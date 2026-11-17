Takeaways by to pontiki AI Η πρόσφατη έξαρση της ιλαράς στις ΗΠΑ, με επίκεντρο τη Γιούτα, συνδέεται με τη μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης και τις αλλαγές στην πολιτική δημόσιας υγείας υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ.

Κένεντι Τζούνιορ προωθεί πολιτικές που μειώνουν τον παιδικό εμβολιασμό, ενώ παράλληλα έχει καταγραφεί σημαντική υποχώρηση των ποσοστών ανοσοποίησης σε εθνικό επίπεδο.

Η έλλειψη ομοσπονδιακής καθοδήγησης και η αποφυγή δημόσιων παρεμβάσεων από τοπικούς αξιωματούχους έχουν καταστήσει δυσκολότερο τον περιορισμό της νόσου, η οποία έχει πλέον εξαπλωθεί πέρα από τις αρχικές εστίες.

Ως αποτέλεσμα της κατάστασης, οι ΗΠΑ έχασαν το καθεστώς χώρας απαλλαγμένης από την ιλαρά, ενώ έχουν καταγραφεί πάνω από 7.700 κρούσματα και 13 θάνατοι σε εθνικό επίπεδο.

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Την αναζωπύρωση της ιλαράς στις ΗΠΑ εξετάζει σε εκτενή ανάλυσή του το Reuters, συνδέοντας την αύξηση των κρουσμάτων με τη μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης και τις αλλαγές στην πολιτική δημόσιας υγείας υπό την κυβέρνηση Τραμπ και τον αντιεμβολιαστή υπουργό υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, με επίκεντρο την επιδημική έξαρση στη Γιούτα.

Σε όλη τη Γιούτα, ο ιός της ιλαράς εντόπισε ανεμβολίαστα παιδιά, γράφει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Αρχικά, τον Ιούνιο του 2025, έπληξε μια απομονωμένη θρησκευτική κοινότητα που εδώ και πολύ καιρό απορρίπτει τον εμβολιασμό.

Μέχρι τον Ιανουάριο, εξανθήματα και πυρετοί εμφανίστηκαν σε παιδιά εκατοντάδες μίλια μακριά. Εκείνον τον μήνα, η ιλαρά μόλυνε έναν έφηβο σε έναν διαγωνισμό χορού λυκείων κοντά στο Σολτ Λέικ Σίτι και στη συνέχεια εμφανίστηκε σε έναν κοντινό αγώνα μπάσκετ. Ο ιός εξαπλώθηκε σε μια «βραδιά κινηματογράφου» μιας εκκλησίας στα προάστια, σε καταστήματα Costco και Trader Joe’s, καθώς και σε παιδικούς σταθμούς και κέντρα τεχνητού μαυρίσματος, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γιούτα.

Ιστορικά, οι ηγέτες της κυβέρνησης των ΗΠΑ κινητοποιούσαν επειγόντως ειδικούς στις ασθένειες για να σταματήσουν τέτοιες επιδημικές εξάρσεις και προειδοποιούσαν δημόσια τις οικογένειες να εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Οι μολύνσεις έφταναν το πολύ σε δεκάδες ή εκατοντάδες ανθρώπους και οι επιδημικές εξάρσεις συχνά περιορίζονταν μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Τώρα, υπό τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ –τον κορυφαίο ακτιβιστή κατά των εμβολίων στη χώρα– ορισμένοι ανώτατοι αξιωματούχοι στη Γιούτα και αλλού έχουν σταματήσει να προωθούν τον εμβολιασμό και κάνουν ελάχιστα για να περιορίσουν τις επιδημικές εξάρσεις.

A Reuters analysis of data from 13 US states and New York City found a sharper decline in vaccination rates among young children under Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. than during the pandemic, and any year since. Read our full investigation here ➡️ https://t.co/AMIjnYBiwV pic.twitter.com/1gRwjmMyb1 — Reuters (@Reuters) November 17, 2026

Τα κρούσματα ιλαράς έχουν εκτοξευθεί σε περισσότερα από 7.700 σε εθνικό επίπεδο, με 13 θανάτους, τους υψηλότερους αριθμούς και για τις δύο κατηγορίες εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Με την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Κένεντι λέει στους Αμερικανούς να φοβούνται τα εμβόλια, αντιφάσκοντας με δεκαετίες αποδεικτικών στοιχείων που καταδεικνύουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους, και προωθεί πολιτικές που μειώνουν τον παιδικό εμβολιασμό. Υποστηρίζει ότι τα παιδιά αναπτύσσουν ισχυρότερη ανοσία μέσω της άμεσης έκθεσης –δηλαδή αρρωσταίνοντας.

Ως αποτέλεσμα, λιγότερα μικρά παιδιά έχουν εμβολιαστεί στην πολιτεία της Γιούτα, όπου κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικάνοι, από τότε που ο Τραμπ και ο Κένεντι ανέλαβαν τα καθήκοντά τους στις αρχές του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της πολιτείας και συνεντεύξεις με τοπικούς αξιωματούχους υγείας και ιατρικούς εμπειρογνώμονες.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, είναι μεταξύ των πολιτικών που κάποτε υποστήριζαν ένθερμα τον εμβολιασμό, αλλά έκτοτε έχουν σιωπήσει. Πέντε χρόνια νωρίτερα, ο Κοξ είχε παρακαλέσει τους κατοίκους να κάνουν το εμβόλιο κατά της COVID-19 και είχε επικρίνει συντηρητικούς σχολιαστές για την αντιεμβολιαστική ρητορική τους, η οποία, όπως είχε δηλώσει, «κυριολεκτικά σκοτώνει τους υποστηρικτές τους».

Όμως, καθώς η Γιούτα υπέφερε από μία από τις μεγαλύτερες και μακροβιότερες επιδημικές εξάρσεις ιλαράς στις ΗΠΑ, ο κυβερνήτης είπε ελάχιστα σχετικά με τον εμβολιασμό, εν μέσω της συνεχιζόμενης δημόσιας δυσαρέσκειας απέναντι στα μέτρα για την COVID-19, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος των σχολείων και των υποχρεωτικών εμβολιασμών. Η κυβέρνηση του Κοξ απέρριψε επίσης ένα σχέδιο που είχε εκπονήσει υπάλληλος της πολιτείας, με σκοπό να εξασφαλιστεί ομοσπονδιακή βοήθεια από ειδικούς στις λοιμώδεις ασθένειες, σύμφωνα με αξιωματούχους της πολιτείας και επικοινωνίες που εξασφάλισε το Reuters μέσω αιτήματος πρόσβασης σε δημόσια αρχεία.

Το γραφείο του Κοξ δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με την αντιμετώπιση της ιλαράς στη Γιούτα. Ο κορυφαίος αξιωματούχος υγείας του κυβερνήτη δήλωσε στο Reuters ότι ο Κοξ απέφυγε σκόπιμα να δώσει οδηγίες δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της επιδημικής έξαρσης.

«Σε ένα περιβάλλον μετά την COVID, το ευρύτερο σύστημα δημόσιας υγείας έκρινε ότι οι ιατρικοί εμπειρογνώμονες είναι οι πιο αποτελεσματικοί αγγελιοφόροι», αντί για τους εκλεγμένους αξιωματούχους, δήλωσε σε ανακοίνωσή της η επίτροπος Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών της Γιούτα, Τρέισι Γκρούμπερ, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η επιδημική έξαρση στην πολιτεία αποκαλύπτει πώς οι αλλαγές στην ομοσπονδιακή πολιτική και τα μηνύματα που εκπέμπονταν συνέβαλαν στην εθνική επανεμφάνιση μιας ασθένειας που για μεγάλο χρονικό διάστημα βρισκόταν σε ύφεση και είναι απειλητική για τη ζωή. Για να κατανοήσει πώς η ιλαρά εξαπλώθηκε γρήγορα στη Γιούτα και σε ολόκληρη τη χώρα, το Reuters ανέλυσε στοιχεία πολιτειακών και τοπικών αρχών σχετικά με τα ποσοστά εμβολιασμού και πήρε συνεντεύξεις από περισσότερους από 70 εν ενεργεία και πρώην ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς αξιωματούχους υγείας, ιατρικούς εμπειρογνώμονες και γονείς.

Μέχρι πρόσφατα, οι ΗΠΑ θεωρούνταν παγκοσμίως πρότυπο στις πρακτικές ανοσοποίησης, έχοντας εξαλείψει τη μετάδοση της ιλαράς το 2000. Η επιδημική έξαρση στη Γιούτα, η οποία διαρκεί περισσότερο από έναν χρόνο, σηματοδότησε το τέλος αυτού του δύσκολα κατακτημένου επιτεύγματος, σύμφωνα με αξιωματούχους δημόσιας υγείας. Ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας ανακάλεσε την Παρασκευή το καθεστώς των ΗΠΑ ως χώρας απαλλαγμένης από την ιλαρά, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει μια απόφαση που δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ αρνήθηκε το αίτημα του Reuters για συνέντευξη με τον Κένεντι σχετικά με την αντιμετώπιση της ιλαράς. Η εκπρόσωπος του υπουργείου, Έμιλι Χίλιαρντ, δήλωσε σε ανακοίνωσή της: «Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι ο υπουργός Κένεντι προκάλεσε την επανεμφάνιση της ιλαράς στην Αμερική αγνοεί τα χρόνια μείωσης των ποσοστών παιδικού εμβολιασμού, τα οποία ξεκίνησαν πολύ πριν αναλάβει τα καθήκοντά του».

«Είναι σοκαριστικό. Τα χειρότερα πιθανότατα βρίσκονται μπροστά μας»

Τα εθνικά ποσοστά ανοσοποίησης των παιδιών που εισέρχονται στο νηπιαγωγείο άρχισαν να μειώνονται το 2020, καθώς το αντιεμβολιαστικό κίνημα κέρδιζε έδαφος κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία. Ο Κένεντι ήταν αναμφισβήτητα ο πιο επιδραστικός σκεπτικιστής των εμβολίων στη χώρα εκείνη την περίοδο, αφού είχε χτίσει μια καριέρα και ένα δημοφιλές κοινό επί δεκαετίες, εκφράζοντας αμφιβολίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Τα ποσοστά συνέχισαν να μειώνονται και αφότου ο Κένεντι έγινε ο ανώτατος αξιωματούχος υγείας της χώρας.

Μια ανάλυση του Reuters σε στοιχεία από 13 πολιτείες και τη Νέα Υόρκη δείχνει σημαντικότερη υποχώρηση των εμβολιασμών στα μικρότερα παιδιά υπό την εποπτεία του Κένεντι το 2025, σε σύγκριση με την περίοδο της πανδημίας και οποιοδήποτε έτος έκτοτε.

Η μείωση των εμβολιασμών και η απουσία ομοσπονδιακής ηγεσίας στις επιδημικές εξάρσεις ιλαράς έχουν αποδειχθεί «ιδιαίτερα καταστροφικές» για την υγεία των Αμερικανών, δήλωσε η Αν Σούχατ, πρώην πρώτη αναπληρώτρια διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Θα χρειαστούν χρόνια, είπε, για να αντιστραφεί η ζημιά στη δημόσια υγεία.

«Είναι σοκαριστικό», είπε. «Τα χειρότερα πιθανότατα βρίσκονται μπροστά μας».

Vaccination declines and the absence of US federal leadership in measles outbreaks have been ‘particularly destructive’ to Americans’ health, said Anne Schuchat, the CDC’s former principal deputy director during President Trump’s first term. It would take years to reverse the… pic.twitter.com/4YmhA79u8q — Reuters (@Reuters) November 17, 2026

Σε δήλωσή της στο Reuters, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άλισον Σούστερ ανέφερε ότι ο Κένεντι και ο Τραμπ έχουν ενθαρρύνει τον εμβολιασμό κατά της ιλαράς και έχουν συνεργαστεί με τις πολιτείες για την αντιμετώπιση των επιδημικών εξάρσεων, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Παρέπεμψε το Reuters σε συνέντευξη του ABC News από τον Απρίλιο του 2025, όταν ρωτήθηκε ο πρόεδρος αν συνιστά στους Αμερικανούς να εμβολιάζονται κατά της ιλαράς.

«Οι κυβερνήτες λαμβάνουν τις αποφάσεις», είπε ο Τραμπ. Όταν πιέστηκε για δεύτερη φορά, απάντησε: «Το συνιστώ; Ναι, το συνιστώ. Το συνιστώ. Το επιβάλλω υποχρεωτικά; Όχι».

«Συγγνώμη και καλή τύχη»

Τον Ιανουάριο του 2026, η επιδημιολόγος της πολιτείας της Γιούτα, δρ Λέισα Νόλεν, εργαζόταν πάνω σε ένα σχέδιο για την εξασφάλιση ενισχύσεων, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά μηνύματα που εξασφάλισε το Reuters.

Η ιλαρά εξαπλωνόταν επί μήνες μεταξύ των μελών της Φονταμενταλιστικής Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, μιας περιθωριακής θρησκευτικής κοινότητας κοντά στα σύνορα με την Αριζόνα, η οποία διατηρεί βαθιά καχυποψία απέναντι στην κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων υγείας. Τώρα, η απειλή εξαπλωνόταν σε ολόκληρη την πολιτεία.

Η αντιμετώπιση των επιδημικών εξάρσεων είχε γίνει δυσκολότερη υπό τον Κένεντι. Το ποσοστό ανοσοποίησης των νηπίων στη Γιούτα για επτά συνιστώμενα εμβόλια μειώθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2025, φτάνοντας στο 69,6%, τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση που έχει καταγραφεί από το 2019, σύμφωνα με την ανάλυση του Reuters. Αυτό σηματοδότησε σημαντική επιτάχυνση σε σύγκριση με το 2024, όταν το ποσοστό ανοσοποίησης μειώθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Έξι ειδικοί στις λοιμώδεις ασθένειες που εξέτασαν την ανάλυση του Reuters δήλωσαν ότι ακόμη και μικρές μειώσεις στα ποσοστά εμβολιασμού μπορούν γρήγορα να μεταφραστούν σε πολύ περισσότερες μολύνσεις. «Δεν χρειάζεται μεγάλη μείωση του ποσοστού του πληθυσμού για να εξαπλωθεί γρήγορα [η ασθένεια]», δήλωσε ο δρ Κάο-Πινγκ Τσουά, παιδίατρος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Κάθε ανεμβολίαστο άτομο που μολύνεται μπορεί να εκθέσει στον ιό πολλούς περισσότερους ανθρώπους που δεν μπορούν να εμβολιαστούν κατά ενός εξαιρετικά μεταδοτικού ιού, είτε επειδή είναι πολύ μικροί είτε επειδή έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο εμβολιασμός με την πρώτη δόση του συνδυασμένου εμβολίου κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς (MMR) στη Γιούτα μειώθηκε κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες το 2025, φτάνοντας στο 86,6%. Οι ειδικοί στις ασθένειες αναφέρουν ότι απαιτείται ποσοστό εμβολιασμού 95% με δύο δόσεις MMR για να επιτευχθεί ευρεία ανοσία.

Οι περικοπές χρηματοδότησης από την κυβέρνηση Τραμπ πέρυσι ανάγκασαν το υπουργείο της Νόλεν και άλλες υγειονομικές περιφέρειες της Γιούτα να απολύσουν περισσότερους από τρεις δωδεκάδες νοσηλευτές, επιδημιολόγους και άλλους εργαζομένους στη δημόσια υγεία –τα στελέχη της πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση των επιδημικών εξάρσεων– σύμφωνα με ανακοινώσεις τοπικών υγειονομικών υπηρεσιών.

Η Νόλεν απευθύνθηκε στο CDC για βοήθεια, όπως δείχνουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Ειδικοί στην αντιμετώπιση ασθενειών από την πολιτεία και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση συναντήθηκαν τρεις φορές διαδικτυακά τον Ιανουάριο για να συζητήσουν πώς θα μπορούσε να βοηθήσει το CDC. Το CDC, το οποίο υπάγεται στο υπουργείο Υγείας του Κένεντι, είναι επιφορτισμένο με την προστασία της δημόσιας υγείας και τον έλεγχο των ασθενειών.

Η Νόλεν και οι αξιωματούχοι του CDC εξέτασαν το ενδεχόμενο να αναλάβουν ομοσπονδιακοί υπάλληλοι να επικοινωνήσουν με τοπικούς γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι αντιμετώπιζαν μια ασθένεια που οι περισσότεροι δεν είχαν δει ποτέ πριν. Συζήτησαν επίσης το ενδεχόμενο να μεταβούν υπάλληλοι του CDC στη Γιούτα για να εξετάσουν πώς εξαπλωνόταν η ιλαρά μέσα στις κλινικές και ενδεχομένως στα σχολεία, στις φυλακές και στα καταφύγια αστέγων. Οι αξιωματούχοι του CDC συγκροτούσαν μια ομάδα αντιμετώπισης, όπως δείχνουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα.

In January 2026, Utah’s state epidemiologist Leisha Nolen sought reinforcements after measles had spread from an isolated religious community near the Arizona border to towns hundreds of miles away. CDC officials were assembling a response team, but Utah never submitted a formal… pic.twitter.com/lE5QHE9Hmv — Reuters (@Reuters) November 17, 2026

Η Νόλεν έστειλε ένα προσχέδιο με τίτλο «Αίτημα EpiAID της Γιούτα για την ιλαρά το 2026» σε αξιωματούχους του CDC, συνοψίζοντας τα σχέδια της πολιτείας για την αναζήτηση έκτακτης ομοσπονδιακής βοήθειας, γνωστής ως Epi-Aid. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για τη διερεύνηση και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων δημόσιας υγείας.

Ωστόσο, η πολιτεία δεν υπέβαλε ποτέ επίσημο αίτημα βοήθειας.

Η Γκρούμπερ, η οποία έχει την εποπτεία της Νόλεν, δήλωσε στο Reuters ότι η πολιτεία είχε συνεργαστεί στενά με το CDC, αλλά αποφάσισε ότι δεν χρειαζόταν το Epi-Aid. Η Γκρούμπερ και η Νόλεν δεν απάντησαν στις ερωτήσεις του Reuters σχετικά με το ποιος στην κυβέρνηση έλαβε αυτή την απόφαση και για ποιον λόγο.

Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η ομοσπονδιακή βοήθεια ήταν διαθέσιμη στη Γιούτα, εφόσον η πολιτεία την ζητούσε.

Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, τα ηλεκτρονικά μηνύματα της Νόλεν δεν αναφέρονταν πλέον σε έκτακτη ομοσπονδιακή βοήθεια. Ζήτησε, ωστόσο, από το CDC να επιτρέψει στον μοναδικό μόνιμο ομοσπονδιακό υπάλληλο που εργαζόταν στη Γιούτα να παραμείνει στη θέση του κατά τη διάρκεια μιας διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ. Στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα σημείωσε ότι η Γιούτα αντιμετώπιζε τη χειρότερη κρίση ιλαράς των τελευταίων τριών δεκαετιών.

Ένας αξιωματούχος του CDC ενέκρινε το αίτημα και εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόταν: «Συγγνώμη και καλή τύχη με την επιδημική έξαρση της ιλαράς», είπε.

Τους μήνες που ακολούθησαν, εκατοντάδες ακόμη άνθρωποι στη Γιούτα νόσησαν από ιλαρά και δεκάδες χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Σχεδόν το 65% των 725 κρουσμάτων της πολιτείας αφορούσε ανεμβολίαστα παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.

Η διευθύντρια του CDC, δρ Έρικα Σβαρτς, υπερασπίστηκε την αντιμετώπιση της ιλαράς από τον οργανισμό σε συνέντευξή της. Δήλωσε στο Reuters ότι το CDC διαθέτει 250 άτομα που εργάζονται για τον περιορισμό των μολύνσεων και έχει προσφέρει Epi-Aid και άλλου είδους βοήθεια σε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς να σχολιάσει μεμονωμένες πολιτείες.

Η Σβαρτς δήλωσε ότι οι περισσότερες επιδημικές εξάρσεις στις ΗΠΑ πλήττουν «στενά συνδεδεμένες κοινότητες» που απορρίπτουν τα εμβόλια εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με την ίδια, οι πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να ενθαρρύνουν τον εμβολιασμό.

«Το CDC μπορεί να το λέει αυτό», είπε. «Αλλά πρέπει να το ακούν από τους ηγέτες της κοινότητάς τους που εμπιστεύονται –τις πολιτείες, τα τοπικά τμήματα υγείας της κοινότητας».

Παρότι οι επιδημικές εξάρσεις σε πολιτείες όπως η Γιούτα, το Τέξας και η Πενσιλβάνια ξεκίνησαν σε θρησκευτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των Μεννονιτών και των Άμις, έχουν επίσης εξαπλωθεί και σε άλλους ανεμβολίαστους πληθυσμούς.

Αντιστροφή στην αντιμετώπιση της ιλαράς στις ΗΠΑ

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, Άλεξ Αζάρ, δεν μάσησε τα λόγια του κατά τη διάρκεια της τελευταίας μεγάλης επιδημικής έξαρσης ιλαράς στη χώρα, από το 2018 έως το 2019, η οποία έπληξε περισσότερο την πολιτεία της Νέας Υόρκης. Υποστήριξε τους τοπικούς αξιωματούχους που επέβαλαν υποχρεωτικές εντολές εμβολιασμού σε ορισμένες γειτονιές.

«Η ιλαρά δεν είναι μια ακίνδυνη παιδική ασθένεια, αλλά μια εξαιρετικά μεταδοτική, δυνητικά απειλητική για τη ζωή νόσος», δήλωσε τότε ο Αζάρ. «Όλοι οι Αμερικανοί θα ήταν ασφαλέστεροι και υγιέστεροι αν κάναμε τα εμβόλια κατά της ιλαράς».

Ο Αζάρ δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό.

«Η ιλαρά δεν είναι μια ακίνδυνη παιδική ασθένεια, αλλά μια εξαιρετικά μεταδοτική, δυνητικά απειλητική για τη ζωή νόσος».

Ο Κένεντι, τον οποίο επέλεξε ο Τραμπ για να «κάνει ό,τι θέλει στον τομέα της υγείας», έχει υιοθετήσει την αντίθετη προσέγγιση. Κατηγορεί τα εμβόλια, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, για την αύξηση των ποσοστών αυτισμού, ανοσολογικών διαταραχών και άλλων προβλημάτων υγείας. Όπως ανέφερε το Reuters τον Ιούλιο, ο Τραμπ έχει υποστηρίξει την αναζήτηση από τον Κένεντι μιας σύνδεσης μεταξύ εμβολίων και αυτισμού, καθώς και τις προσπάθειές του να μειώσει τον αριθμό των εμβολίων που συνιστώνται για τα παιδιά.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Χίλιαρντ, δήλωσε ότι ο Κένεντι και οι διορισμένοι από αυτόν έχουν δώσει εντολή στους ομοσπονδιακούς ειδικούς σε θέματα ασθενειών να συνεργάζονται με τις πολιτείες και έχουν «σταθερά» συστήσει τον εμβολιασμό ως τον αποτελεσματικότερο τρόπο πρόληψης της ιλαράς. Το υπουργείο Υγείας δεν απάντησε στο ερώτημα γιατί αυτές οι προσπάθειες αποτυγχάνουν να περιορίσουν τα ποσοστά μολύνσεων στις ΗΠΑ, τα οποία έχουν υπερδιπλασιαστεί μέχρι στιγμής το 2026 σε σύγκριση με το πρώτο έτος του Κένεντι στη θέση του.

Ο Κένεντι έχει κατά καιρούς δηλώσει ότι ο εμβολιασμός MMR είναι ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη της εξάπλωσης της ιλαράς, όπως έκανε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Απρίλιο του 2025, μετά τον θάνατο ενός 8χρονου κοριτσιού από ιλαρά στο Τέξας.

Utah's measles outbreak, which has lasted more than a year, sheds light on how federal policy and messaging shifts enabled the national resurgence of a long-dormant, life-threatening disease. Read our special report on how Kennedy let measles run wild in America… pic.twitter.com/u7Mo25vi4J — Reuters (@Reuters) November 17, 2026

Ωστόσο, άλλες δηλώσεις και ενέργειες του Κένεντι υπονομεύουν αυτό το μήνυμα.

Έχει ισχυριστεί χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ότι το εμβόλιο κατά της ιλαράς προκαλεί κάθε χρόνο σοβαρούς τραυματισμούς και θανάτους. Πέρυσι, εν μέσω της επιδημικής έξαρσης, επιδίωξε να καταργήσει την ομοσπονδιακή σύσταση για το εμβόλιο MMR, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Reuters. Τον Αύγουστο, ο Τραμπ και ο Κένεντι παρουσίασαν ένα εκτελεστικό διάταγμα που έδινε εντολή στο υπουργείο του να συνεργαστεί με φαρμακευτικές εταιρείες για να διαχωριστεί το εμβόλιο MMR σε τρεις ξεχωριστές ενέσεις.

Παραμένει ασαφές αν η κυβέρνηση μπορεί να επιβάλει την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Οι φαρμακευτικές εταιρείες αναφέρουν ότι το εγχείρημα πιθανότατα θα απαιτούσε χρόνια και θα ανέτρεπε το ισχύον πρόγραμμα παιδικού εμβολιασμού.

Ο Κένεντι έχει υποστηρίξει ότι οι ιατρικές εξελίξεις έχουν περιορίσει ασθένειες όπως η ιλαρά σε κάτι λίγο περισσότερο από μια ενόχληση και ότι οι Αμερικανοί θα ωφελούνταν περισσότερο από την άμεση έκθεση στον ιό παρά από το εμβόλιο.

«Παλιά, όταν ήμασταν παιδιά, όλοι κολλούσαν ιλαρά και η ιλαρά σου παρείχε προστασία εφ’ όρου ζωής από τη μόλυνση με ιλαρά. Το εμβόλιο δεν το κάνει αυτό», δήλωσε ο Κένεντι στο Fox News τον Μάρτιο του 2025, κατά τη διάρκεια της επιδημικής έξαρσης στο Τέξας. «Το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό για ορισμένους ανθρώπους εφ’ όρου ζωής, αλλά για πολλούς ανθρώπους η προστασία του εξασθενεί».

Οι ειδικοί στις ασθένειες αναφέρουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που εμβολιάζονται κατά την παιδική ηλικία παραμένουν προστατευμένοι από την ιλαρά σε κοινότητες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού. Δεν αξίζει το ρίσκο, λένε, να εγκαταλειφθεί ο εμβολιασμός κατά ενός ιού που σκοτώνει έως και 95.000 ανθρώπους ετησίως παγκοσμίως –κυρίως μικρά παιδιά– και προκαλεί επιπλοκές, όπως τύφλωση και κώφωση.

Η διευθύντρια Υγείας της κομητείας Σολτ Λέικ, Ντόροθι Άνταμς, η οποία εργάζεται στο συγκεκριμένο τμήμα εδώ και 40 χρόνια, δήλωσε ότι οι ενέργειες του Κένεντι σχετικά με τον παιδικό εμβολιασμό «είναι επιζήμιες και οι επιπτώσεις τους μεταφέρονται προς τα κάτω».

«Οι άνθρωποι ακούν πληροφορίες από τα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης, οι οποίες κάνουν τους πολίτες να αμφισβητούν όσα τους έχουν πει οι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας ή οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης», δήλωσε η Άνταμς στο Reuters. «Δεν θα έπρεπε να βλέπουμε ούτε ένα κρούσμα ιλαράς».

Μειώνονται τα ποσοστά εμβολιασμού

Το Reuters εξέτασε στοιχεία εμβολιασμού από 13 πολιτείες και τη Νέα Υόρκη, οι οποίες είτε δημοσίευσαν πληροφορίες είτε απάντησαν σε έρευνα του Reuters που στάλθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. Τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν τα ποσοστά ολοκλήρωσης επτά συνιστώμενων εμβολιασμών, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης δόσης MMR, σε παιδιά κατά τα προσχολικά τους χρόνια.

Κατά μέσο όρο, στις συγκεκριμένες περιοχές, τα ποσοστά ανοσοποίησης των μικρών παιδιών μειώθηκαν κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2025, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση τουλάχιστον των τελευταίων έξι ετών. Η μείωση ήταν διπλάσια από εκείνη που καταγράφηκε το 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στο Κολοράντο, με πτώση 3,6 ποσοστιαίων μονάδων, στο 71,4%, και στη Νέα Υόρκη, όπου ο εμβολιασμός των νηπίων μειώθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 61%.

Οι περιοχές για τις οποίες το Reuters κατάφερε να εξασφαλίσει στοιχεία κατοικούνται από περίπου 74 εκατομμύρια ανθρώπους. Περιλαμβάνουν πολιτείες υπό τη διοίκηση των Δημοκρατικών, όπως η Ουάσινγκτον και το Κολοράντο· πολιτείες υπό τη διοίκηση των Ρεπουμπλικανών, όπως η Γιούτα, η Βόρεια Ντακότα και το Αρκάνσας· καθώς και πολιτείες που αποτελούν εκλογικά πεδία μάχης, όπως το Μίσιγκαν και η Τζόρτζια.

Μόνο δύο από τις πολιτείες –το Αρκάνσας και το Νέο Μεξικό– παρουσίασαν αύξηση στα ποσοστά εμβολιασμού, ενώ η Μινεσότα παρέμεινε σταθερή και οι υπόλοιπες σημείωσαν μειώσεις.

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