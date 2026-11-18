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Τρεις ηγέτες, τρεις πυρηνικές δυνάμεις και μία πρωτοφανής συνάντηση, με την ατζέντα να παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανοιχτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ ετοιμάζονται να βρεθούν την Πέμπτη (19/11) στη Σενζέν της Κίνας, σε μια τριμερή σύνοδο που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς διπλωματίας και προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Παρότι οι πυρηνικοί εξοπλισμοί αποτελούν το βασικό αντικείμενο των συνομιλιών, η ανησυχία επικεντρώνεται κυρίως σε όσα ενδέχεται να συζητηθούν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου και των Ευρωπαίων συμμάχων του.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (18/11) στη Σενζέν, όπου θα πραγματοποιηθεί η ιστορική συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, ολοκλήρωσε τον πρώτο σταθμό της ασιατικής περιοδείας του στις Φιλιππίνες, όπου πραγματοποίησε επαφές με ηγέτες της περιοχής, προτού μεταβεί στην Κίνα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα διαθέτουν από κοινού το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πυρηνικού οπλοστασίου, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών.

Ωστόσο, η επικείμενη συνάντηση αποκτά ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις εξαιτίας των πολέμων στην Ουκρανία και στο Ιράν, αλλά και των αντιπαραθέσεων για την παγκόσμια ασφάλεια, το εμπόριο και την τεχνολογία.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ουάσινγκτον, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη μείωση των πυρηνικών εξοπλισμών, ενώ στην ατζέντα περιλαμβάνεται και το Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διευκρινίσει ότι δεν αναμένεται η επίτευξη συγκεκριμένης συμφωνίας και ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν αποτελεί επισήμως αντικείμενο της τριμερούς συνάντησης.

Αυτό, όμως, δεν φαίνεται να καθησυχάζει τους Ευρωπαίους, οι οποίοι ανησυχούν περισσότερο για όσα θα μπορούσαν να συμφωνηθούν σε ανεπίσημο επίπεδο παρά για τις δημόσιες ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν.

Η άφιξη Πούτιν και η κρίσιμη συνάντηση της Πέμπτης

Η παρουσία του Ρώσου προέδρου στην Κίνα σηματοδοτεί την έναρξη μιας ιδιαίτερα σημαντικής διπλωματικής διαδικασίας.

Η τριμερής συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στο περιθώριο της συνόδου της APEC, που πραγματοποιείται στις 18 και 19 Νοεμβρίου.

Η κινεζική πλευρά έχει αναφερθεί στη «διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης» και στη στρατηγική σταθερότητα ως βασικούς στόχους των συνομιλιών.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος επισημαίνει ότι ο Τραμπ επιθυμεί να συζητήσει τον περιορισμό των πυρηνικών οπλοστασίων, θεωρώντας ιδιαίτερα επικίνδυνη τη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες σε μια σειρά θεμάτων που θα μπορούσαν να απασχολήσουν τις επαφές του, μεταξύ των οποίων το Ιράν, η Ουκρανία, η αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Nvidia και το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ερωτηθείς εάν θα επιθυμούσε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πούτιν, απάντησε: «Εάν υπάρχει η δυνατότητα, θα το έκανα».

Πάντως, η αμερικανική πλευρά έχει αναφέρει ότι δεν έχει προγραμματιστεί ξεχωριστή διμερής συνάντηση Τραμπ και Πούτιν, πέραν της τριμερούς.

Από τη Μανίλα στη Σενζέν: Οι επαφές Τραμπ με Ινδία, Ιαπωνία και Αυστραλία

Πριν από τις συνομιλίες στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε την Τρίτη (17/11) στη Μανίλα, όπου τον υποδέχθηκαν με κόκκινο χαλί κατά την άφιξή του με το Air Force One.

Η επίσκεψή του στις Φιλιππίνες πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των συναντήσεων της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), με τον πρόεδρο της χώρας, Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ, να συγκαταλέγεται στους οικοδεσπότες του Αμερικανού προέδρου.

Σημαντικότερη επαφή του ήταν η συνάντηση με τους ηγέτες των χωρών που συγκροτούν τον τετραμερή σχηματισμό συνεργασίας Quad, στον οποίο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Αυστραλία.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι και τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, χαρακτήρισε τον Μόντι «πολύ σκληρό άνθρωπο», προσθέτοντας ότι η Τακαΐτσι «μπορεί να είναι ακόμη πιο σκληρή».

«Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις χώρες», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τις τέσσερις χώρες ως τις «τέσσερις γωνίες μιας ελεύθερης, ανοικτής, σταθερής και ευημερούσας περιοχής Ινδικού και Ειρηνικού Ωκεανού».

«Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις και συντονιζόμαστε στενά. Το τηλέφωνό μου είναι πάντα ανοικτό», πρόσθεσε, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας.

Δασμοί, τεχνητή νοημοσύνη και η προσπάθεια περιορισμού της κινεζικής επιρροής

Η περιοδεία του Τραμπ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες των αμερικανικών δασμών και του πολέμου με το Ιράν.

Παρά τις πιέσεις, οι εξαγωγές της περιοχής προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 30% την περασμένη χρονιά, κυρίως χάρη στη δυναμική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και στη ζήτηση εξαρτημάτων που παράγονται στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να εντάξει περισσότερες χώρες στο αμερικανικό τεχνολογικό οικοσύστημα «Pax Silica», ενισχύοντας τη συνεργασία στους ημιαγωγούς, στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και στις στρατηγικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Βασική επιδίωξη είναι η μείωση της εξάρτησης από την Κίνα, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί ιδιαίτερα ισχυρή οικονομική και εμπορική παρουσία στην περιοχή.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν διεθνείς αναλυτές, η κινεζική επιρροή είναι τόσο βαθιά εδραιωμένη ώστε δύσκολα μπορεί να περιοριστεί μέσα από τις ολιγόωρες διπλωματικές επαφές του Αμερικανού προέδρου.

Κατά την παραμονή του στη Μανίλα, ο Τραμπ υπέγραψε επίσης κοινή δήλωση με τον πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης, Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ, για την ουσιαστική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με μια εμπορική συμφωνία αμοιβαιότητας. Η οριστική υπογραφή και η έναρξη ισχύος της συμφωνίας εκκρεμούν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Ταϊλάνδης, απορροφώντας φέτος περίπου το 24% των συνολικών εξαγωγών της.

Ακολούθησε δείπνο με τους ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας, κατά το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την περιοχή «μία από τις πιο δυναμικές και παραγωγικές στον κόσμο, με τεράστιες δυνατότητες».

Η ευρωπαϊκή ανησυχία: Τι μπορεί να συμφωνηθεί πίσω από κλειστές πόρτες

Η σημαντικότερη διάσταση της συνάντησης στη Σενζέν, ωστόσο, αφορά τις πιθανές συνέπειές της στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Σε ανάλυσή του, το CNN επισημαίνει ότι η επικείμενη τριμερής διαφέρει από τις συνήθεις διεθνείς συνόδους κορυφής, οι οποίες συνοδεύονται από πολύμηνη προετοιμασία και διαπραγματεύσεις για συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Στην περίπτωση αυτή, η ατζέντα παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανοιχτή, ενώ η απρόβλεπτη στάση του Τραμπ καθιστά δυσκολότερη την εκτίμηση της έκβασης των συνομιλιών.

Για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι απαραίτητα μια επίσημη συμφωνία, αλλά το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος να υιοθετήσει σε ιδιωτικές συζητήσεις τη ρωσική προσέγγιση για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο Τραμπ ακούει τον τελευταίο άνθρωπο με τον οποίο συνομιλεί, επομένως αυτό θα καθορίσει όσα θα πει», δήλωσε στο CNN Ευρωπαίος αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Άλλος Ευρωπαίος διπλωμάτης εμφανίστηκε ακόμη πιο απαισιόδοξος, εκτιμώντας ότι είναι «δύσκολο να προκύψει οτιδήποτε θετικό για την ευρωπαϊκή ασφάλεια από αυτή τη συνάντηση».

Ανώτερος αξιωματούχος αναγνώρισε ότι η εικόνα των τριών ηγετών μαζί θα είναι «ασφαλώς απαίσια για εμάς», αν και εμφανίστηκε λιγότερο ανήσυχος για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης συμφωνίας.

Χαρακτηριστική είναι και η εκτίμηση Ευρωπαίου συνομιλητή του CNN, ο οποίος περιέγραψε την επικείμενη σύνοδο ως «όνειρο του Πούτιν».

Η συνάντηση προσφέρει στον Ρώσο πρόεδρο την ευκαιρία να εμφανιστεί ξανά στο υψηλότερο επίπεδο της διεθνούς διπλωματίας, δίπλα στους ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Μάλιστα, Ευρωπαίος αξιωματούχος σχολίασε ότι για τον Τραμπ ενδέχεται να έχει ιδιαίτερη σημασία ακόμη και το ποιος θα σταθεί στο κέντρο της αναμνηστικής φωτογραφίας.

Το ουκρανικό ζήτημα και ο φόβος μιας συμφωνίας χωρίς το Κίεβο

Η ανησυχία των Ευρωπαίων επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο ο Τραμπ να αποδεχθεί τη ρωσική περιγραφή της κατάστασης στο ουκρανικό μέτωπο, ακόμη και εάν αυτή δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε, σύμφωνα με τους συνομιλητές του CNN, να οδηγήσει σε δεσμεύσεις για μια ειρηνευτική διευθέτηση, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαπραγμάτευση με την Ουκρανία.

Το αμερικανικό δίκτυο υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ασκήσει πιέσεις στο Κίεβο για την αποδοχή συμβιβασμού, προκαλώντας αβεβαιότητα στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας.

Τη Δευτέρα, αναφερόμενος στον πόλεμο, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Ουκρανία «το αγαπημένο μου θέμα».

«Η Ουκρανία χάνει – Ουκρανία και Ρωσία χάνουν 25.000 στρατιώτες τον μήνα», δήλωσε, παρουσιάζοντας τη δική του εκτίμηση για τις απώλειες των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, η διατύπωση αυτή αντανακλά την προσέγγιση του Τραμπ, ο οποίος αντιμετωπίζει τον πόλεμο πρωτίστως ως πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί γρήγορα, ακόμη και με σημαντικές ουκρανικές παραχωρήσεις.

Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να αποχωρήσει από τη συνάντηση θεωρώντας πως διαθέτει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, εφόσον δεν αντιμετωπίσει ουσιαστικές πιέσεις για κατάπαυση του πυρός.

Οι κινήσεις Κούσνερ και Γουίτκοφ που προβληματίζουν την Ευρώπη

Ο προβληματισμός για την αμερικανική πολιτική απέναντι στη Ρωσία έχει ενταθεί τον τελευταίο μήνα, με επίκεντρο τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου, και του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με το CNN, η απόφαση του Τραμπ να προχωρήσει σε συμφωνία αγοράς ρωσικού ντίζελ αντιμετωπίστηκε από Ευρωπαίους αξιωματούχους ως σοβαρή υποχώρηση από την πολιτική των κυρώσεων, καθώς θεωρούν ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα για τη Μόσχα.

Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί για διακοπές στην ανταλλαγή αμερικανικών πληροφοριών και περιορισμούς σε υπηρεσίες του συστήματος Starshield, οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για την αντιμετώπιση των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων.

Ο Λευκός Οίκος έχει αμφισβητήσει ή υποβαθμίσει τις συγκεκριμένες αναφορές, οι οποίες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα γεγονότα.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κρεμλίνο τον προηγούμενο μήνα, ο Γουίτκοφ χαρακτήρισε τον Πούτιν «ανθρωπιστή», έπειτα από την απελευθέρωση του συνταξιούχου Αμερικανού εκπαιδευτικού και βετεράνου των ενόπλων δυνάμεων Στίβεν Χάμπαρντ.

Από την πλευρά του, ο Κούσνερ, μετά τις επαφές του με Ρώσο απεσταλμένο στην Ουάσινγκτον, παρουσίασε την ειρηνευτική διαδικασία ως προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας αρχιτεκτονικής ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Κατά το CNN, η προσέγγιση αυτή θυμίζει τη ρωσική επιχειρηματολογία περί απειλής από το ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει στρατιωτικές επεμβάσεις στη Γεωργία το 2008 και στην Ουκρανία το 2014 και το 2022.

Σε μεταγενέστερη επίσκεψή του στη Μόσχα, ο Κούσνερ φέρεται να επιδίωξε τη συγκατάθεση του Πούτιν για τη συμμετοχή Ευρωπαίων στις τριμερείς ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Παρότι ο Αμερικανός απεσταλμένος υποστήριξε ότι εξασφάλισε τη σχετική έγκριση, το Κρεμλίνο διέψευσε την εκδοχή του.

Επιπλέον, σύμφωνα με δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Κούσνερ φέρεται να έθεσε στο τραπέζι εγγυήσεις ασφαλείας ανάλογες με εκείνες του ΝΑΤΟ, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία θα παραχωρούσε το υπόλοιπο τμήμα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει.

Η συγκεκριμένη αναφορά ενισχύει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο η ειρηνευτική διαδικασία να συνδεθεί με νέες εδαφικές παραχωρήσεις από την ουκρανική πλευρά.

Ο ρόλος της Κίνας και τα όρια της επιρροής του Σι

Μέρος των Ευρωπαίων αξιωματούχων διατηρεί την ελπίδα ότι η Κίνα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράγοντας εξισορρόπησης στις συνομιλίες για την Ουκρανία.

Οι προσδοκίες αυτές συνδέονται με προηγούμενες παρεμβάσεις του Σι Τζινπίνγκ για τον περιορισμό των ρωσικών πυρηνικών απειλών, αλλά και με το γεγονός ότι το Πεκίνο δεν έχει προχωρήσει σε πλήρη και ανοικτό εξοπλισμό της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ωστόσο, η κινεζική στάση παραμένει σύνθετη.

Το CNN επισημαίνει ότι το Πεκίνο έχει σοβαρούς στρατηγικούς λόγους να αποτρέψει μια ρωσική ήττα, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποδυναμώσει έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς εταίρους του.

Παράλληλα, οι αμερικανικές ενέργειες εναντίον του Ιράν και της Βενεζουέλας, δύο χωρών που διατηρούν στενές σχέσεις με την Κίνα, επηρεάζουν τις γεωπολιτικές ισορροπίες και τις προτεραιότητες της κινεζικής ηγεσίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η πιθανότητα ο Σι να αναλάβει ρόλο ουδέτερου διαμεσολαβητή αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις.

Η Κίνα καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη διατήρηση της στρατηγικής συνεργασίας της με τη Μόσχα και στην επιδίωξη σταθερότερων σχέσεων με την Ουάσινγκτον, χωρίς να διακυβεύσει τα δικά της συμφέροντα.

Μια νέα Γιάλτα; Γιατί το CNN απορρίπτει τη σύγκριση

Η ιστορική συνάντηση στη Σενζέν έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, όταν οι ηγέτες των συμμαχικών δυνάμεων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου συζήτησαν τη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων.

Ωστόσο, το CNN απορρίπτει την άμεση σύγκριση, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές γεωπολιτικές συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές.

Οι τρεις ηγέτες δεν βρίσκονται στην ίδια θέση με τις νικήτριες δυνάμεις του 1945 και δεν διαθέτουν αντίστοιχη δυνατότητα επιβολής ενός νέου παγκόσμιου συστήματος.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο Τραμπ και ο Πούτιν αντιμετωπίζουν τις συνέπειες πολέμων που επέλεξαν να διεξαγάγουν και οι οποίοι δεν έχουν αποφέρει τα αποτελέσματα που επιδίωκαν.

Από την άλλη πλευρά, ο Σι ηγείται μιας χώρας που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια τεχνολογική και οικονομική υπερδύναμη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση εναντίον της Ταϊβάν.

Παρά τις διαφορές, η κοινή παρουσία των τριών ηγετών θα έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς θα αποτυπώσει τη δυνατότητά τους να συζητούν απευθείας ζητήματα που επηρεάζουν την παγκόσμια ασφάλεια.

Το διπλωματικό κέρδος του Πούτιν και ο φόβος για έναν ακόμη χειμώνα πολέμου

Για τη Μόσχα, η συνάντηση αποτελεί ήδη μια σημαντική ευκαιρία διεθνούς προβολής.

Η εικόνα του Πούτιν δίπλα στους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας συνιστά, σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, διπλωματικό κέρδος από μόνη της, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί από το Κρεμλίνο ως απόδειξη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να συμμετέχει στις σημαντικότερες διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Το σοβαρότερο ενδεχόμενο για το Κίεβο είναι η σύνοδος να ολοκληρωθεί χωρίς ουσιαστική απαίτηση για άμεση κατάπαυση του πυρός ή για μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Αντίθετα, οι πιέσεις ενδέχεται να επικεντρωθούν σε νέες παραχωρήσεις από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της, χωρίς αντίστοιχες δεσμεύσεις της Μόσχας.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, να προσφέρει στο Κρεμλίνο περισσότερο χρόνο για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την προσπάθεια κατάληψης επιπλέον εδαφών στο Ντονμπάς.

Για τον ουκρανικό πληθυσμό, αυτό θα σήμαινε την προοπτική ενός ακόμη δύσκολου χειμώνα υπό τη συνεχή απειλή ρωσικών επιθέσεων.

Η ανάλυση του CNN αναφέρεται και στην ηλικία των τριών ηγετών: ο Σι είναι 73 ετών, ο Πούτιν 74 και ο Τραμπ 80.

Όπως επισημαίνει, παρά τις διαφορετικές πολιτικές και στρατηγικές επιδιώξεις τους, και οι τρεις βρίσκονται σε μια περίοδο κατά την οποία επιθυμούν να διαμορφώσουν την ιστορική τους παρακαταθήκη.

Το ερώτημα, επομένως, δεν περιορίζεται στο εάν η συνάντηση της Πέμπτης θα οδηγήσει σε κάποια συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα.

Για την Ευρώπη και την Ουκρανία, το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν η τριμερής σύνοδος θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ουσιαστικής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας ή εάν θα επιτρέψει στη Ρωσία να κερδίσει περισσότερο χρόνο, χωρίς να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

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