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Την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την διεκδίκηση οργάνωσης και εκτέλεσης παραγωγής της τραγουδιστικής τελικής διαδικασίας «Sing for Greece» – δύο ημιτελικούς και εθνικό τελικό – για την ανάδειξη του τραγουδιού με το οποίο η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2027 τον ερχόμενο Μάιο, στη Βουλγαρία, δημοσιοποίησε η ΕΡΤ.

Η διοργάνωση του «Sing for Greece» θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Φίλων της Μουσικής» του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου και οι ενδιαφερόμενοι- φυσικά πρόσωπα ή φορείς- έχουν περιθώριο έως τις 6 Δεκεμβρίου (τα μεσάνυχτα) για να υποβάλλουν προτάσεις.

Η διαγωνιστική διαδικασία προβλέπει πως οι υποψήφιοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παραγωγής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή να έχουν μίνιμουμ τριετή δραστηριότητα στον συγκεκριμένο τομέα.

Στους δύο ημιτελικούς θα παρουσιασθούν τα έως 20 τραγούδια, όπως αυτά θα έχουν αξιολογηθεί, σύμφωνα με τους όρους για τη συμμετοχή στο «Sing for Greece 2027» στο πλαίσιο του 71ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της EUROVISION και στον Εθνικό Τελικό θα προκριθούν τα 12, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

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Στον Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, της ελληνικής και της διεθνούς, εξασφαλίζοντας στο νικητήριο act την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό της EBU.