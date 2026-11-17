Takeaways by to pontiki AI Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε προκαταρκτικά συμπεράσματα ότι η Temu δεν συμμορφώνεται με τον νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες σχετικά με τη διάθεση παράνομων προϊόντων.

Η πλατφόρμα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου έως και 6% του συνολικού ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, εφόσον επιβεβαιωθούν οι διαπιστωμένες παραβάσεις.

Οι ελλείψεις της εταιρείας αφορούν τους ανεπαρκείς ελέγχους ασφαλείας των προϊόντων, το αναποτελεσματικό σύστημα εποπτείας περιεχομένου και την έλλειψη αποτρεπτικών κυρώσεων προς τους εμπόρους.

Η Temu έχει πλέον το δικαίωμα να απαντήσει γραπτώς στα προκαταρκτικά ευρήματα της Επιτροπής, προτού ληφθεί οποιαδήποτε οριστική απόφαση για επιβολή κυρώσεων.

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Αντιμέτωπη με νέο πρόστιμο, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και το 6% του συνολικού ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, βρίσκεται η Temu, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε προκαταρκτικά συμπεράσματα σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA).

Εφόσον επιβεβαιωθούν οριστικά οι διαπιστώσεις της Κομισιόν, η Επιτροπή θα μπορεί να εκδώσει απόφαση περί μη συμμόρφωσης, επιβάλλοντας αναλογικό χρηματικό πρόστιμο και υποχρεώνοντας την πλατφόρμα να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των παραβάσεων.

We have preliminarily found Temu in breach of the DSA for failing to tackle the sale of illegal products. The company has not put in place reasonable, proportionate and effective measures to mitigate the risk of illegal products being offered on its platform. 🔗https://t.co/kXliQfPouL — European Commission (@EU_Commission) November 17, 2026

Η νέα εξέλιξη έρχεται μετά το πρόστιμο των 200 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε στην Temu τον Μάιο, όταν η Επιτροπή έκρινε ότι η εταιρεία δεν είχε εκπληρώσει την υποχρέωσή της να πραγματοποιήσει κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνων. Τον Οκτώβριο του 2026, η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο δράσης που υπέβαλε η πλατφόρμα για τη διόρθωση της συγκεκριμένης παράβασης.

Στη νέα προκαταρκτική αξιολόγηση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Temu δεν έχει εφαρμόσει εύλογα, αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου διάθεσης παράνομων προϊόντων μέσω της πλατφόρμας της.

Οι βασικές αδυναμίες που εντοπίζονται αφορούν τους ελέγχους συμμόρφωσης των προϊόντων με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, το σύστημα εποπτείας του περιεχομένου και τον μηχανισμό επιβολής κυρώσεων στους εμπόρους.

Ανεπαρκείς έλεγχοι για την ασφάλεια των προϊόντων

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Temu διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου, ωστόσο αυτοί δεν εξετάζουν σε ικανοποιητικό βαθμό κατά πόσον τα προϊόντα που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, η Temu ζητά από τους πωλητές να προσκομίζουν εκθέσεις δοκιμών μόνο για ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό προϊόντων. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις όπου απαιτείται τέτοια έκθεση, η εταιρεία συχνά δεν προχωρά στον έλεγχό της.

Παράλληλα, παρότι η πλατφόρμα αναγνωρίζει ορισμένες κατηγορίες προϊόντων ως υψηλού κινδύνου, όπως τα παιχνίδια, οι ηλεκτρονικές συσκευές και τα καλλυντικά, δεν δίνει προτεραιότητα σε αυτές κατά τη διενέργεια φυσικών ελέγχων.

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι η εταιρεία πολλές φορές δεν αξιοποίησε τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων για περαιτέρω ενέργειες, ενώ δεν αύξησε τον αριθμό των επιθεωρήσεων παρά την άνοδο των καταχωρίσεων προϊόντων στην πλατφόρμα.

Αδυναμίες στο σύστημα εποπτείας περιεχομένου

Η Κομισιόν εντοπίζει σημαντικές ελλείψεις και στον τρόπο με τον οποίο η Temu ελέγχει τις καταχωρίσεις προϊόντων, εκτιμώντας ότι το υφιστάμενο σύστημα δεν περιορίζει επαρκώς τον κίνδυνο διάδοσης παράνομων προϊόντων.

Όπως προκύπτει από την προκαταρκτική έρευνα, ο μηχανισμός εποπτείας φαίνεται να επικεντρώνεται κυρίως στις πληροφορίες που συνοδεύουν κάθε καταχώριση και στη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Temu, αντί να εξετάζει την ασφάλεια του ίδιου του προϊόντος.

Επιπλέον, το σύστημα που χρησιμοποιεί η εταιρεία για να συγκρίνει νέες καταχωρίσεις με άλλες οι οποίες έχουν ήδη χαρακτηριστεί μη συμμορφούμενες δεν εστιάζει επαρκώς στον κίνδυνο διάθεσης μη ασφαλών προϊόντων.

Ένα ακόμη ζήτημα αφορά το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την εποπτεία του περιεχομένου. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο αριθμός των εργαζομένων που πραγματοποιούν ελέγχους δεν έχει αυξηθεί με αντίστοιχο ρυθμό με την επέκταση των καταχωρίσεων στην πλατφόρμα.

Αναποτελεσματικές κυρώσεις στους εμπόρους

Σοβαρές αδυναμίες διαπιστώνονται και στο σύστημα κυρώσεων της Temu, το οποίο, κατά την προκαταρκτική εκτίμηση της Κομισιόν, είναι υπερβολικά κατακερματισμένο και δεν λειτουργεί αποτελεσματικά αποτρεπτικά απέναντι στους εμπόρους που παραβιάζουν τους κανόνες.

Συγκεκριμένα, οι κυρώσεις επιβάλλονται σε μεμονωμένα ηλεκτρονικά καταστήματα και όχι στον έμπορο που βρίσκεται πίσω από αυτά, παρότι ο ίδιος πωλητής μπορεί να διαχειρίζεται περισσότερα από ένα καταστήματα.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και εάν ένα κατάστημα κλείσει λόγω παραβάσεων, ο έμπορος μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητά του μέσω άλλων καταστημάτων που διατηρεί στην πλατφόρμα.

Τα στοιχεία που επικαλείται η Επιτροπή δείχνουν επίσης ότι οι έμποροι μπορούν να διαπράξουν μεγάλο αριθμό σοβαρών παραβάσεων, ακόμη και να πωλούν προϊόντα που έχουν αποτύχει στους ελέγχους ασφαλείας, προτού η Temu αποφασίσει να αναστείλει τη λειτουργία κάποιου από τα καταστήματά τους.

Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας

Η Temu έχει πλέον τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματα υπεράσπισής της. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να εξετάσει τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να υποβάλει γραπτώς τις απαντήσεις και τις παρατηρήσεις της επί των προκαταρκτικών συμπερασμάτων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Εάν οι αρχικές εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, η Κομισιόν θα έχει τη δυνατότητα να εκδώσει επίσημη απόφαση περί μη συμμόρφωσης. Μια τέτοια απόφαση μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή προστίμου που θα ανέρχεται έως και στο 6% του συνολικού ετήσιου παγκόσμιου τζίρου της εταιρείας, καθώς και στην υποχρέωση λήψης διορθωτικών μέτρων.

Το ιστορικό της έρευνας

Τα νέα προκαταρκτικά ευρήματα αφορούν τις υποχρεώσεις της Temu βάσει του άρθρου 35 του νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, το οποίο προβλέπει την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για τον περιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με τη λειτουργία των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κινήσει επίσημη διαδικασία εναντίον της Temu τον Οκτώβριο του 2024, προκειμένου να εξετάσει ενδεχόμενες παραβιάσεις του DSA.

Η έρευνα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τη διάθεση παράνομων προϊόντων, τον δυνητικά εθιστικό σχεδιασμό της υπηρεσίας, τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την υποβολή προτάσεων αγορών στους χρήστες, καθώς και την πρόσβαση ερευνητών σε δεδομένα της πλατφόρμας.

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