καθαυτή, αλλά μάλλον ενίσχυση της μονάδας συντονισμού με επικεφαλής τον αμυντικό ακόλουθο στην γαλλική πρεσβεία στο Κίεβο, όπως αναφέρει η Le Monde.

Η Γαλλία απέρριψε τον ισχυρισμό του Λαβρόφ ότι η ανάπτυξη ισοδυναμούσε με «άμεση συμμετοχή». Υπάρχει μια «πολύ περιορισμένη» ανάπτυξη γαλλικών στρατευμάτων στην Ουκρανία για εκπαίδευση και συντήρηση εξοπλισμού, δήλωσε η υφυπουργός Άμυνας, Αλίς Ρουφό, στο Κοινοβούλιο. «Υπάρχει απουσία οποιασδήποτε πρόθεσης για μάχη, σε αντίθεση με όσα δήλωσε σήμερα το πρωί ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, κάτι που είναι παράλογο».

Η Αλίς Ρουφό δήλωσε επίσης ότι οι Γάλλοι “δεν είναι συμπολεμιστές” στην Ουκρανία, κατηγορώντας τον ηγέτη της γαλλικής ριζοσπαστικής αριστερας Ζαν-Λυκ Μελανσόν ότι αναμεταδίδει “την προπαγάνδα του Κρεμλίνου”.

“Όχι: δεν είμαστε συμπολεμιστές στην Ουκρανία. Υπάρχει μόνο ο Λαβρόφ, η προπαγάνδα του Κρεμλίνου και εσείς που το λέτε”, δήλωσε σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ απαντώντας σε μήνυμα του Μελανσόν λίγο νωρίτερα στην ίδια πλατφόρμα, στο οποίο ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας επαναλάμβανε την προειδοποίηση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών προς τη Γαλλία για την παρουσία Γάλλων στρατιωτών στην Ουκρανία.

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