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Μία απάτη με θύμα μία 58χρονη επιχειρηματία και δράστες τουλάχιστον τρία άτομα που της άρπαξαν σχεδόν 40.000 ευρώ και μέσα σε λίγα λεπτά έκαναν δεκάδες αναλήψεις από ΑΤΜ σε διαφορετικές πόλεις της χώρας, απασχόλησε τις Αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της 12ης Ιουλίου του 2024, όταν η γυναίκα απάντησε στο κινητό της τηλέφωνο και άκουσε τη φωνή ενός άνδρα, ο οποίος προσποιήθηκε τον προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

Σύμφωνα με το protothema, όπως κατέθεσε η ίδια, με πρόσχημα την εξόφληση τιμολογίου προς την εταιρεία της, την έπεισε ότι για να «ξεκλειδώσει» η πληρωμή έπρεπε πρώτα να στείλει έμβασμα σε συγκεκριμένο λογαριασμό, υποδεικνύοντάς της να πληκτρολογήσει ως κωδικό τιμολογίου τον αριθμό «39042». Μόνο που ο αριθμός αυτός δεν ήταν κωδικός, αλλά το ποσό της μεταφοράς, με αποτέλεσμα τα χρήματα να εξαφανιστούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

«Στην πραγματικότητα ο κωδικός αυτός ήταν το ποσό που θα μετέφερα στο έμβασμα, αλλά δεν το είχα καταλάβει», κατέθεσε στους αστυνομικούς, προσθέτοντας ότι αμέσως μετά τη συναλλαγή ο δράστης έκλεισε το τηλέφωνο. Μάταια η 58χρονη απευθύνθηκε στην Εθνική Σχολή Δικαστών, όπου την ενημέρωσαν πως κανένας υπάλληλος δεν είχε επικοινωνήσει μαζί της ούτε είχε ζητήσει κάποιο έμβασμα.

Συνειδητοποιώντας ότι τα 39.042 ευρώ είχαν κάνει φτερά και πως είχε πέσει θύμα καλοστημένης παγίδας, απευθύνθηκε στην ΕΛ.ΑΣ., η οποία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που πραγματοποίησε την κλήση αλλά και των συνεργών του.

Αν και η μέθοδος θυμίζει συνηθισμένες τηλεφωνικές απάτες, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η ταχύτητα και ο συντονισμός των δραστών: μέσα σε λιγότερο από 40 λεπτά «σήκωσαν» ολόκληρο το ποσό, κάνοντας 26 αναλήψεις από τέσσερα ΑΤΜ σε Κορινθία και Σαλαμίνα. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον δύο άτομα, κινούμενα με δίκυκλες μοτοσικλέτες και έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κράνη, χρησιμοποίησαν κάρτες-κλώνους. Η πρώτη ανάληψη καταγράφηκε στις 11:01 το πρωί —ελάχιστα λεπτά μετά το τηλεφώνημα— στο Βραχάτι, σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα και λίγα λεπτά αργότερα στο γειτονικό Βέλο.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον επίμαχο τηλεφωνικό αριθμό προέκυψε, επίσης, ότι ένας υπήκοος Μπαγκλαντές είχε προμηθευτεί συνολικά 20 διαφορετικά νούμερα σε μία μόνο αγορά από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, χωρίς να ελεγχθεί. Όταν οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στη διεύθυνση που είχε δηλώσει, διαπιστώθηκε πως ήταν… άφαντος.

Ποιοι κρύβονται, όμως, πίσω από αυτό το συγχρονισμένο σχέδιο; Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο, καθώς για την υπόθεση έχει συλληφθεί μέχρι στιγμής μόνο ένας 22χρονος. Ο νεαρός κάθισε στο «σκαμνί» του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης στις αρχές Νοεμβρίου και, παρά την καταδίκη του, επιμένει πως είναι κι εκείνος θύμα επιτήδειων. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή – γεγονός που του επέτρεψε να αποχωρήσει ελεύθερος – κρίνοντάς τον ένοχο για την τέλεση της απάτης.

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