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Η πρόληψη, ο εμβολιασμός και οι σύγχρονες θεραπείες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εξάλειψη ενός από τους πλέον αποτρέψιμους καρκίνους.

Η 17η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας, αναδεικνύοντας τη μοναδική δυνατότητα που προσφέρει σήμερα η επιστημονική πρόοδος για την εξάλειψη μιας κακοήθειας ως προβλήματος δημόσιας υγείας. Η ημέρα αυτή συνδέεται με την έναρξη, το 2020, μιας φιλόδοξης παγκόσμιας στρατηγικής, που βασίζεται στον εμβολιασμό έναντι του HPV, στον συστηματικό προσυμπτωματικό έλεγχο και στην έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση, με απώτερο στόχο τη δραστική μείωση των νέων περιστατικών και των θανάτων από τη νόσο.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του ΠΟΥ, το 2024 καταγράφηκαν παγκοσμίως περίπου 604.000 νέα περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και 280.000 θάνατοι, όπως αναφέρουν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ). Παρά τις σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις, η νόσος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα σε χώρες όπου η πρόσβαση στον εμβολιασμό και στον προσυμπτωματικό έλεγχο παραμένει περιορισμένη.

Ο εμβολιασμός το «κλειδί» για την εξάλειψη της νόσου

Η ανάπτυξη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας συνδέεται σχεδόν πάντοτε με την εμμένουσα λοίμωξη από ογκογόνους τύπους του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papillomavirus, HPV), κυρίως τους τύπους 16 και 18. Ο HPV αποτελεί έναν εξαιρετικά συχνό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο ιό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η λοίμωξη υποχωρεί αυτόματα μέσω της δράσης του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, η παραμονή ορισμένων ογκογόνων τύπων μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη προκαρκινικών αλλοιώσεων, οι οποίες ενδέχεται να εξελιχθούν σε διηθητικό καρκίνο έπειτα από αρκετά χρόνια.

Ο εμβολιασμός έναντι του HPV αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο πρωτογενούς πρόληψης. Τα διαθέσιμα εμβόλια προσφέρουν υψηλή προστασία έναντι των κυριότερων ογκογόνων τύπων του ιού και μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης προκαρκινικών αλλοιώσεων και καρκίνου. Ο εμβολιασμός συστήνεται κατά προτεραιότητα πριν από την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας και συνιστάται τόσο για τα κορίτσια όσο και για τα αγόρια, αποτελώντας ένα σημαντικό μέτρο πρόληψης των HPV-σχετιζόμενων κακοηθειών και για τα δύο φύλα.

Η σημασία της πρόληψης

Εξίσου καθοριστικός είναι ο προσυμπτωματικός έλεγχος, μέσω του τεστ Παπανικολάου και του μοριακού ελέγχου HPV DNA, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες. Οι εξετάσεις αυτές επιτρέπουν την αναγνώριση προκαρκινικών αλλοιώσεων ή λοιμώξεων υψηλού κινδύνου πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση των προκαρκινικών αλλοιώσεων μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξή τους σε καρκίνο. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο εμβολιασμός δεν υποκαθιστά τον προληπτικό έλεγχο, καθώς οι δύο παρεμβάσεις λειτουργούν συμπληρωματικά.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Η εμφάνιση ασυνήθιστης κολπικής αιμορραγίας, ιδιαίτερα μετά τη σεξουαλική επαφή ή την εμμηνόπαυση, επίμονων ασυνήθιστων εκκρίσεων ή πυελικού πόνου απαιτεί άμεση γυναικολογική διερεύνηση.

Η θεραπεία

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί και στη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου. Στα αρχικά στάδια, η χειρουργική θεραπεία μπορεί να προσφέρει ίαση, ενώ στην τοπικά προχωρημένη νόσο η χημειοακτινοθεραπεία, αποτελεί βασικό θεραπευτικό πυλώνα.

Τα τελευταία χρόνια, η ανοσοθεραπεία έχει μεταβάλει το θεραπευτικό τοπίο. Η μελέτη KEYNOTE–A18 ανέδειξε σημαντική βελτίωση της συνολικής επιβίωσης με την προσθήκη pembrolizumab στη χημειοακτινοθεραπεία και τη συνέχισή του ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου τοπικά προχωρημένη νόσο. Παράλληλα, η μελέτη KEYNOTE-826 κατέδειξε σημαντικό όφελος επιβίωσης από την προσθήκη pembrolizumab στη χημειοθεραπεία, με ή χωρίς bevacizumab, σε ασθενείς με επίμονη, υποτροπιάζουσα ή μεταστατική νόσο, ιδιαίτερα όταν ο όγκος εκφράζει PD-L1.

Έως το 2030 πλήρης εμβολιασμός

Ο ΠΟΥ έχει θέσει ως στόχο για το 2030:

τον πλήρη εμβολιασμό του 90% των κοριτσιών έως την ηλικία των 15 ετών ,

, τον προσυμπτωματικό έλεγχο του 70% των γυναικών έως τις ηλικίες των 35 και 45 ετών,

την κατάλληλη θεραπεία του 90% των γυναικών με προκαρκινικές αλλοιώσεις ή διηθητικό καρκίνο.

Η 17η Νοεμβρίου υπενθυμίζει ότι η εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας δεν αποτελεί πλέον ένα μακρινό επιστημονικό όραμα, αλλά έναν ρεαλιστικό στόχο. Η ενημέρωση, ο εμβολιασμός, ο συστηματικός προληπτικός έλεγχος και η ισότιμη πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες μπορούν να σώσουν χιλιάδες ζωές.

Για πρώτη φορά η ιατρική επιστήμη έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ουσιαστικά την πορεία μιας κακοήθειας, όχι μόνο θεραπεύοντάς την αποτελεσματικότερα, αλλά προλαμβάνοντας την εμφάνισή της.

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