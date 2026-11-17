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Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Ρόμπερτ Πάτινσον, μετά την ανακοίνωση ότι θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ. Η επιλογή του γνωστού ηθοποιού έχει ήδη διχάσει το κοινό, προκαλώντας τόσο ενθουσιώδεις αντιδράσεις, όσο και επικρίσεις.

Με αφορμή τη συμμετοχή του στην ταινία «Primetime», ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος συνομίλησε με τον ηθοποιό, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σύνδεση της νέας κινηματογραφικής του δουλειάς με την Ελλάδα. Μέρος της συνέντευξης μεταδόθηκε την Τρίτη, 17/11, από την εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Ο ρόλος που ενσαρκώνει ο Πάτινσον, ο Κωνσταντίνος Νίκας, έχει ελληνικές ρίζες, μια επιλογή που ο ίδιος υποδέχτηκε με ενθουσιασμό, εξηγώντας πώς προέκυψε.

«Υπήρχε ένας τύπος στον οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό ο χαρακτήρας μου, ο οποίος είναι Έλληνας και έχει ένα συνεργείο αυτοκινήτων στο Γιόνκερς της Νέας Υόρκης. Με πήγαινε στη γειτονιά του και μου έδειχνε διάφορα μέρη. Και μου άρεσε πολύ. Λατρεύω την ιδέα του να έχει ελληνική καταγωγή. Είχε κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί εδώ που τα λέμε, δεν μοιάζω και πολύ με Έλληνα! Και όταν ο Τζος το πρόσθεσε για πρώτη φορά στο σενάριο, μου άρεσε πάρα πολύ. Λατρεύω τέτοιες λεπτομέρειες, γιατί κατά κάποιο τρόπο ανοίγουν ένα ολόκληρο κόσμο γύρω από τον χαρακτήρα. Το να υπάρχει κάτι τόσο συγκεκριμένο νομίζω ότι βοηθάει πραγματικά στη δημιουργία ενός χαρακτήρα. Αλλά, ναι, δεν θα μπορούσα να σου πω τίποτα στα ελληνικά!», είπε σχετικά.

Το ταξίδι στην Ελλάδα και το ελληνικό εστιατόριο στο Λονδίνο

Η Ελλάδα δεν είναι άγνωστος προορισμός για τον Βρετανό ηθοποιό, καθώς είχε επισκεφθεί την Κέρκυρα σε μικρή ηλικία. Μιλώντας για τις προσωπικές του αναμνήσεις, αποκάλυψε επίσης ποιο ελληνικό εστιατόριο ξεχωρίζει στη βρετανική πρωτεύουσα.

«Έχω πάει διακοπές στην Ελλάδα, αλλά πάει πολύς καιρός. Είχα πάει στην Κέρκυρα. Πρέπει να ήμουν περίπου 12 ετών. Πήγα σε ένα από τα αγαπημένα μου εστιατόρια στο Λονδίνο. Είναι το “Χαλέπι”, ένα ελληνικό εστιατόριο, το οποίο είναι καταπληκτικό», ανέφερε.

Στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή παρουσιάστηκε και υλικό από παλαιότερη συνομιλία του Αλέξανδρου Ρωμανού Λιζάρδου με τον Πάτινσον, στην οποία ο ηθοποιός είχε μοιραστεί τις σκέψεις του για τον θάνατο. «Εγώ τρέμω τον θάνατο. Ξέρω επίσης και πώς θα πεθάνω. Λοιπόν, είχα ένα όραμα όταν ήμουν περίπου 12 ετών. Θα με πατήσει αυτοκίνητο και ξέρω και πού! Στα 32 μου», είχε πει ο Ρόμπερτ Πάτισον.

Στην ίδια συνέντευξη είχε αναφερθεί και στην τηλεπάθεια, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορούν να αντιλαμβάνονται τη σκέψη των άλλων χωρίς να χρειάζεται να ανταλλάξουν λόγια.

«Φαντάζομαι ότι πολλοί άνθρωποι εδώ έχουν υπερφυσικές δυνάμεις. Πιστεύω σίγουρα πολύ στην τηλεπάθεια. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνείς χωρίς καν να χρειάζεται να πεις κάτι. Ο κόσμος το θεωρεί δεδομένο. Αλλά μερικοί άνθρωποι ξέρουν πραγματικά πώς σκέφτεται ο άλλος. Προσπαθώ να διαβάζω σκέψεις. Δεν είμαι πολύ καλός σε αυτό», είχε δηλώσει ο Ρόμπερτ Πάτισον, σε μια περίοδο πριν από την κυκλοφορία του «Twilight», της ταινίας που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό.

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