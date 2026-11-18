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Τις τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο επανέλαβε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος, μιλώντας σε κοινοβουλευτική επιτροπή, είπε ότι η χώρα του «στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των εθνικών συμφερόντων» συνεχίζει τις δραστηριότητές της ως προς την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της στη «Γαλάζια Πατρίδα» και την «Ουράνια Πατρίδα».

Αφού σημείωσε ότι η Άγκυρα επιθυμεί την εξέταση των προβλημάτων στις σχέσεις με την Ελλάδα δια της οδού του διαλόγου και τη μετατροπή του Αιγαίου σε χώρο ειρήνης και συνεργασίας, πρόσθεσε ότι «λαμβάνονται τα απαραίτητα διπλωματικά και στρατιωτικά μέτρα έναντι των μονομερών πρωτοβουλιών της Ελλάδας.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler:



Hedefimiz hem ülkemizde hem de yakın çevremizde terör örgütlerinin varlığının ortadan kalktığı, sınırların emniyet içinde bulunduğu ve insanların huzur içerisinde yaşadığı bir güvenlik ortamının oluşturulmasıdır.pic.twitter.com/Zb0uidHPFR — Sema Alfat Özer (@SemaAlfat_) November 18, 2026

«Λαμβάνουμε επίσης τα απαραίτητα διπλωματικά και στρατιωτικά μέτρα έναντι των μονομερών πρωτοβουλιών της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και των ενεργειών που αποσκοπούν στο να αγνοήσουν τα νόμιμα δικαιώματα της χώρας μας. Πράγματι, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, διενεργήθηκαν 20 κρατικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και 25 στο Αιγαίο Πέλαγος, οι οποίες περιλάμβαναν παρεμπόδιση, ανάκριση και προειδοποιήσεις, κατά πλοίων που δραστηριοποιούνταν χωρίς άδεια στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας μας» είπε ο Γκιουλέρ.

Για το Κυπριακό ανέφερε: «Βασική μας προτεραιότητα είναι η προστασία της κυριαρχικής ισότητας, του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος και των νόμιμων δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. Σε αυτή την κατεύθυνση, υπερασπιζόμαστε με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα της χώρας μας και των ομοεθνών μας έναντι των δραστηριοτήτων της ‘Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου’ (σ.σ. Κυπριακή Δημοκρατία) που αποσκοπούν στην αύξηση της επιρροής της με εξωτερική υποστήριξη και στο να αγνοήσουν τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων και δεν επιτρέπουμε τετελεσμένα.

» Ως Τουρκία, βάσει των εγγυητικών μας δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο καθώς και των ιστορικών μας ευθυνών, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα του Τουρκοκύπριου και να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο» δήλωσε ο Γιασάρ Γκιουλέρ.

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