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Την παρουσίαση του νέου του δίσκου με τίτλο Gone Missing πραγματοποίησε ο Good Job Nicky, το απόγευμα της Δευτέρας (16/11), με τον νεαρό καλλιτέχνη να δηλώνει ότι η δημιουργία αυτού του δίσκου αποτέλεσε για τον ίδιο την απελευθέρωση από όλα εκείνα που τον βάραιναν.

«Ο δίσκος έχει να κάνει με την ανάγκη μου να εξαφανιστώ. Είχα καιρό να μείνω μόνος με τις σκέψεις μου, τις απέφευγα. Πολλές κρίσεις πανικού και ψευδοδυσφαγία, που με ακολουθούσαν μέχρι τότε. Η δημιουργία αυτού του δίσκου ήταν η απόλυτη απελευθέρωση από όλα εκείνα που με επιβαρύναν. Τώρα μαρκάρει μια νέα αρχή για μένα» τόνισε, ενώ όταν η ερώτηση στράφηκε στη μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη, ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε:

«Η μάνα μου δεν έχει καλλιτεχνική φλέβα; Ποιος πιστεύεις ότι διάλεγε τα κομμάτια που κυκλοφορούσε ο πατέρας μου και πάνω-κάτω ποια θα βγάλει ο γιος της; Η μάνα μου είναι αυστηρός κριτής».

Το «παρών» στην παρουσίασε του δίσκου έδωσε και ο Γιώργος Νταλάρας ο οποίος συμβούλευσε μάλιστα on camera τις τον Good Job Nicky, παροτρύνοντάς τον να φύγει στο Λονδίνο για μερικά χρόνια, ώστε να ακολουθήσει το όνειρό του.

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