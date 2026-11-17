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Σε ζωντανή συζήτηση με τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ με αφορμή την επερχόμενη προβολή της συναυλιακής ταινίας «The JLo Show: Live in Las Vegas» συμμετείχε, την Κυριακή (15/11) η Τζένιφερ Λόπεζ, με την τραγουδίστρια να καλείτα, μάλιστα, να απαντήσει σε σχόλιο θαυμαστή σχετικά με τους τέεσερις γάμους της.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Λόπεζ αναφέρθηκε στα τέσσερα διαζύγιά της, λέγοντας ότι αποτελούν «ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας» της. Όταν μάλιστα αστειεύτηκε ότι έχει παντρευτεί και χωρίσει «τέσσερις φορές», ένας θεατής από το κοινό φώναξε: «Έχεις άλλα έξι δάχτυλα», κάνοντας λογοπαίγνιο με τον αριθμό των δαχτύλων των δύο χεριών.

Η τραγουδίστρια απάντησε γελώντας στον θαυμαστή λέγοντας: «Ναι, έχω! Ναι, έχω! Θεέ μου, αυτό είναι το πιο αστείο πράγμα που έχω ακούσει στη ζωή μου».

«Αυτό πρέπει να γίνει μπλουζάκι» σχολίασε η 25χρονη Ζέγκλερ, με τη Λόπεζ να συμφωνεί και να προσθέτει: «Αυτό πρέπει να γίνει μπλουζάκι. “Έχω άλλα έξι δάχτυλα”. Είναι ξεκαρδιστικό».

Σημειώνεται ότι η Τζένιφερ Λόπεζ έχει κάνει συνολικά τέσσερις γάμους: με τον Οχάνι Νόα, τον Κρις Τζαντ, τον Μαρκ Άντονι και πιο πρόσφατα με τον Μπεν Άφλεκ. Με τον Άντονι έχει αποκτήσει τα 18χρονα δίδυμα παιδιά της, Μαξ και Έμε. Η συζήτηση για τον γάμο προέκυψε όταν η τραγουδίστρια μίλησε στη Ζέγκλερ για το τραγούδι της «El Anillo», που κυκλοφόρησε το 2018 στα ισπανικά και περιλαμβάνει στίχους με τους οποίους ζητά από τον σύντροφό της ένα δαχτυλίδι γάμου.

«Όποτε βρίσκω το κατάλληλο τραγούδι ή όταν ένα κομμάτι μπορεί να αποδοθεί σωστά στα ισπανικά, επιλέγω πάντα να το κάνω», ανέφερε. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο κομμάτι ταιριάζει στη συναυλιακή της εμφάνιση στο Λας Βέγκας. Το «The JLo Show: Live in Las Vegas» είναι η κινηματογραφημένη εκδοχή της τελευταίας εμφάνισης της Λόπεζ στο Λας Βέγκας και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου στο CBS, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στην πλατφόρμα Paramount+.

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