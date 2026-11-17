Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρές αποκαλύψεις για τις οικονομικές δραστηριότητες του Ντόναλντ Τραμπ και τις σχέσεις του με ύποπτα δίκτυα μεταφοράς κεφαλαίων από το Αζερμπαϊτζάν φέρνει στο φως η διεθνής δημοσιογραφική έρευνα «Inside Deutsche Bank», η οποία βασίζεται σε διαρροή περισσότερων από 15 εκατομμυρίων τραπεζικών εγγράφων της γερμανικής τράπεζας.

Για πρώτη φορά, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, προκύπτουν άμεσα και τεκμηριωμένα στοιχεία για τη σύνδεση εταιρειών του Αμερικανού προέδρου με το αποκαλούμενο «Azerbaijani Laundromat», ένα εκτεταμένο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διοχέτευση δισεκατομμυρίων δολαρίων, την εξαγορά πολιτικής επιρροής και την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων προς όφελος της πολιτικής και οικονομικής ελίτ του Αζερμπαϊτζάν.

Η έρευνα, που δημοσιεύεται από τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, αποκαλύπτει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Deutsche Bank διαχειριζόταν τις τραπεζικές σχέσεις της με τον Τραμπ, εφαρμόζοντας ένα εξαιρετικά αυστηρό καθεστώς εμπιστευτικότητας, το οποίο περιόριζε την πρόσβαση στα σχετικά οικονομικά στοιχεία σε έναν πολύ μικρό αριθμό υπαλλήλων.

Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, τον Νοέμβριο του 2016, είχε φέρει τη Deutsche Bank αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές δίλημμα. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος είχε τότε ανεξόφλητες οφειλές άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων προς την τράπεζα. Η έγκριση νέων δανείων θα μπορούσε να προκαλέσει κατηγορίες για προνομιακή μεταχείριση, ενώ μια ενδεχόμενη άρνηση θα μπορούσε να επιβαρύνει τις σχέσεις της με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση.

Έτσι, τον Δεκέμβριο του 2016, η τράπεζα δημιούργησε ειδικό καθεστώς για τον Τραμπ και τους συνεργάτες του, με την ονομασία «covered client». Στο πλαίσιο αυτό θεσπίστηκαν ειδική επιτροπή και αυξημένα μέτρα προστασίας των πληροφοριών: κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, περιορισμένη πρόσβαση σε φακέλους, απόκρυψη των ονομάτων των πραγματικών δικαιούχων και φύλαξη έντυπων εγγράφων σε χρηματοκιβώτιο.

Η διαρροή των αρχείων, στην οποία απέκτησε πρόσβαση η Le Monde, επιτρέπει πλέον την ανασύνθεση κρίσιμων πτυχών αυτής της σχέσης και αναδεικνύει πώς ύποπτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές που αφορούσαν εταιρείες του Αμερικανού προέδρου παρέμειναν για χρόνια εκτός των συνηθισμένων μηχανισμών ελέγχου.

Η έρευνα «Inside Deutsche Bank» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δημοσιογραφικές αποστολές στον χώρο της τραπεζικής διερεύνησης. Βασίζεται σε περισσότερα από 15 εκατομμύρια αρχεία, τα οποία καλύπτουν τη δραστηριότητα της γερμανικής τράπεζας από τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Το υλικό εξασφαλίστηκε από δύο πληροφοριοδότες και περιήλθε στην κατοχή των δημοσιογράφων Josy Joseph και Khadija Sharife. Στην επεξεργασία του συμμετείχαν περισσότεροι από 230 δημοσιογράφοι και πάνω από 50 μέσα ενημέρωσης από όλο τον κόσμο.

Οι ύποπτες συναλλαγές και το ξενοδοχειακό σχέδιο στο Μπακού

Η υπόθεση ανάγεται στην άνοιξη του 2015, όταν ο Τραμπ συμμετείχε σε ένα σχέδιο κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχείου στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, το Trump International Hotel & Tower Baku, λίγες μόλις εβδομάδες πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Στις 16 Απριλίου 2015, η εταιρεία DT Marks Baku LLC, με έδρα το Ντέλαγουερ και ιδιοκτησία Τραμπ, έλαβε εντολή για τραπεζική μεταφορά 141.261,82 δολαρίων. Η εταιρεία ήταν υπεύθυνη για την είσπραξη των δικαιωμάτων χρήσης του εμπορικού σήματος Trump στο συγκεκριμένο κατασκευαστικό έργο.

Η πληρωμή προερχόταν από τη Faberlex LP, μια εταιρεία με έδρα τη Σκωτία, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν διέθετε πραγματικά γραφεία ή προσωπικό. Η χρηματοδότησή της συνδεόταν με την κρατική τηλεπικοινωνιακή εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν Baktelecom, μέσω λογαριασμού που διατηρούσε στο εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank, τράπεζας που είχε βρεθεί στο επίκεντρο του σκανδάλου του Azerbaijani Laundromat.

Η πρώτη μεταφορά δεν ολοκληρώθηκε, εξαιτίας λάθους στην καταχώριση του αριθμού λογαριασμού του δικαιούχου, και τα χρήματα επέστρεψαν στον αποστολέα. Ωστόσο, την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε ακριβώς το ίδιο ποσό σε άλλη εταιρεία, την υπεράκτια Datemile Alliance, με διαφορετική αιτιολογία πληρωμής.

Δώδεκα ημέρες αργότερα, η Faberlex επιχείρησε εκ νέου τη μεταφορά των 141.261,82 δολαρίων, αυτή τη φορά προς την THC Baku Services, μια δεύτερη εταιρεία που συνδεόταν με τον Τραμπ. Η πληρωμή ολοκληρώθηκε, με την αιτιολογία να αναφέρει διαφορετικό αριθμό τιμολογίου.

Η διαδρομή του ίδιου χρηματικού ποσού μέσα από διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, εταιρείες και αιτιολογίες πληρωμών σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. Πρόκειται για ένα μοτίβο που παραπέμπει σε πρακτικές απόκρυψης της πραγματικής προέλευσης των κεφαλαίων, καθώς οι αλλεπάλληλες μεταφορές δυσκολεύουν τον εντοπισμό της οικονομικής διαδρομής τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Faberlex και η Datemile Alliance αποτελούσαν βασικούς κρίκους του δικτύου Azerbaijani Laundromat. Μάλιστα, σε εσωτερικό έγγραφο της Deutsche Bank, το οποίο περιγράφει τη συγκεκριμένη επιχείρηση, η Faberlex χαρακτηρίζεται ως εταιρεία με «κεντρικό ρόλο».

Το απόρρητο καθεστώς της Deutsche Bank

Παρά τη σοβαρότητα των συναλλαγών, η Deutsche Bank δεν εντόπισε εγκαίρως τη σύνδεσή τους με το δίκτυο ξεπλύματος χρήματος.

Ως ανταποκρίτρια τράπεζα, το υποκατάστημά της στη Νέα Υόρκη λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ της Danske Bank Estonia και της Capital One, της αμερικανικής τράπεζας μέσω της οποίας εξυπηρετούνταν οι εταιρείες του Τραμπ. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνονταν οι διεθνείς μεταφορές χρημάτων σε δολάρια.

Οι συγκεκριμένες κινήσεις, ωστόσο, χάθηκαν μέσα στον τεράστιο όγκο καθημερινών συναλλαγών που πραγματοποιούνταν για λογαριασμό μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Ακόμη πιο προβληματική αποδεικνύεται η εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος «covered client», το οποίο δημιουργήθηκε μετά την εκλογή Τραμπ. Οι λογαριασμοί που θεωρούνταν πολιτικά ευαίσθητοι έφεραν την ένδειξη «Επίπεδο εμπιστευτικότητας = 99», με αποτέλεσμα οι σχετικές ειδοποιήσεις να είναι προσβάσιμες μόνο σε μια περιορισμένη ομάδα αναλυτών.

Η εσωτερική αυτή απομόνωση των πληροφοριών φαίνεται πως δυσχέραινε ακόμη και τη συνολική εικόνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Τραμπ. Σε ηλεκτρονική αλληλογραφία προς την ομάδα διαχείρισης κινδύνων, στενός συνεργάτης του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας παραδέχθηκε ότι η διασταύρωση των στοιχείων των πολυάριθμων εταιρειών του Αμερικανού επιχειρηματία αποτελούσε ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, καθώς τα δεδομένα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος ήταν διάσπαρτα και συχνά ελλιπή.

Η έρευνα που αποκάλυψε συναλλαγές εκατομμυρίων

Η εικόνα άρχισε να αλλάζει το 2019, όταν η νέα πλειοψηφία των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων ζήτησε από τη Deutsche Bank να παραδώσει οικονομικά στοιχεία μιας ολόκληρης δεκαετίας, στο πλαίσιο της διερεύνησης πιθανών ρωσικών παρεμβάσεων στις αμερικανικές εκλογές του 2016.

Η τράπεζα επιτάχυνε τότε το εσωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα «Project Broadway», το οποίο είχε ξεκινήσει ήδη από το 2017. Στο πλαίσιο του ελέγχου εξετάστηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του Τραμπ και των συνεργατών του, καθώς και οικονομικά έγγραφα προηγούμενων ετών.

Μέσα από αυτή την αναδρομική έρευνα εντοπίστηκαν οι ύποπτες διασυνδέσεις με το Αζερμπαϊτζάν και τα σχετικά ευρήματα διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εσωτερικές υπηρεσίες της τράπεζας.

Τον Μάιο του 2020, εμπιστευτικό υπόμνημα που απευθυνόταν στη γερμανική εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα έδωσε νέες διαστάσεις στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο συνέταξε ο Μπράιαν Χάγκερτι, επικεφαλής της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Deutsche Bank στις ΗΠΑ, το αμερικανικό υποκατάστημα είχε υποβάλει στις 16 Ιανουαρίου 2020 αναφορά ύποπτης δραστηριότητας, κατονομάζοντας τις εταιρείες DT Marks Baku και THC Baku για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο Azerbaijani Laundromat.

Ο ίδιος, πάντως, διευκρίνιζε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε χαρακτηριστεί προσωπικά ως ύποπτος.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά ήταν τα στοιχεία για το συνολικό ύψος των χρημάτων. Ανασυνθέτοντας τις συναλλαγές που αφορούσαν τις δύο εταιρείες, ο Χάγκερτι ανέφερε ότι οντότητες που φέρονταν να συνδέονται με δίκτυα ξεπλύματος χρήματος από το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία είχαν καταβάλει στις εταιρείες του Τραμπ τουλάχιστον 3 εκατομμύρια δολάρια πριν από τον Σεπτέμβριο του 2015.

Παράλληλα, άλλη αναφορά ύποπτης δραστηριότητας, η οποία είχε κατατεθεί τον Ιούνιο του 2017, αφορούσε διαφορετικές εταιρείες που συνδέονταν με τον Αμερικανό πρόεδρο και συναλλαγές συνολικού ύψους 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Και σε αυτή την περίπτωση, η τράπεζα δεν είχε αποδώσει στον Τραμπ ιδιοκτησία ή έλεγχο επί των συγκεκριμένων εταιρικών οντοτήτων.

Η διακοπή των τραπεζικών σχέσεων και οι 300 λογαριασμοί

Η επίθεση στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021, αποτέλεσε σημείο καμπής για τη σχέση του Τραμπ με τη Deutsche Bank. Πέντε ημέρες αργότερα, η γερμανική τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τους δεσμούς της με τον απερχόμενο πρόεδρο.

Στις ΗΠΑ, ωστόσο, η διαδικασία αποδείχθηκε πιο αργή. Η Capital One, στην οποία διατηρούσαν λογαριασμούς πολλές από τις εταιρείες του Τραμπ, παρακολουθούσε τις σχετικές χρηματοοικονομικές κινήσεις μέσω ενός ιδιαίτερα εμπιστευτικού προγράμματος με την ονομασία «Project Safeguard».

Παρά την παρακολούθηση αυτή, χρειάστηκε να φτάσει η άνοιξη του 2021 προκειμένου η τράπεζα να προχωρήσει στο κλείσιμο περισσότερων από 300 λογαριασμών που συνδέονταν με τον Τραμπ, επικαλούμενη μεταξύ άλλων υποψίες για ξέπλυμα χρήματος στο Αζερμπαϊτζάν.

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος το 2025 προσέφυγε δικαστικά κατά της τράπεζας, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε θύμα του λεγόμενου «de-banking», δηλαδή του αποκλεισμού του από τραπεζικές υπηρεσίες για πολιτικούς λόγους.

Η Capital One δεν απάντησε στα αιτήματα των δημοσιογράφων για σχολιασμό, ενώ ούτε ο Trump Organization προχώρησε σε κάποια δήλωση.

Αναπάντητα παρέμειναν και τα ερωτήματα που τέθηκαν στους εκπροσώπους του Τραμπ σχετικά με τις συγκεκριμένες οικονομικές διαδρομές, αλλά και με την επιλογή είσπραξης δικαιωμάτων από ξενοδοχειακές δραστηριότητες μέσω εταιρειών χωρίς εμφανή σύνδεση με τον ξενοδοχειακό κλάδο.

Η Deutsche Bank, από την πλευρά της, περιορίστηκε να δηλώσει ότι δεν σχολιάζει υφιστάμενες ή ενδεχόμενες σχέσεις με πελάτες.

Διαβάστε επίσης:

Τζένσεν Χουάνγκ: Θα ήταν τιμή μου να επιστρέψω ως CEO της Nvidia, αναλαμβάνω την ευθύνη για τα λάθη μου

Πρόνοια ή εξοπλισμοί; 45 δισ. ευρώ ακόμη για το Κίεβο – Τι θα μπορούσε να είχε χρηματοδοτήσει η Ευρώπη με αυτά τα χρήματα

Πολιτική κρίση στη Σουηδία: Διορία μέχρι τα Χριστούγεννα έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής στα κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης