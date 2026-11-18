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Ο Ρόμπερτ Πάτινσον φέρεται να πληρώθηκε το αστρονομικό ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων μόνο και μόνο για να περάσει από οντισιόν για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Ο 40χρονος ηθοποιός αποκαλύφθηκε ως ο τελευταίος σταρ που θα υποδυθεί τον 007 τη Δευτέρα, μετά από μήνες εικασιών, αντικαθιστώντας τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Τώρα, λέγεται ότι ο Πάτινσον είχε ήδη λάβει ένα τεράστιο ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό πριν καν πάρει τον ρόλο.

Ο πρωταγωνιστής του Twilight συμμετείχε καθυστερημένα στην κούρσα για τον ρόλο του πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών, καθώς είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι οι Τζακ Λόουντεν, Κάλουμ Τέρνερ και Τζος Ο’ Κόνορ αποτελούσαν την αρχική λίστα.

Οι οικονομικές εκτιμήσεις τον φέρουν να κερδίζει μεταξύ 76 εκατ. δολαρίων και 98 εκατ. για τον ρόλο του ως Μποντ, έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο.

Σύμφωνα με την Mirror, τα αφεντικά δεν αποθαρρύνθηκαν από την προοπτική να προσφέρουν στον σταρ υψηλότερο μισθό, έχοντας προηγουμένως αναζητήσει λιγότερο γνωστούς ηθοποιούς για τον εμβληματικό ρόλο.

Πιστεύεται ότι μεγάλο μέρος της απόφασης για την επιλογή του Πάτινσον ανήκει στην Λόρεν Σάντσες, η οποία είναι παντρεμένη με τον μεγιστάνα του Amazon, Τζεφ Μπέζος, και «γοητεύτηκε» από την οντισιόν του ηθοποιού όταν είδε ένα αντίγραφο.

Ο ίδιος ο Μπέζος επιβεβαίωσε ότι συμμετείχε «έντονα» στο κάστινγκ, με την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ να έχει προγραμματιστεί να παραχθεί από την Amazon MGM Studios, αφού η οικογένεια Μπρόκολι παρέδωσε τον δημιουργικό έλεγχο του franchise.

Μιλώντας σε μια εκδήλωση στην Καλιφόρνια, ο Μπέζος είπε ότι ήταν μια «σφιχτή διαδικασία» για την επιλογή του Μποντ και οι υπεύθυνοι περιόρισαν το πεδίο σε πέντε «εξαιρετικά ταλαντούχους» ηθοποιούς προτού πραγματοποιήσουν δοκιμές οθόνης με πλήρη κοστούμια και σκηνές.

Είπε: «Αρχικά, θα έλεγα ότι ήμασταν λίγο προκατειλημμένοι εναντίον του επειδή είναι ήδη τόσο διάσημος».

«Σκεφτήκαμε κάπως, ίσως θα έπρεπε να έχουμε κάποιον λίγο πιο άγνωστο».

«Αλλά στο τεστ διαλογής, είναι τόσο προφανές. Είναι ο Τζέιμς Μποντ».

Το ντεμπούτο του Πάτινσον στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ θα είναι το πρώτο που θα κυκλοφορήσει μετά την εξαγορά της MGM από την Amazon, του χολιγουντιανού στούντιο πίσω από το διάσημο franchise.

Πηγές είχαν δηλώσει προηγουμένως στους Times ότι η σύζυγος του Μπέζος, Λόρεν Σάντσες, επέλεξε τον Ρόμπερτ ως τον νέο 007 επειδή ήταν «σέξι» και «σαγηνευτικός», αφού ο μεγιστάνας της Amazon μοιράστηκε μαζί της ένα αντίγραφο της οντισιόν.

Ο Πάτινσον – ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως η Οδύσσεια, Drama και το Prime Time φέτος – δεν ήταν αρχικά στη λίστα υποψηφίων για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ.

Αλλά αυτός και ο συνάδελφός του, ο διάσημος αστέρας Νίκολας Χουλτ, επιλέχθηκαν για λάβουν μέρος στην οντισιόν την τελευταία στιγμή, αφού οι προϊστάμενοι δεν μπόρεσαν να λάβουν απόφαση για το κάστινγκ.

Ένας παραγωγός είπε ότι υλικό από τις οντισιόν στάλθηκαν στον Μπέζος, ο οποίος τις μοιράστηκε με τη σύζυγό του, και εκείνη έκρινε ότι ο Πάτινσον είχε «την εμφάνιση, το σεξ απιλ και το ταλέντο για να αποδώσει πραγματικά τα μέγιστα».

Η διαδικασία για την ανάδειξη του Μποντ ήταν τόσο μυστική, που μόλις το πρωί της Κυριακής, την ημέρα πριν από τη δημόσια ανακοίνωση, ο Πάτινσον έμαθε ότι είχε πάρει τον ρόλο.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο ίδιος ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ ήταν αυτός που είπε στον σταρ ότι θα υποδυόταν τον επόμενο Μποντ, αφού οι δυο τους είχαν συνεργαστεί προηγουμένως στις ταινίες Dune.

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