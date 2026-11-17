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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα την Τρίτη για την επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής των Οικονομικών Ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Grand ceremony and red carpet welcome for President Putin at the APEC summit in Shenzhen https://t.co/ning2Qynm9 November 17, 2026

Ο Πούτιν προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπαοάν στη Σεντζέν, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής στις 18 και 19 Νοεμβρίου.

Η επίσκεψη την Τετάρτη και την Πέμπτη θα περιλαμβάνει την πρώτη τριμερή συνάντηση μεταξύ των τριών ηγετών, Πούτιν, Τραμπ και Τζινπίνγκ.

BREAKING Major Summit Ahead: Russian President Vladimir Putin arrives in Shenzhen, China, to participate in the APEC summit, and will meet with President Xi Jinping tomorrow to coordinate positions ahead of a historic trilateral summit bringing together the leaders (Putin, Xi, Trump) on November 19 to shape the future of global diplomacy. https://t.co/wD7XvMQYhN — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) November 17, 2026

Ο βοηθός εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως εξαιρετικά συμβολικές, επικαλούμενος τη συνεργασία των χωρών κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την επακόλουθη ίδρυση του ΟΗΕ.

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