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Αντίστροφη μέτρηση για τον «λογαριασμό» του τέλους του 2026 που καλούνται να πληρώσουν εκατομμύρια νοικοκυριά και επαγγελματίες. Ποιες είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, τι αλλάζει στα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής τελών και πώς στραγγίζει η ρευστότητα πριν από τις γιορτές.

Μπορεί η αγορά να κινείται ήδη σε ρυθμούς εορτών και προετοιμασίας για τα Χριστούγεννα, όμως για εκατομμύρια φορολογούμενους το τελευταίο δίμηνο του 2026 μετατρέπεται σε έναν πραγματικό οικονομικό Γολγοθά. Η συσσώρευση πάγιων φορολογικών υποχρεώσεων σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος θέρμανσης και διαβίωσης δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, «στεγνώνοντας» τη ρευστότητα της αγοράς.

Οι 4 «φωτιές» που καίνε το πορτοφόλι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

Μέχρι την εκπνοή του έτους, νοικοκυριά και ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να τακτοποιήσουν ένα βαρύ πακέτο υποχρεώσεων, όπου κάθε καθυστέρηση κοστίζει ακριβά:

1 . Τέλη Κυκλοφορίας 2027 (Η «παγίδα» των κλιμακωτών προστίμων): Τα ειδοποιητήρια έχουν ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR και η προθεσμία λήγει αυστηρά στις 31 Δεκεμβρίου 2026 (καθώς δεν προβλέπονται παρατάσεις). Το μεγάλο «αγκάθι» είναι το σύστημα των κλιμακωτών προστίμων: όποιος ξεχάσει ή αδυνατεί να πληρώσει εμπρόθεσμα, επιβαρύνεται με πρόστιμο 25% αν εξοφλήσει εντός Ιανουαρίου, 50% αν πληρώσει τον Φεβρουάριο και 100% (δηλαδή διπλάσια τέλη) από την 1η Μαρτίου και μετά. Παράλληλα, όσοι θέλουν να θέσουν το όχημά τους σε ψηφιακή ακινησία (κατάθεση πινακίδων) πρέπει να το πράξουν το αργότερο έως το τέλος Δεκεμβρίου.

. (Η «παγίδα» των κλιμακωτών προστίμων): Τα ειδοποιητήρια έχουν ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR και η προθεσμία λήγει αυστηρά στις 31 Δεκεμβρίου 2026 (καθώς δεν προβλέπονται παρατάσεις). Το μεγάλο «αγκάθι» είναι το σύστημα των κλιμακωτών προστίμων: όποιος ξεχάσει ή αδυνατεί να πληρώσει εμπρόθεσμα, επιβαρύνεται με πρόστιμο 25% αν εξοφλήσει εντός Ιανουαρίου, 50% αν πληρώσει τον Φεβρουάριο και 100% (δηλαδή διπλάσια τέλη) από την 1η Μαρτίου και μετά. Παράλληλα, όσοι θέλουν να θέσουν το όχημά τους σε ψηφιακή ακινησία (κατάθεση πινακίδων) πρέπει να το πράξουν το αργότερο έως το τέλος Δεκεμβρίου. 2. Φόρος Εισοδήματος & ΕΝΦΙΑ : Στο τέλος Νοεμβρίου και στο τέλος Δεκεμβρίου καταβάλλονται οι επόμενες δόσεις για τον φόρο εισοδήματος (5η και 6η δόση αντίστοιχα) καθώς και οι αντίστοιχες δόσεις του ΕΝΦΙΑ (8η και 9η δόση). Για ένα μέσο νοικοκυριό με ακίνητη περιουσία και ελεύθερο επάγγελμα, οι δύο αυτές υποχρεώσεις απορροφούν από μόνες τους ένα σημαντικό μέρος του μηνιαίου εισοδήματος.

: Στο τέλος Νοεμβρίου και στο τέλος Δεκεμβρίου καταβάλλονται οι επόμενες δόσεις για τον φόρο εισοδήματος (5η και 6η δόση αντίστοιχα) καθώς και οι αντίστοιχες δόσεις του (8η και 9η δόση). Για ένα μέσο νοικοκυριό με ακίνητη περιουσία και ελεύθερο επάγγελμα, οι δύο αυτές υποχρεώσεις απορροφούν από μόνες τους ένα σημαντικό μέρος του μηνιαίου εισοδήματος. 3. Τέλος Επιτηδεύματος & Ασφαλιστικές Εισφορές: Για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, το τέλος του έτους συνοδεύεται από τις τρέχουσες εισφορές ΕΦΚΑ , τις ρυθμίσεις οφειλών (που κινδυνεύουν να χαθούν αν μείνει απλήρωτη έστω και μία δόση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου) και τις υποχρεώσεις ΦΠΑ.

Για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, το τέλος του έτους συνοδεύεται από τις , τις ρυθμίσεις οφειλών (που κινδυνεύουν να χαθούν αν μείνει απλήρωτη έστω και μία δόση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου) και τις υποχρεώσεις ΦΠΑ. 4. Το ενεργειακό κόστος του χειμώνα: Πάνω από όλους τους φόρους έρχεται να προστεθεί η έναρξη της περιόδου θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα), με τις τιμές να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και το επίδομα θέρμανσης να καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος της πραγματικής δαπάνης.

Γιατί «στεγνώνει» η χριστουγεννιάτικη αγορά

Στους κύκλους του εμπορίου επικρατεί έντονος προβληματισμός, καθώς η φορολογική «επιδρομή» του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου ροκανίζει ευθέως το διαθέσιμο εισόδημα —ακόμη και το Δώρο Χριστουγέννων των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων υπολογίζει πλέον το Δώρο όχι για γιορτινές αγορές και δώρα, αλλά για να «κλείσει τρύπες» σε τέλη κυκλοφορίας, ΕΝΦΙΑ και ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς.

Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Για να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις και προσαυξήσεις, οι φοροτεχνικοί συνιστούν:

1. Έγκαιρο έλεγχο στο myCAR: Επιβεβαιώστε τα στοιχεία του οχήματος και το ποσό των τελών, ειδικά αν υπήρξε αλλαγή ιδιοκτησίας ή άρση ακινησίας μέσα στη χρονιά.

2. Προσοχή στις πάγιες ρυθμίσεις: Μην αφήνετε εκκρεμότητες σε ενεργές ρυθμίσεις Εφορίας ή ΕΦΚΑ, καθώς η απώλεια μιας ρύθμισης επαναφέρει το σύνολο των προσαυξήσεων και ανοίγει τον δρόμο για κατασχέσεις.

3. Αξιοποίηση της πάγιας ρύθμισης (έως 24 δόσεις): Όσοι αδυνατούν να εξοφλήσουν εφάπαξ τα τέλη κυκλοφορίας ή τον φόρο εισοδήματος, μπορούν να εντάξουν τις οφειλές στην πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ (με το ανάλογο επιτόκιο), αποφεύγοντας τουλάχιστον τα εξοντωτικά πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.

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