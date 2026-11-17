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Ένας στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου An-12 συνετρίβη στην περιφέρεια Κεμέροβο της Ρωσίας στην νοτιοδυτική Σιβηρία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 17 επιβαίνοντες σε αυτό, μετέδωσε η εφημερίδα Izvestia.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες.

A Russian Air Force An-12 cargo aircraft reportedly crashed in Kemerovo, Siberia, this evening. pic.twitter.com/HCxbKJIh5S — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 17, 2026

Ο τοπικός κυβερνήτης Ιλιά Σερεντιούκ ανέφερε, μέσω του επίσημου καναλιού του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων MAX, ότι σημειώθηκε ένα αεροπορικό ατύχημα κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο, χωρίς όμως να προσδιορίσει τον τύπο του αεροσκάφους που σχετίζεται με το δυστύχημα.

🇷🇺🚨 Russian Air Force An-12 military transport aircraft crashes in Kemerovo Oblast

​Russian channels report that an Antonov An-12 military transport aircraft belonging to the Russian Aerospace Forces has crashed in Kemerovo Oblast, Siberia.

​According to initial reports, all… pic.twitter.com/gWJSkZluaA — The Political Inspector | TPI (@PnPPolitics) November 17, 2026

«Αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο. Έχω φτάσει στο σημείο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στην περιοχή. Η περιφέρεια παρέχει την απαραίτητη βοήθεια», έγραψε στην πλατφόρμα Max.

❗️ An An-12 military transport aircraft crashed in the settlement of Yagunovo in the Kemerovo region, Russia.https://t.co/jTUBiMWoQu — Militarnyi (@militarnyi) November 17, 2026

Το Γιαγκούνοβο βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο του Κεμέροβο.

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