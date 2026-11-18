Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα υποδέχθηκε στην Σενζέν της Κίνας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίγκ, στο πλαίσιο της συνόδου APEC.

🚨 NOW: An INCREDIBLE welcome ceremony is coming together for President Trump in Shenzhen China as Air Force One rolls up for his historic Asia Summit You think this would EVER happen for Joe Biden or Kamala Harris?! 🤣 https://t.co/Ix22xGKzkr November 18, 2026

Μάλιστα, λίγο πριν την «οικογενειακή φωτογραφία» των ηγετών των χωρών που συμμετέχουν στη σύνοδο, ο Τραμπ είχε θερμή χειραψία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ εντύπωση προκάλεσαν οι αβρότητες του Αμερικανού προέδρου προς την σύζυγο του Σι Τζινπίνγκ, την Πενγκ Λιγουάν, η οποία και εκτελούσε χρέη «οικοδέσποινας» κατά την υποδοχή των υψηλών καλεσμένων στην πόλη που θεωρείται η «τεχνολογική καρδιά» της Κίνας, αβρότητες που συνεχίστηκαν και μετά τη φωτογράφηση.

.@POTUS greets Chinese President Xi and Madame Peng and poses for a photo with fellow APEC leaders pic.twitter.com/M2kmccljPp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 18, 2026

Ρωσικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για μια «ιστορική χειραψία», καθώς μεταδίδουν τις εικόνες από την ταυτόχρονη παρουσία των Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ. Το διεθνές μήνυμα που στέλνει η Μόσχα – προβάλλοντας αυτά τα πλάνα – είναι ότι οι προσπάθειες να απομονωθεί η Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία έχουν αποτύχει. Η τριμερής συνάντηση της Πέμπτης μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας, δύσκολα θα φέρει κάποια απτά αποτελέσματα, ωστόσο η παρουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, επιτρέπει στο Κρεμλίνο να αναδείξει τη Ρωσία ως μια από τις πιο ακλόνητες δυνάμεις του κόσμου, σχολιάζει το BBC.

Εξίσου ιστορική είναι και η οικογενειακή φωτογραφία της APEC. Στο κέντρο της πρώτης σειράς βρίσκονται ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και η σύζυγός του Πενγκ Λιγιουάν. Στην ίδια σειρά στέκονται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Στη δεύτερη σειρά διακρίνονται, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι.

Πάντως, νωρίτερα ο Σι τάχθηκε υπέρ αυτού που αποκάλεσε «ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο», επιχειρώντας να παρουσιάσει τη χώρα του ως έναν σταθερό εταίρο στην παγκόσμια σκηνή —σε αντίθεση με τον βασικό οικονομικό της αντίπαλο, τις ΗΠΑ, οι οποίες υπό τον Τραμπ αύξησαν τους δασμούς και υιοθέτησαν μια πιο δυναμική, έως και επιθετική, εξωτερική πολιτική. «Πρέπει να υπερασπιστούμε σθεναρά το πολυμερές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στον πυρήνα του, να στηρίξουμε το ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο και τις επενδύσεις, και να διατηρήσουμε τη σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία των παγκόσμιων βιομηχανικών αλυσίδων και των αλυσίδων εφοδιασμού», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν επέκρινε τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά τους και προβάλλοντας την ενίσχυση της συνεργασίας Μόσχας και Πεκίνου. Η κοινή τους παρουσία και οι τοποθετήσεις τους ενισχύουν το μήνυμα ότι επιδιώκουν έναν διεθνή συσχετισμό δυνάμεων στον οποίο η Δύση δεν θα έχει τον αποκλειστικό καθοριστικό ρόλο.

Νωρίτερα η υποδοχή Τραμπ ήταν εντυπωσιακή και ανάλογη αυτής που είχε κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομόλογό του προ μηνών. Μάλισστα κινεζικά μαχητικά πέταξαν, σε ένδειξη τιμής, πάνω από το Air Force One την ώρα που έβγαινε από αυτό ο Τραμπ για να κατευθυνθεί στο κόκκινο χαλί προς τον Σι.

Chinese fighter jets released colorful smoke across the sky as President Donald Trump arrived in Shenzhen, China, on Wednesday for the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit.



Chinese President Xi Jinping welcomed Trump at Shenzhen Bao’an International Airport ahead of… pic.twitter.com/QEwhn9UBYh — CBS News (@CBSNews) November 18, 2026

China's President Xi Jinping greeted US President Donald Trump at the airport on, reciprocating the US president's gesture at Joint Base Andrews in September when they last met https://t.co/tF7ocW9SDe pic.twitter.com/5n18sBnayC — Reuters (@Reuters) November 18, 2026

Διαβάστε επίσης

Κομισιόν: Πρόταση για νέο δάνειο 45 δισ. ευρώ στην Ουκρανία το 2027, έρχονται κι άλλες κυρώσεις για Ρωσία

Ισραήλ: Έξαλλος ο Νετανιάχου μετά την απώλεια της Κνεσέτ – Μιλά για «αιώνια ντροπή», φοβάται νέες περιπέτειες

Η Πάρις Χίλτον στο Καπιτώλιο για τα θύματα των deepfakes πορνό – «Οι νόμοι δεν μας προστατεύουν»