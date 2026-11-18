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Η Πάρις Χίλτον επέστρεψε στην Ουάσιγκτον, στο πλευρό της Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, ζητώντας την ψήφιση νομοσχεδίου που θα επιτρέπει στα θύματα μη συναινετικών εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου, δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη, να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη.

Η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε στο Καπιτώλιο, συνεχίζοντας την εκστρατεία της για την προστασία των θυμάτων σεξουαλικών deepfakes και ζητώντας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων να προχωρήσει στην ψήφιση ενός δικομματικού νομοσχεδίου που παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και δέκα μήνες.

Η 45χρονη επιχειρηματίας και δημόσια προσωπικότητα συμμετείχε σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τη Δημοκρατική βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ και τη Ρεπουμπλικανή Λόρελ Λι, υποστηρίζοντας το νομοσχέδιο DEFIANCE Act. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί να δώσει στα θύματα τη δυνατότητα να κινηθούν δικαστικά εναντίον όσων δημιουργούν ή διακινούν σεξουαλικές εικόνες και βίντεο με τη μορφή τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.

Paris Hilton joined lawmakers to push for the passage of the Defiance Act, which would give legal recourse to victims of non-consensual sexually explicit deepfakes pic.twitter.com/C1RB4vyokf — Reuters (@Reuters) November 18, 2026

Η Χίλτον έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη δική της τραυματική εμπειρία, όταν ένα προσωπικό σεξουαλικό βίντεό της διέρρευσε από πρώην σύντροφό της, σε ηλικία μόλις 19 ετών. Όπως έχει αποκαλύψει, περισσότερα από 100.000 σεξουαλικά deepfakes που την απεικονίζουν κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

«Πριν από δέκα μήνες, στάθηκα εδώ, στο Καπιτώλιο, και μίλησα στον κόσμο για το πώς είναι να εκτίθεται το σώμα σου χωρίς τη συγκατάθεσή σου. Και ζήτησα από το Κογκρέσο να κάνει κάτι γι’ αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Οι νόμοι δεν μας προστατεύουν. Και αν αυτό μπορεί να συμβεί σε κάποιον που διαθέτει τους δικούς μου πόρους και τη δική μου δημόσια πλατφόρμα, φανταστείτε πόσο ανίσχυρο μπορεί να αισθάνεται ένα νεαρό κορίτσι όταν βρίσκεται αντιμέτωπο με κάτι τέτοιο ολομόναχο», πρόσθεσε, σύμφωνα με το CBS News.

Το νομοσχέδιο DEFIANCE Act και οι 83 γυναίκες του Κογκρέσου που έχουν γίνει στόχος

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι τα θύματα θα μπορούν να διεκδικούν ακόμη και τα οικονομικά κέρδη που προέκυψαν από τη δημιουργία ή τη διανομή του παράνομου υλικού. Παράλληλα, καθιερώνει δεκαετή προθεσμία για την άσκηση αγωγής, η οποία θα ξεκινά από τη στιγμή που το θύμα ανακαλύπτει την παραβίαση ή συμπληρώνει τα 18 του χρόνια, ανάλογα με το ποιο γεγονός συμβαίνει αργότερα.

Η Γερουσία ενέκρινε το νομοσχέδιο ομόφωνα τον Ιανουάριο του 2026, ωστόσο η Βουλή δεν έχει ακόμη προχωρήσει στην ψηφοφορία. Η καθυστέρηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Οκάσιο-Κορτέζ, η οποία δήλωσε: «Εδώ και δέκα μήνες, αυτή η κρίσιμη νομοθεσία παραμένει ανέγγιχτη στη Βουλή, περιμένοντας απλώς να τεθεί σε ψηφοφορία». Η ίδια άσκησε πίεση στην ηγεσία της Βουλής, ζητώντας να εξηγήσει γιατί δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και τα στοιχεία που παρουσίασε η Χίλτον από έρευνα της ομάδας της σχετικά με την έκταση του φαινομένου μεταξύ των γυναικών πολιτικών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, από τις 156 γυναίκες που υπηρετούν στο 119ο Κογκρέσο, οι 83 έχουν σεξουαλικά deepfakes στο διαδίκτυο.

«Τα ευρήματα ήταν σοκαριστικά, αλλά καθόλου απρόσμενα», σχολίασε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πέσει θύματα deepfakes σεξουαλικού περιεχομένου.

Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία έρχεται να συμπληρώσει τον νόμο Take It Down Act, τον οποίο υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Μάιο του 2025, έπειτα από πρωτοβουλία που είχε στηρίξει η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ. Ο νόμος ποινικοποιεί τη δημοσίευση μη συναινετικών προσωπικών εικόνων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ υποχρεώνει τις διαδικτυακές πλατφόρμες να αφαιρούν το σχετικό περιεχόμενο εντός 48 ωρών από την καταγγελία του θύματος.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η Πάρις Χίλτον απευθύνθηκε προσωπικά στον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον και σε άλλους κορυφαίους Ρεπουμπλικανούς, ζητώντας να επιτρέψουν την ψηφοφορία. «Τι γίνεται με τις γυναίκες στις εκλογικές σας περιφέρειες; Τι γίνεται με τις κόρες, τις συζύγους ή τις αδελφές σας; Έχετε τη δύναμη να προωθήσετε αυτή τη νομοθεσία», τόνισε.

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