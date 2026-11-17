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Η χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse προκάλεσε χαμόγελα στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά, καθώς προσδιορίζει στο 14% το δυνητικό ποσοστό ψηφοφόρων που θα δηλώνει ότι θα στήριζε το νέο κόμμα που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός.

Τα χαμόγελα δεν οφείλονται τόσο σε αυτό καθαυτό το ποσοστό, όσο στην σταθερότητα που παρατηρείται σε αυτό τους τελευταίους μήνες: το ποσοστό των πολιτών που δηλώνει ότι θα στήριζε την προσπάθεια του Μεσσήνιου πολιτικού κινείται… απαράλλαχτα μεταξύ 12% και 14% – χωρίς, μάλιστα, να έχει ακόμα παρουσιαστεί το κόμμα, οι υποψήφιοι κ.λπ.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Σαμαράς είναι πολύ ικανοποιημένος από την εικόνα αυτή και ότι εκτιμά πώς τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα στο κοντινό μέλλον. Ίδωμεν…

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