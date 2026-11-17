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Για την επαγγελματική της διαδρομή, αλλά και την προσωπική της ζωή μίλησε η Τζένη Μπότση, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στα πρώτα της βήματα στο θέατρο, στη σχέση της με την κόρη της, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται έναν χωρισμό.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show», η ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν απέκτησε εύκολα το παιδί της, αλλά μετά από πολλή προσπάθεια, υπογραμμίζοντας ότι η χρονική στιγμή που ήρθε στη ζωή της, η ίδια ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένη και έτοιμη να αφοσιωθεί στον ρόλο της ως μητέρα.

«Η Αλίκη δεν ήρθε στη ζωή μου ξαφνικά. Την προσπάθησα και νομίζω ότι της αφιερώνω τον χρόνο που της πρέπει. Πέρασε αρκετός καιρός για να έρθει και ήταν κάτι που το ήθελα. Οπότε λέω ότι τώρα πρέπει να το ζήσω κοντά της. Όχι ότι εκείνη με έχει τόσο πολύ ανάγκη, όσο εγώ έχω την ανάγκη να περάσω τον χρόνο μου μαζί της», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.Δεν υπάρχει κανόνας, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Εγώ αισθάνομαι ότι μου ταίριαζε περισσότερο να ζήσω τα πάντα, να το ζήσω όλο αυτό. Και ήρθε το παιδί την ώρα που ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη γι’ αυτό. Και τον καιρό που ήταν πιο μικρή και ήταν πιο περιορισμένα τα πράγματα με τις ώρες, έλεγα ότι δεν έχω ανάγκη να βγω να πάω στο μπαρ. Πιο πολύ με ενδιαφέρει να κοιμηθεί το παιδί στο κρεβάτι του» είπε, μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, η Τζένη Μπότση αναφέρθηκε στις επαγγελματικές προσδοκίες που είχαν οι γονείς της για εκείνη και στις αντιδράσεις τους όταν αποφάσισε να γίνει ηθοποιός.

«Δεν ακολούθησα καθόλου τα όνειρά τους. Εγώ το έλεγα, δεν με παίρνανε στα σοβαρά. Και ακόμα και όταν τελείωσα τη σχολή, λέγανε “εντάξει, άσε να φάει λίγα χαστούκια, θα γυρίσει”. Απόφαση δεν ξέρω αν το έχουν πάρει ακόμα, αλλά ότι είναι πολύ περήφανοι, είναι. Στην πρώτη παράσταση που έπαιξα δεν είπαν “μπράβο, ρε κορίτσι μου”. Το “Μελό” λεγόταν. Η μαμά μου έξαλλη. Δεν ήταν καλή παράσταση. Και επειδή δεν ήταν στη λογική ότι ό,τι κάνει το παιδί μου είναι τέλειο, μου είπε “εγώ στη θέση σου θα ντρεπόμουν”. Αυστηρή πολύ. Νομίζω ότι πιο πολύ πιέστηκα στο να πείσω την οικογένειά μου ότι θέλω να κάνω αυτό, θέλω να παίξω στο θέατρο, θέλω να γίνω ηθοποιός. Εκεί ήταν το πράγμα που πιέστηκα. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα όχι» τόνισε.

Όταν η συζήτηση πέρασε στο ζήτημα της απιστίας, η Τζένη Μπότση αποκάλυψε ότι έχει απατήσει στο παρελθόν, ως αντίδραση σε αντίστοιχη συμπεριφορά συντρόφου της.

«Μόνο σαν… το έκανε πρώτα εκείνος. Αλλά θέλω να σου πω, ποτέ δεν το έμαθε κανένας», τόνισε, ενώ στην ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου αν το έκανε από εκδίκηση, απάντησε καταφατικά.

Όσο για τη διαχείριση ενός χωρισμού, η ίδια παραδέχθηκε ότι δυσκολεύεται να βάλει τέλος σε μια σχέση.

«Θα μου πάρει καιρό. Θα το παλέψω. Εγώ ντρέπομαι για λογαριασμό του άλλου. Ντρέπομαι. Ετεροντροπή. Βασικά και ο σεισμός που γίνεται στην Ιαπωνία, εγώ φταίω. Τα έχω κάνει όλα, αλλά μετά είναι μεγαλειώδης, η έξοδος είναι…», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε πως όταν αποφασίσει να αποχωρήσει από μια σχέση, η απόφασή της είναι οριστική: «Δεν υπάρχει επιστροφή. Τελείωσε».

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