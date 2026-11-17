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Οκτώ χρόνια μετά τη δολοφονία που συγκλόνισε την Ελλάδα, η υπόθεση της Ελένης Τοπαλούδη επιστρέφει στον Άρειο Πάγο, με την υπεράσπιση ενός από τους δύο καταδικασμένους να επιχειρεί μια νέα δικαστική ανατροπή. Το ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα καλείται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου να εξετάσει την αίτηση επανεξέτασης που έχει καταθέσει ο συνήγορος του Έλληνα δράστη, αμφισβητώντας την απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο είχε απορρίψει τις αιτήσεις αναίρεσης των δύο καταδικασμένων.

Δεν πρόκειται, πάντως, για νέα δίκη ούτε για επανεξέταση του στυγερού εγκλήματος από μηδενική βάση. Το αντικείμενο της συζήτησης είναι εάν η απόφαση του 2024 του Αρείου Πάγου περιέχει νομικά ή δικονομικά σφάλματα που δικαιολογούν την επανεξέτασή της. Η αίτηση αφορά αποκλειστικά τον έναν από τους δύο καταδικασμένους και αποτελεί, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, την τελευταία προσπάθεια δικαστικής αμφισβήτησης.

Η υπόθεση είχε φτάσει ξανά στο ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα στις 21 Ιανουαρίου 2025, χωρίς τότε να εκδοθεί απόφαση. Η συζήτηση δεν ολοκληρώθηκε με την έκδοση κρίσης και ορίστηκε νέα δικάσιμος, με νέο εισηγητή. Έτσι, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα, με την υπεράσπιση να επιμένει ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν εξετάστηκαν όπως θα έπρεπε στην προηγούμενη αναιρετική διαδικασία. «Δεν μπορώ να καταλάβω τι ζητά ο κατηγορούμενος που σκότωσε το παιδί μας. Εμείς δεν θα βρισκόμαστε στον Άρειο Πάγο μονάχα ο δικηγόρος μας. Εμείς δεν χρειάζεται να έρθουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε στον Άρειο Πάγο, οπότε θα είναι μόνο ο δικηγόρος μας. Ο κατηγορούμενος επικαλείται διάφορα που είχε επικαλεστεί και την πρώτη φορά στον Άρειο Πάγο όπου απορρίφθηκαν. Αλλά και οι δυο έκαναν τη δολοφονία και πέταξαν το κορίτσι μας στη θάλασσα», λέει στο topontiki ο πατέρας της Ελένης Τοπαλούδη, Γιάννης.

Τον Μάιο του 2024 ο Άρειος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης των δύο δραστών, επικυρώνοντας ουσιαστικά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας σε βάρος τους. Οι αναιρέσεις είχαν συζητηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2023, ενώ η απόφαση είχε ληφθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2024 και δημοσιεύθηκε στις 23 Μαΐου του ίδιου έτους.

Η υπεράσπιση του Έλληνα καταδικασθέντος, υποστηρίζει ότι η απόφαση του 2024 παρουσιάζει πλημμέλειες και ότι συγκεκριμένοι λόγοι αναίρεσης δεν αντιμετωπίστηκαν με τον απαιτούμενο τρόπο. Στην αίτηση επανέρχονται επιχειρήματα που είχαν προβληθεί και κατά τις προηγούμενες δικαστικές διαδικασίες, με βασικό στόχο να αμφισβητηθεί ο βαθμός συμμετοχής του εντολέα του στην κακοποίηση και τη δολοφονία της 21χρονης Ελένης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση. Ο συνήγορος επικαλείται το γεγονός ότι ο καταδικασθείς είναι αριστερόχειρας, υποστηρίζοντας ότι η κατεύθυνση και η μορφή ορισμένων τραυμάτων στο σώμα της Ελένης παραπέμπουν σε χτυπήματα που προκλήθηκαν από δεξιόχειρα. Στην ίδια επιχειρηματολογία εντάσσονται τα αποτυπώματα στο σίδερο σιδερώματος, τα οποία, σύμφωνα με την υπεράσπιση, ανήκουν αποκλειστικά στον συγκατηγορούμενο.

Ο Έλληνας δράστης, όπως υποστηρίζει η πλευρά του, παραδέχεται ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης κατάφερε στην Ελένη ένα ισχυρό χτύπημα, το οποίο περιγράφεται ως «δυνατό κροσέ», αρνείται όμως ότι είχε την ενεργό συμμετοχή που του αποδόθηκε στις υπόλοιπες πράξεις βίας. Αμφισβητεί επίσης τη συμμετοχή του στη μεταφορά της βαριά τραυματισμένης κοπέλας στη θάλασσα, όπου και την πέταξαν.

Η υπεράσπιση επικαλείται ακόμη τα ευρήματα από τα παπούτσια των δύο καταδικασμένων, υποστηρίζοντας ότι ίχνη αίματος βρέθηκαν στα υποδήματα του δεύτερου δράστη και όχι σε εκείνα του εντολέα της. Τα συγκεκριμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται ως μέρος της επιχειρηματολογίας με την οποία επιχειρείται να περιοριστεί η συμμετοχή του Έλληνα καταδικασθέντος στο έγκλημα.

Στην αίτηση περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Επικαλείται ακόμη οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο κατά την άποψή του δεν αξιολογήθηκε σωστά, καθώς και αντιφάσεις στην ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη σχετικά με την αντίσταση που προέβαλε η Ελένη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Στην ίδια αίτηση τίθενται και ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία. Γίνεται αναφορά σε αναντιστοιχία ημερομηνιών στην κλήση, στον τρόπο επίδοσής της στον κρατούμενο αντί στον συνήγορό του, καθώς και στη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί ο καταδικασθείς. Παράλληλα, αμφισβητείται η νομιμότητα της παράστασης της πολιτικής αγωγής και προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς ψηφιακά δεδομένα από τις ηλεκτρονικές συσκευές της Ελένης. Η υπεράσπιση αναφέρεται συγκεκριμένα σε τέσσερα κινητά τηλέφωνα και δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα στοιχεία των οποίων θεωρεί ότι έπρεπε να εξεταστούν διαφορετικά.

Απέναντι σε αυτούς τους ισχυρισμούς, η Εισαγγελία και η πλευρά της οικογένειας ζητούν να απορριφθεί η αίτηση. Κατά την πρώτη συζήτησή της, τον Ιανουάριο του 2025, η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε εισηγηθεί την απόρριψη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του Εφετείου ήταν ειδικά και επαρκώς αιτιολογημένη και ότι τα αποδεικτικά στοιχεία είχαν αξιολογηθεί συνολικά. Είχε επισημάνει, επίσης, ότι η υπόθεση εκδικάστηκε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ενώ είχε απορρίψει την επιχειρηματολογία περί επηρεασμού των δικαστών από τη δημοσιότητα που είχε λάβει η υπόθεση. Την απόρριψη της αίτησης ζητά και η οικογένεια της Ελένης, η οποία θα παρασταθεί δια του δικηγόρου της. Η θέση της είναι ότι οι καταδικαστικές αποφάσεις στηρίχθηκαν σε επαρκή στοιχεία και ότι η διαδικασία και στους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας ήταν σύμφωνη με τις απαιτήσεις μιας δίκαιης δίκης.

Η νέα συζήτηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους γονείς της 21χρονης, καθώς καλούνται και πάλι, ακόμη και εφόσον δεν παρασταθούν στον Άρειο Πάγο, να αναμοχλεύσουν όλες τις εικόνες και όσα ακούστηκαν στα προηγούμενα δικαστήρια, πράγμα αρκετά ψυχοφθόρο. Τον Μάιο του 2024, όταν απορρίφθηκαν οι αναιρέσεις, η υπόθεση φαινόταν να έχει φτάσει στο τέλος της δικαστικής της διαδρομής. Η αίτηση επανεξέτασης, όμως, επανέφερε την αβεβαιότητα ως προς το εάν θα υπάρξει νέα δικαστική εξέλιξη.

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