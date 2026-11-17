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Ένα από τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll ανέδειξε ένα ζήτημα που σίγουρα θα πρέπει να προβληματίσει τόσο την κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μέχρι την ωρα της κάλπης.

Στο ερώτημα με πιο κριτήριο θα πάνε οι πολίτες να ψηφίσουν, κυριάρχησε -όπως ήταν αναμενόμενο εξάλλου- η δύσκολη καθημερινότητα καθώς λόγω της ακρίβειας τα νοικοκυριά παλεύουν να επιβιώσουν.

Αυτό όμως που έχει -ίσως μελλοντικά- μεγαλύτερη αξία, είναι τα δύο κριτήρια που βρίσκονται στον… πάτο της δημοσκόπησης.

Μόλις 3,4% δηλώνει ότι ψηφίζει με βάση τη διαχρονική πολιτική του ταύτιση με ένα κόμμα, ενώ στο 13,6% είναι το ποσοστό αυτών που ψηφίζει βάσει ιδεολογίας και λίγο πιο πάνω με το πρόσωπο που θα είναι πολιτικός αρχηγός.

Το εύρημα αυτό αποτυπώνει μια σαφή και σημαντική κρίση των παραδοσιακών κομματικών δεσμών. Η ιδεολογική αναφορά δεν αποτελεί πλέον ισχυρό σημείο εκλογικής αναφοράς, ενώ η κομματική πίστη μοιάζει να υποχωρεί δραματικά αφού οι πολίτες εμφανίζονται περισσότερο προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα της εκάστοτε κυβέρνησης πάνω στην οικονομία και στην ικανότητα να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.

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