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Μπροστά στο μετεκλογικό αδιέξοδο και τις ατελέσφορες διαπραγματεύσεις, ο πρόεδρος της Βουλής έδωσε τελεσίγραφο στα κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Σουηδία, πάνω από δύο μήνες μετά τις εκλογές.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, ο οποίος έχει αυτήν τη στιγμή στα χέρια του εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης, μετά τις ανεπιτυχείς προσπάθειες της επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Μαγκνταλένα Άντερσον και της ηγέτιδας του Κόμματος Κέντρου Ελίσαμπετ Ταντ Ρίνγκβιστ, έλαβε παράταση για να επιχειρήσει να ολοκληρώσει την αποστολή του.

«Υπάρχει μια ανυπομονησία στους πολίτες (…) η οποία βασίζεται στην αρχή ότι ότι (τα κόμματα) πρέπει τώρα να λάβουν μια απόφαση και να επιλύσουν αυτό το ζήτημα. Ή αλλιώς να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει λύση και να ζητήσουν από τον σουηδικό λαό να ψηφίσει ξανά», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Αντρέας Νόρλεν σε συνέντευξη Τύπου.

Έπειτα από τέσσερις γύρους διαπραγματεύσεων, προκηρύσσονται αυτόματα νέες βουλευτικές εκλογές. Δύο γύροι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Εξήντα πέντε ημέρες μετά τις εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου, η πολιτική κατάσταση παραμένει αδιέξοδη. Έχοντας κερδίσει οριακά —176 έδρες έναντι 173 για το δεξιό μπλοκ με επικεφαλής τον Κρίστερσον — η Μαγκνταλένα Άντερσον δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να ενώσει τα κόμματα του μπλοκ της γύρω από μια κοινή πλατφόρμα.

Το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα και οι κεντρώοι, που ιδεολογικά απέχουν πολύ μεταξύ τους, εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαμάχη: το πρώτο είναι αποφασισμένο να εξασφαλίσει υπουργικές θέσεις, κάτι που το κεντρώο κόμμα αρνείται κατηγορηματικά, αρνούμενο να συμμετάσχει.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης των Συντηρητικών δεν έχει ακόμη εγκαταλείψει την μάχη.

Εξακολουθεί να ελπίζει να προσελκύσει τους κεντρώους στο πλευρό του. Αλλά η εξάρτηση του μπλοκ του από το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο είναι εχθρικό προς τη μετανάστευση, αποτελεί πραγματικό εμπόδιο, καθώς οι κεντρώοι απορρίπτουν κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με αυτό το κόμμα.

Αντιμέτωπος με αυτήν τη δύσκολη εξίσωση, ο πρόεδρος της Βουλής δεν έκρυψε την ανυπομονησία του σήμερα, τονίζοντας ότι θέλει να αποφύγει ένα σενάριο παρόμοιο με αυτό του 2018, όταν χρειάστηκαν 134 ημέρες για να σχηματιστεί κυβέρνηση στη Σουηδία.

«Γι’ αυτό θεωρώ ότι είναι απολύτως δικαιολογημένο, όταν καθόμαστε μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, να γνωρίζουμε αν η Σουηδία έχει κυβέρνηση ή αν πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ποιον θα ψηφίσουμε στις προσεχείς εκλογές», κατέληξε ο Νόρλεν.

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