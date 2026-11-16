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16.11.2026 19:52

Έξαλλος ο Ντέιβιντ Μπέκαμ: Στα δικαστήρια για τα αρώματά του που πωλούνται σε εκπτωτικά καταστήματα και βενζινάδικα

16.11.2026 19:52
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Νομική διάσταση παίρνει η διαφωνία του Ντέιβιντ Μπέκαμ με την εταιρεία που διαχειρίζεται τη διανομή των αρωμάτων που κυκλοφορούν με το όνομά του, με αφορμή τα σημεία στα οποία κατέληξαν να πωλούνται τα προϊόντα. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής εμφανίζεται ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από την παρουσία τους σε καταστήματα Poundland, γνωστά για τις χαμηλές τιμές τους, αλλά και σε πρατήρια καυσίμων, με την υπόθεση να οδηγείται πλέον στις δικαστικές αίθουσες.

Ο Μπέκαμ, ο οποίος διαθέτει στην αγορά σειρές αρωμάτων Eau de Toilette και Eau de Parfum, αντέδρασε έντονα όταν πληροφορήθηκε πού διατίθενται τα προϊόντα του, εκφράζοντας την «έκπληξη και την απογοήτευσή» του.

Στο ίδιο πλαίσιο, η DB Ventures, η εταιρεία που διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώματα του Μπέκαμ, έχει ξεκινήσει δικαστική διαμάχη με την εταιρεία αρωμάτων Coty.

Στο επίκεντρο η διανομή των αρωμάτων και οι οικονομικές απαιτήσεις εκατομμυρίων

Η νομική ομάδα του Μπέκαμ υποστηρίζει ότι η Coty διοχέτευσε στην αγορά προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 18 εκατομμυρίων λιρών (24 εκατομμυρίων δολαρίων), αξιοποιώντας «μη εγκεκριμένα κανάλια διανομής». Μάλιστα, στα έγγραφα που κατατέθηκαν σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, η πλευρά του πρώην ποδοσφαιριστή θέτει το ερώτημα: «Πώς θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο; Από απελπισία και απληστία».

Παράλληλα, πέρυσι η Authentic Brands Group, στην οποία ανήκουν τα δικαιώματα αξιοποίησης του ονόματος Μπέκαμ, ξεκίνησε επαφές με την Interparfums, ανταγωνιστική εταιρεία της Coty, για την παραχώρηση άδειας χρήσης του εμπορικού σήματος. Η συμφωνία ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο και η εφαρμογή της νέας συνεργασίας προγραμματίζεται για το 2028.

Στην αγωγή περιλαμβάνεται ακόμη η κατηγορία ότι η Coty εμφάνισε πωλήσεις μειωμένες κατά 123 εκατομμύρια δολάρια (93 εκατομμύρια λίρες) σε σχέση με τα πραγματικά μεγέθη. Σύμφωνα με την DB Ventures, η συγκεκριμένη πρακτική είχε ως συνέπεια να μην εισπράξει δικαιώματα ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων (4,5 εκατομμυρίων λιρών), τα οποία θεωρεί ότι δικαιούται.

Η Coty, από την πλευρά της, απορρίπτει την εκδοχή ότι η διαμάχη σχετίζεται με τη διάθεση των προϊόντων στα Poundland ή στα πρατήρια καυσίμων. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι η προσφυγή αποτελεί προσπάθεια να τερματιστεί πρόωρα η μεταξύ τους συμφωνία, προκειμένου να επισπευσθεί η έναρξη της συνεργασίας με την Interparfums. Οι νομικοί εκπρόσωποί της χαρακτηρίζουν την κίνηση «διαφανή προσπάθεια δημιουργίας ενός προσχηματικού λόγου» για τη λύση της υφιστάμενης συμφωνίας.

«Αυτή η υπόθεση δεν αφορά την προστασία του εμπορικού σήματος του Ντέιβιντ Μπέκαμ», υποστηρίζει η νομική ομάδα της Coty.

Η εταιρεία επιμένει, επίσης, ότι τα αρώματα του Μπέκαμ δεν διατέθηκαν ποτέ στα καταστήματα Poundland, ενώ υπερασπίζεται το δικαίωμά της να επιλέγει η ίδια τα σημεία πώλησης στα οποία διαθέτει τη συγκεκριμένη σειρά.

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