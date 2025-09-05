Σε παράκρουση έχει φέρει την αμερικανική κοινωνία η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, με τον υπουργό υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ να ωθεί πολλές πολιτείες σε μία γενικευμένη άρνηση εμβολίων, όχι μόνο για τον κόβιντ, αλλά ακόμα και για ασθένειες για τις οποίες ακολουθείται επί δεκαετίες υποχρεωτικός εμβολιασμός.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει πολιομυελίτιδα, διφθερίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, κοκίτη, παρωτίτιδα, τέτανο και ήδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι εφιαλτικά εμφανή:

Έρευνα που δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins τον Ιούνιο διαπίστωσε ότι τα ποσοστά εμβολιασμού κατά της ιλαράς για τα παιδιά μειώθηκαν σε σχεδόν το 80% των κομητειών των ΗΠΑ μετά την πανδημία COVID-19.

Το μεγάλο ερώτημα, αλλά και η τεράστια ανησυχία που ενσκήπτει στην ιατρική κοινότητα και τις κυβερνήσεις, εάν εάν αυτή η τραμπικής έμπνευσης αντιεπιστημονική προσέγγιση, θα “μεταδοθεί” και σε άλλες χώρες της Δύσης και όχι μόνο.

Με ορατό τον κίνδυνο να βαδίσει όλος ο πλανήτης σε μία υγειονομική κρίση άνευ προηγουμένου.

Ανησυχία στα σχολεία

Είναι ενδεικτικό ότι τα σχολεία που ήδη αντιμετωπίζουν μείωση των ποσοστών εμβολιασμού των παιδιών παρακολουθούν με ανησυχία τις πρόσφατες κινήσεις του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Οι ηγέτες καταρτίζουν σχέδια για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων στις τάξεις, αφότου οι ΗΠΑ φέτος είδαν το μεγαλύτερο ξέσπασμα ιλαράς εδώ και δεκαετίες και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων σταμάτησαν να συνιστούν το εμβόλιο COVID-19 για άτομα κάτω των 18 ετών.

Ο Κένεντι, εν τω μεταξύ, απέλυσε και τα 17 εν ενεργεία μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολίων του CDC και επίσης προχώρησε στην απομάκρυνση του επικεφαλής του CDC και άλλων κορυφαίων εμπειρογνωμόνων του HHS .

Οι πολιτείες του Όρεγκον, της Ουάσινγκτον και της Καλιφόρνια ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι δημιουργούν μια συνεργασία δημόσιας υγείας σε μια προσπάθεια να διαδώσουν την πληροφορία σχετικά με την ασφάλεια και τη σημασία των εμβολίων.

«Το CDC έχει γίνει ένα πολιτικό εργαλείο που προωθεί ολοένα και περισσότερο την ιδεολογία αντί της επιστήμης, μια ιδεολογία που θα οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες για την υγεία.

Η Καλιφόρνια, το Όρεγκον και η Ουάσινγκτον δεν θα επιτρέψουν να τεθούν σε κίνδυνο οι άνθρωποι των πολιτειών μας», ανέφεραν οι κυβερνήτες των πολιτειών σε κοινή δήλωση.

Αλλά ορισμένες πολιτείες ακολουθούν την αντίθετη προσέγγιση.

Η Φλόριντα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επιδιώκει να τερματίσει όλες τις υποχρεωτικές εμβολιαστικές διαδικασίες στην πολιτεία.

«Κάθε ένας από αυτούς είναι λάθος και στάζει περιφρόνηση και δουλεία», δήλωσε ο Τζόζεφ Λαδάπο, γενικός χειρουργός της Φλόριντα.

Οι σχολικές περιφέρειες στην πολιτεία Sunshine απαιτούν επί του παρόντος εμβολιασμούς για πολιομυελίτιδα, διφθερίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, κοκκύτη, παρωτίτιδα, τέτανο και άλλες μεταδοτικές ασθένειες, παρόμοια με άλλες σε όλη τη χώρα.

«Πρώτον, θα δούμε μια συνεχή μείωση στα ποσοστά εμβολιασμού των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεύτερον, θα δούμε ολοένα και μεγαλύτερους θύλακες μη εμβολιασμένων κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών κοινοτήτων, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα πυροδοτήσουν μεγάλα ξεσπάσματα και θα εξαπλωθούν γρήγορα», δήλωσε ο Λόρενς Γκόστιν, διακεκριμένος καθηγητής παγκόσμιου δικαίου υγείας στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν.

«Και τρίτον, θα δούμε ένα σαφές χάσμα μεταξύ μπλε και κόκκινων πολιτειών… Θα δούμε τις μπλε πολιτείες να προσπαθούν πραγματικά σκληρά να εμβολιάσουν όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας, και τις κόκκινες πολιτείες να αφαιρούν τα εμβόλια από τη λίστα και να δημιουργούν μεγάλες θρησκευτικές και συνειδησιακές εξαιρέσεις που θα δημιουργήσουν ένα μεγάλο κενό στους παιδικούς εμβολιασμούς στις πολιτείες τους», πρόσθεσε.

Η φετινή επιδημία ιλαράς με έδρα το Τέξας , στην οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός ανεμβολίαστων ατόμων, νοσηλεύτηκε σε περισσότερα από 100 άτομα και άφησε πίσω της δύο παιδιά νεκρά.

Έρευνα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Έρευνα που δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins τον Ιούνιο διαπίστωσε ότι τα ποσοστά εμβολιασμού κατά της ιλαράς για τα παιδιά μειώθηκαν σε σχεδόν το 80% των κομητειών των ΗΠΑ μετά την πανδημία COVID-19.

«Μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της πολιτείας της Ουάσινγκτον… Υποθέτω ότι αυτό ισχύει σε όλη τη χώρα, αλλά το Υπουργείο Υγείας της πολιτείας μας έχει ήδη εκδώσει οδηγίες για τα σχολεία σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν τώρα για να είναι έτοιμα, επειδή πιθανότατα δεν τίθεται θέμα αν θα υπάρξει έξαρση, αλλά πότε», δήλωσε η Λιν Νέλσον, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Σχολικών Νοσηλευτών.

Πρόσφατα στοιχεία από το CDC δείχνουν ότι τα ποσοστά εμβολιασμού για τους μαθητές νηπιαγωγείου κατά το σχολικό έτος 2024-2025 συνέχισαν να μειώνονται , με μείωση στο 92,1% για το εμβόλιο διφθερίτιδας, τετάνου και ακυτταρικού κοκκύτη και στο 92,5% για το εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς και το εμβόλιο πολιομυελίτιδας.

Για την ιλαρά, η ανοσία της αγέλης απαιτεί εμβολιασμό περίπου στο 95%.

Η πτώση των ποσοστών εμβολιασμού έχει περιπλέξει την κατάσταση για τους σχολικούς νοσηλευτές καθώς ξεκινάει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

«Δίνει στους εμβολιασμούς μια εξέχουσα θέση που δεν είχαμε στο παρελθόν», είπε ο Νέλσον, επισημαίνοντας τα ήδη φορτωμένα προγράμματα που έχουν οι νοσηλευτές όταν ξεκινά η σχολική χρονιά.

Οι νοσηλευτές, είπε, «συλλέγουν παραγγελίες για φάρμακα, συντάσσουν σχέδια φροντίδας και διδάσκουν στο προσωπικό του σχολείου πώς να διαχειρίζεται διάφορες πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με παιδιά με χρόνιες παθήσεις, και παραδοσιακά, οι εμβολιασμοί, αν και σημαντικοί, δεν θα ήταν στο επίκεντρο τις πρώτες εβδομάδες του σχολείου».

«Τα περισσότερα παιδιά που έρχονταν ήταν εμβολιασμένα. Σημειώναμε αυτά που δεν ήταν εμβολιασμένα και, όταν τα πράγματα άρχισαν να ηρεμούν λίγο, αρχίζαμε να επικοινωνούμε με αυτούς τους γονείς. Βρισκόμαστε σε μια θέση τώρα που δεν μπορούμε πραγματικά να περιμένουμε», πρόσθεσε ο Νέλσον.

Ο Κένεντι, ένας μακροχρόνιος σκεπτικιστής ως προς τα εμβόλια

Ο Κένεντι, ένας μακροχρόνιος σκεπτικιστής ως προς τα εμβόλια, έχει κινηθεί δυναμικά στο θέμα από τότε που ανέλαβε τα ηνία στο HHS.

Τα νεοδιορισθέντα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολίων του CDC ψήφισαν την αφαίρεση του συντηρητικού θιμεροσάλης με βάση τον υδράργυρο από τα εμβόλια γρίπης, το οποίο υπάρχει στα εμβόλια εδώ και 100 χρόνια.

Ο Κένεντι και άλλοι έχουν εκφράσει αβάσιμους ισχυρισμούς ότι η θιμεροσάλη και άλλα συστατικά των εμβολίων συμβάλλουν στον αυτισμό.

Υπό τον Κένεντι, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σταμάτησε επίσης να συστήνει το εμβόλιο COVID-19 για υγιή παιδιά και ανακάλεσε την άδεια χρήσης του εμβολίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης .

Σε επιστολή που έστειλαν την Τετάρτη, περισσότεροι από 1.000 νυν και πρώην υπάλληλοι του HHS κάλεσαν τον Κένεντι να παραιτηθεί , επισημαίνοντας την απόλυση του διευθυντή του CDC και άλλες κινήσεις που «θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του έθνους».

«Πιστεύουμε ότι η πολιτική υγείας θα πρέπει να βασίζεται σε ισχυρές, τεκμηριωμένες αρχές και όχι σε κομματική πολιτική. Ωστόσο, υπό την ηγεσία του Υπουργού Κένεντι, οι πολιτικές του HHS θέτουν σε κίνδυνο την υγεία όλων των Αμερικανών, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση», ανέφερε η επιστολή.

Το HHS δεν απάντησε στο αίτημα του The Hill για σχολιασμό.

Ο Κένεντι, ο οποίος πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας την Πέμπτη και σχεδόν σίγουρα θα αντιμετωπίσει ερωτήσεις σχετικά με τους εμβολιασμούς και την απομάκρυνση του CDC, έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι δεν προσπαθεί να αφαιρέσει τα εμβόλια από όποιον τα θέλει.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την περασμένη εβδομάδα σχετικά με το εμβόλιο κατά της COVID-19, είπε: «Υποσχέθηκα 4 πράγματα: 1. να τερματίσω τις υποχρεωτικές εμβολιαστικές διαδικασίες κατά της COVID. 2. να διατηρήσω τα εμβόλια διαθέσιμα σε όσους τα χρειάζονται, ειδικά στους ευάλωτους. 3. να απαιτήσω ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο δοκιμές από τις εταιρείες. 4. να τερματίσω την κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι οι ενέργειές του θα συμβάλουν στη μείωση των τιμολογίων και ότι τα σχολεία θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή.

«Νομίζω ότι ο στόχος του Robert F. Kennedy Jr. είναι να καταστήσει τα εμβόλια προαιρετικά. Με άλλα λόγια, να γίνει έτσι ώστε να μην συνιστάται κανένα εμβόλιο, αλλά μάλλον να αποτελεί μέρος της κοινής κλινικής λήψης αποφάσεων», δήλωσε ο Paul Offit, διευθυντής του Κέντρου Εκπαίδευσης για τα Εμβόλια και θεράπων ιατρός στο Τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων στο Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφειας, προσθέτοντας «ο στόχος είναι να εξαλειφθούν όλες οι απαιτήσεις εμβολιασμού στα σχολεία».

Αντιδράσεις στην πολιτική Κέννετι

Η Δημοκρατική πολιτειακή βουλευτής Άννα Εσκαμάνι, η οποία είναι υποψήφια για δήμαρχος του Ορλάντο, δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η κατάργηση των εμβολίων «είναι απερίσκεπτη και επικίνδυνη» και θα μπορούσε να προκαλέσει ξεσπάσματα ασθενειών που μπορούν να προληφθούν.

«Αυτή είναι μια καταστροφή για τη δημόσια υγεία που ετοιμάζεται για την Ηλιόλουστη Πολιτεία», είπε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Εν τω μεταξύ, οι Δημοκρατικοί κυβερνήτες της Ουάσινγκτον, του Όρεγκον και της Καλιφόρνια ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι δημιούργησαν μια συμμαχία για την προστασία των πολιτικών υγείας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πολιτικοποιεί τις αποφάσεις για τη δημόσια υγεία.

Η συνεργασία σχεδιάζει να συντονίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την υγεία ευθυγραμμίζοντας τα σχέδια ανοσοποίησης με βάση τις συστάσεις από αξιόλογους εθνικούς ιατρικούς οργανισμούς, σύμφωνα με κοινή δήλωση του Κυβερνήτη Μπομπ Φέργκιουσον της Ουάσινγκτον, της Κυβερνήτη Τίνα Κότεκ του Όρεγκον και του Κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ της Καλιφόρνια.

Στη Φλόριντα, οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί για τους παιδικούς σταθμούς και τα δημόσια σχολεία περιλαμβάνουν εμβόλια για ιλαρά, ανεμοβλογιά, ηπατίτιδα Β, διφθερίτιδα-τετάνο-ακυτταρικό κοκκύτη (DTaP), πολιομυελίτιδα και άλλες ασθένειες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας της πολιτείας.

Υπό τον ΝτεΣάντις, η Φλόριντα αντιστάθηκε στην επιβολή εμβολίων κατά της COVID σε μαθητές, απαιτώντας «διαβατήρια» για μέρη που προσελκύουν πλήθη, κλείνοντας σχολεία και εντολές στους εργαζόμενους να κάνουν τα εμβόλια για να διατηρήσουν τις δουλειές τους.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη πολιτεία που να έχει κάνει τόσα πολλά όσο η Φλόριντα. Θέλουμε να παραμείνουμε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις», δήλωσε ο κυβερνήτης.

Η επιτροπή «MAHA» της πολιτείας θα εξετάσει θέματα όπως η δυνατότητα ενημερωμένης συναίνεσης σε ιατρικά θέματα, η προώθηση ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων, η ενίσχυση των γονικών δικαιωμάτων όσον αφορά τις ιατρικές αποφάσεις για τα παιδιά τους και η εξάλειψη της «ιατρικής ορθοδοξίας που δεν υποστηρίζεται από τα δεδομένα», δήλωσε ο ΝτεΣάντις.

Της επιτροπής θα προεδρεύσουν ο Αντικυβερνήτης Τζέι Κόλινς και η πρώτη κυρία της Φλόριντα, Κέισι ΝτεΣάντις.

«Βγάζουμε την κυβέρνηση από τη μέση, την βγάζουμε από τη ζωή σας», είπε ο Κόλινς.

Διαβάστε επίσης

Πούτιν: Δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία θα είναι νόμιμος στόχος του ρωσικού στρατού

ΗΠΑ: «Προκλητική ενέργεια» η υπέρπτηση δύο αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού

Ιταλός οδηγός κατηγορείται ότι χτύπησε εσκεμμένα εννέα άτομα στην Αβάνα – Νεκρή 35χρονη γυναίκα