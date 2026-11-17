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Η προποφόλη είναι η βασική αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με το πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, το οποίο πόρισμα αναμένεται να σταλεί σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Στο πολυσέλιδο πόρισμα περιγράφεται ότι η προποφόλη που βρέθηκε στον οργανισμό του τραγουδιστή είναι αυτή που ευθύνεται για τον θάνατο του αλλά βρέθηκαν και άλλες οκτώ ουσίες που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή.

Το πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας μαζί με τα αποτελέσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών θα σταλούν στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Τι είναι προποφόλη

Η προποφόλη είναι αναισθητικό και κατασταλτικό φάρμακο που χορηγείται ενδοφλέβια και χρησιμοποιείται για την πρόκληση καταστολής ή αναισθησίας πριν και κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων και άλλων ιατρικών πράξεων.

Ανακαλύφθηκε το 1973 από τον Βρετανό κτηνίατρο και ερευνητή John B. Glen μαζί με την ομάδα του στην εταιρεία Imperial Chemical Industries (ICI) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει την προποφόλη στα «απαραίτητα φάρμακα». Ωστόσο παρά την ευρεία αποδοχή της, το σκεύασμα επιφέρει απότομη πτώση της πίεσης και αναπνευστική καταστολή, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική και αδιάλειπτη την ιατρική παρακολούθηση.

Ιατροδικαστικές αναφορές υπογραμμίζουν ότι η προποφόλη στερείται ειδικού φαρμακολογικού αντιδότου και η χορήγησή της εκτός οργανωμένου νοσοκομειακού περιβάλλοντος μπορεί να αποβεί ακαριαία θανατηφόρα.

«Η διαδικασία παραμένει απόλυτα ασφαλής μόνο στα χέρια αναισθησιολόγου», σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αναισθησιολόγων.

Πώς γίνεται η χορήγηση της

Η χορήγησή της γίνεται από εκπαιδευμένο επαγγελματία υγείας σε νοσοκομειακό περιβάλλον, καθώς απαιτείται στενή παρακολούθηση του ασθενούς.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα φάρμακα της σύγχρονης αναισθησιολογίας και χρησιμοποιείται ευρέως διεθνώς τόσο για την εισαγωγή όσο και για τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας.

Όπως έχει επισημανθεί στο επιστημονικό περιοδικό British Journal of Anaesthesia, η εισαγωγή της συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της ολικής ενδοφλέβιας αναισθησίας.

Η δράση της

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της προποφόλης είναι η γρήγορη έναρξη και η σχετικά σύντομη διάρκεια της δράσης της, στοιχεία που επιτρέπουν στους αναισθησιολόγους να ελέγχουν το επίπεδο καταστολής ή αναισθησίας.

Επιστημονική ανασκόπηση σχετικά με τη φαρμακοκινητική και τη φαρμακοδυναμική της προποφόλης επισημαίνει ότι το φάρμακο μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές αλληλεπιδράσεις με άλλα υπνωτικά φάρμακα και οπιοειδή. Ειδικά με τα οπιοειδή, οι φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα ισχυρές, γεγονός που καθιστά σημαντική την προσεκτική δοσολογία.

Παράλληλα, νεότερη συστηματική ανασκόπηση στο British Journal of Anaesthesia επισημαίνει ότι τόσο οι απαιτούμενες δόσεις όσο και οι παρενέργειες της προποφόλης μπορούν να διαφέρουν σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο, καθώς παράγοντες όπως ο μεταβολισμός και γενετικές διαφοροποιήσεις μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός επεξεργάζεται το φάρμακο.

Θανατηφόρες παρενέργειες

Η προποφόλη είναι καθιερωμένο και ευρέως χρησιμοποιούμενο αναισθητικό, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και γι’ αυτό χορηγείται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η Mayo Clinic αναφέρει μεταξύ των πιθανών σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών:

δυσκολία στην αναπνοή,

μεταβολές στον καρδιακό ρυθμό,

ζάλη ή λιποθυμία

άλλα καρδιοαναπνευστικά προβλήματα.

Η επίδραση της προποφόλης στην αναπνοή έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες στην επιστημονική βιβλιογραφία. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Anaesthesia είχε διαπιστώσει καταστολή της αναπνευστικής λειτουργίας κατά τη χορήγησή της, ενώ σε ορισμένους ασθενείς είχε καταγραφεί άπνοια μετά την εισαγωγή στην αναισθησία.

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει περιγραφεί επίσης το λεγόμενο “σύνδρομο έγχυσης προποφόλης” (Propofol Infusion Syndrome – PRIS), μία σπάνια αλλά δυνητικά θανατηφόρα επιπλοκή που έχει συσχετιστεί κυρίως με παρατεταμένη ή υψηλής δόσης χορήγηση του φαρμάκου.

Ανασκόπηση 168 δημοσιευμένων περιστατικών στο British Journal of Anaesthesia χαρακτηρίζει το σύνδρομο σπάνιο αλλά δυνητικά θανατηφόρο και εξετάζει τις σοβαρές μεταβολικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές που μπορεί να το συνοδεύουν.

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