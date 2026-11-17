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Πλήθος αντιδράσεων προκάλεσε η ανακοίνωση ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον αναλαμβάνει το ρόλο του εμβληματικού πράκτορα 007, κατά κόσμον Τζέιμς Μποντ.

Ανάμεσά τους ξεχώρισε η «υποδοχή» του βασιλιά Καρόλου στον πράκτορα της… Αυτού Μεγαλειότητος, καθώς η βρετανική βασιλική οικογένεια έχει στενούς δεσμούς με τον κινηματογραφικό πράκτορα της MI6.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του ονόματος του νέου 007, εμφανίστηκε μήνυμα στους επίσημους λογαριασμούς του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλωσορίζοντας και επισήμως τον ηθοποιό στον ρόλο του θρυλικού Βρετανού πράκτορα.

«Καλώς ήρθατε στην Υπηρεσία Μυστικών Πληροφοριών της Αυτού Μεγαλειότητος, κύριε Bond», έγραφε η ανάρτηση, η οποία συνόδευε την αναδημοσίευση της ανακοίνωσης, με την εικόνα του 40χρονου ηθοποιού στον ρόλο του διάσημου κατασκόπου.

Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond. https://t.co/inKwKqHEDd — The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026

Η σχέση της βασιλικής οικογένειας με τον Μποντ

Η σχέση της βρετανικής βασιλικής οικογένειας με το εμβληματικό κινηματογραφικό franchise έχει βαθιές ρίζες. Στα 60 χρόνια ιστορίας των ταινιών του James Bond, μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν δώσει το «παρών» σε πρεμιέρες, έχουν επισκεφθεί κινηματογραφικά πλατό και έχουν εκφράσει επανειλημμένα την υποστήριξή τους σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα βρετανικά κινηματογραφικά δημιουργήματα, που άλλωστε «υπηρετεί» τους Βρετανούς μονάρχες.

Κορυφάια στιγμή αυτής της πολύχρονης σχέσης ήταν όταν η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ εμφανίστηκε, παίζοντας τον… εαυτό της στο πλευρό του Daniel Craig, σε βίντεο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

Είχε προηγηθεί, πολλά χρόνια πριν η παρουσία της βασίλισσας Ελισάβετ στην πρεμιέρα της ταινίας You Only Live Twice στο Λονδίνο, το 1967, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον πρώτο κινηματογραφικό James Bond, Sean Connery.

Η μονάρχης, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2022, έπειτα από 70 χρόνια στον θρόνο, συνέχισε να υποδέχεται και να στηρίζει τους ηθοποιούς που διαδέχονταν ο ένας τον άλλον στον εμβληματικό ρόλο, ανάμεσά τους ο Pierce Brosnan.

Στο ίδιο κινηματογραφικό σύμπαν είχε τη δική της θέση και η πριγκίπισσα Diana, η οποία είχε παραστεί σε αρκετές πρεμιέρες ταινιών του Bond μαζί με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Ανάμεσά τους ήταν οι ταινίες For Your Eyes Only το 1981 και A View to a Kill το 1985.

Αργότερα, την παράδοση συνέχισαν οι πρίγκιπες William και Harry, οι οποίοι παρακολούθησαν την πρεμιέρα της ταινίας Quantum of Solace το 2008 και είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον Daniel Craig.

Η σύνδεση της βασιλικής οικογένειας με το κινηματογραφικό franchise συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ο πρίγκιπας William, η Kate Middleton, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας No Time to Die στο Λονδίνο.

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