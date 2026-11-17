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Για τα παιδικά του χρόνια, αλλά και την καλλιτεχνική του διαδρομή μίλησε ο Στέλιος Μάινας, με αφορμή το τέλος της συμμετοχής του στο «Κρίνο και Αγκάθι».

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή The 2Night Show, ο ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στους γονείς του, επισημαίνοντας ότι καθώς ο πατέρας του ήταν καπετάνιος και έλειπε, ο ίδιος μεγάλωσε στην ουσία με τη μητέρα του η οποία όπως χαρακτηριστικά λέει είναι «ήρωάς» του.

«Η καταγωγή μου είναι από τη Σύρο και την Αντίπαρο. Μεγάλωσα όμως στον Βύρωνα από τεσσάρων ετών. Η μάνα μου ήταν μοδίστρα, ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος. Σαν παιδί είχα σκεφτεί να μπαρκάρω. Τα αγόρια προσπαθούν να μιμηθούν τον πατέρα. Να μιμηθούν τη δουλειά του μπαμπά, γιατί το συνδέουν πάντα με κάτι καλό που κάνει ο μπαμπάς. Κάτι που είναι ηρωικό. Έκανε να γυρίσει και 2 χρόνια. Ο ήρωας ο δικός μου δεν ήταν ο πατέρας μου. Ο ήρωας μου ήταν η μάνα μου. Οι γυναίκες των ναυτικών και όχι μόνο, οι γυναίκες γενικά, είναι ηρωίδες. Έχουν το εσωτερικό φίλτρο της συντήρησης αυτής της κοινωνίας. Ενώ εμείς δυστυχώς έχουμε το κύτταρο της καταστροφής. Οι γυναίκες ευτυχώς έχουν το κύτταρο της διατήρησης αυτού του κόσμου. Τον σώζουν τον κόσμο πραγματικά» είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιδρά στην κριτική.

«Έχω φάει “bullying” από κριτικούς, δέχθηκα κακές και κακοπροαίρετες κριτικές. Πάντα είχα στο μυαλό μου ότι “η πιο κακή κριτική έχει το σπέρμα της αλήθειας μέσα”. Ας χάνουν αυτοί το δίκιο τους. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω που μου γράφουν κακή κριτική, γιατί μου δίνουν έναυσμα να με κρατάνε ζωντανό, να δίνω “γκάζι” και να τα δώσω από την αρχή» τόνισε.

«Έχω να παίξω σε κωμωδία από τους “Οι Μεν και οι Δεν”. Τα “Μαύρα Μεσάνυχτα” δεν ήταν ακριβώς κωμωδία. Είναι δύσκολο είδος η κωμωδία, πιο δύσκολη από το δράμα κι εγώ δεν είμαι κωμικός», σημειώνει τέλος.

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