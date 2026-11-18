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Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να «κλείσει» τη συζήτηση, η αντιπολίτευση συνεχίζει να πιέζει για εξηγήσεις σχετικά με τα ομόλογα ενεργειακής εταιρείας του υφΥΠΕΝ, Νίκου Τσάφου, και για τις απευθείας αναθέσεις από δήμους στο λογιστικό γραφείο της αδελφής του υφΥΠΕΣ, Βαγγέλη Λιάκου, διατηρώντας στα «κόκκινα» το πολιτικό θερμόμετρο.

Κι αν ο άγραφος κανόνας της πολιτικής λέει ότι τα σκάνδαλα δύσκολα ρίχνουν κυβερνήσεις, Μαξίμου και Πειραιώς αντιλαμβάνονται ότι η συνεχιζόμενη συζήτηση και «γκρίνια» για τις… ατασθαλίες στελεχών της κυβέρνησης – ήδη ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης είδε το δρόμο για τα… αποδυτήρια – σε συνδυασμό με τη γενικευμένη δυσαρέσκεια των πολιτών για την ακρίβεια δημιουργούν ένα μάλλον δυσχερές κλίμα για την προσπάθεια που καταβάλλεται για την ανάταξη των δημοσκοπικών στοιχείων της ΝΔ, αλλά και γενικότερα για το πολιτικό κλίμα στη χώρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μια μέρα μετά την κάλυψη που παρείχε στους κ.κ. Τσάφο και Λιάκο από το βήμα της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, υποχρεώθηκε να μιλήσει εκτενώς για τις υποθέσεις των δύο υφυπουργών σε συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ. Κι αν δεν παρέκκλινε από την «γραμμή» που η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει για το όλο ζήτημα, εντούτοις είναι προφανές ότι θα προτιμούσε να μιλά για… κάτι άλλο.

Εν πάση περιπτώσει, για τον Ν. Τσάφο ο Π. Μαρινάκης είπε τα γνωστά: «Δεν είχε μετοχές, είχε ομόλογα και όταν έγινε υφυπουργός Ενέργειας τα ρευστοποίησε, τα πούλησε. Άρα, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα με τον κ. Τσάφο. Ο κ. Τσάφος, όσο ήταν σύμβουλος, δεν λάμβανε κάποια απόφαση, δεν έβαζε κάποιες υπογραφές, δεν έβγαζε διαγωνισμούς ή έργα. Αν δεν κάνω λάθος, οι σύμβουλοι έχουν μια αρμοδιότητα παροχής πληροφοριών για τις τιμές της ενέργειας, εν προκειμένω».

Όσον αφορά στον Β. Λιάκο, ο Π. Μαρινάκης είπε ότι «εδώ πάμε στην οικογενειακή ευθύνη, η οποία από μόνη της δεν θα έπρεπε καν να αποτελεί αντικείμενο, θεωρώ εγώ, συζήτησης», προσθέτοντας ότι «δεν θεωρώ ότι […] είναι ασυμβίβαστο το ότι έχει μια νόμιμη συνεργασία η αδερφή του υφυπουργού. Τώρα, το πώς θα διαχειριστεί η οικογένεια, αυτό το χρονικό διάστημα που θα είναι ο Β. Λιάκος υφυπουργός Εσωτερικών, αφήστε να το δούμε», αφήνοντας ανοιχτό να υπάρξουν εξελίξεις περί τα επαγγελματικά της αδελφής του υφΥΠΕΣ.

Πιο ένθερμη ήταν η υποστήριξη προς τους δύο υφυπουργούς από τον βουλευτή Καβάλας της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος είπε (ΑΝΤ1) ότι με τον μεν Ν. Τσάφο είχε συνεργαστεί για θέματα οδικής ασφάλειας (αμφισβητώντας εμμέσως ότι ήταν σύμβουλος του πρωθυπουργού για ενεργειακά ζητήματα) και διερωτώμενος για τον κ. Λιάκο αν «δεν θα έπρεπε να μπει στην πολιτική επειδή η αδελφή του είναι λογίστρια;».

Ο Π. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό δεν υπάρχει ζήτημα με τους δύο υφυπουργούς, οι οποίοι παραμένουν στις θέσεις τους, αν και κάποιες «κακές γλώσσες» εντός της ΝΔ εκτιμούν ότι, αν δεν είχε προηγηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες η αποπομπή Τσαβδαρίδη, ίσως ο πρωθυπουργός να σκεφτόταν την απομάκρυνση ενός εκ των δύο. Οι ίδιες πηγές θεωρούν ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι πλέον να φύγουν οι υποθέσεις αυτές από την επικαιρότητα, προκειμένου να μην συνεχιστεί μια φθοροποιός συζήτηση, ωστόσο εκτιμάται ότι η αντιπολίτευση θα συνεχίσει να τις «σηκώνει», προσπαθώντας να φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση.

Μοναδικό θετικό στοιχείο για τη ΝΔ είναι το εύρημα της δημοσκόπησης της Pulse, ότι η «γαλάζια» παράταξη εμφανίζεται πάνω από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως ικανότερη να αντιμετωπίσει προβλήματα διαφάνειας και διαφθοράς (22% η ΝΔ, 11% η ΕΛΑΣ και 10,5% το ΠΑΣΟΚ), εύρημα που ερμηνεύεται από «γαλάζια» στελέχη ως άλλη μια απόδειξη ότι τα κόμματα που – κατά δήλωσή τους, διεκδικούν την εξουσία – αδυνατούν να πείσουν τους πολίτες, ακόμα και για ζητήματα που θεωρητικά είναι «στο γήπεδό τους».

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