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Αντίστροφη μέτρηση για τον «λογαριασμό» του τέλους του 2026 που καλούνται να πληρώσουν εκατομμύρια νοικοκυριά και επαγγελματίες. Ποιες είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, τι αλλάζει στα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής τελών και πώς στραγγίζει η ρευστότητα πριν από τις γιορτές.
Μπορεί η αγορά να κινείται ήδη σε ρυθμούς εορτών και προετοιμασίας για τα Χριστούγεννα, όμως για εκατομμύρια φορολογούμενους το τελευταίο δίμηνο του 2026 μετατρέπεται σε έναν πραγματικό οικονομικό Γολγοθά. Η συσσώρευση πάγιων φορολογικών υποχρεώσεων σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος θέρμανσης και διαβίωσης δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, «στεγνώνοντας» τη ρευστότητα της αγοράς.
Μέχρι την εκπνοή του έτους, νοικοκυριά και ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να τακτοποιήσουν ένα βαρύ πακέτο υποχρεώσεων, όπου κάθε καθυστέρηση κοστίζει ακριβά:
Στους κύκλους του εμπορίου επικρατεί έντονος προβληματισμός, καθώς η φορολογική «επιδρομή» του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου ροκανίζει ευθέως το διαθέσιμο εισόδημα —ακόμη και το Δώρο Χριστουγέννων των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων υπολογίζει πλέον το Δώρο όχι για γιορτινές αγορές και δώρα, αλλά για να «κλείσει τρύπες» σε τέλη κυκλοφορίας, ΕΝΦΙΑ και ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς.
Για να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις και προσαυξήσεις, οι φοροτεχνικοί συνιστούν:
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