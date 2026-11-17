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Ένας στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου An-12 συνετρίβη στην περιφέρεια Κεμέροβο της Ρωσίας στην νοτιοδυτική Σιβηρία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 17 επιβαίνοντες σε αυτό, μετέδωσε η εφημερίδα Izvestia.
Λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες.
Ο τοπικός κυβερνήτης Ιλιά Σερεντιούκ ανέφερε, μέσω του επίσημου καναλιού του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων MAX, ότι σημειώθηκε ένα αεροπορικό ατύχημα κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο, χωρίς όμως να προσδιορίσει τον τύπο του αεροσκάφους που σχετίζεται με το δυστύχημα.
«Αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο. Έχω φτάσει στο σημείο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στην περιοχή. Η περιφέρεια παρέχει την απαραίτητη βοήθεια», έγραψε στην πλατφόρμα Max.
Το Γιαγκούνοβο βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο του Κεμέροβο.
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