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Αν οι φετινές τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έκαναν τις διακοπές στα ελληνικά νησιά να μοιάζουν με «ακριβό σπορ», το 2027 ετοιμάζει ένα νέο ισχυρό «σοκ» για τους επιβάτες και τους νησιώτες, με τις εκτιμήσεις παραγόντων της ακτοπλοΐας να κάνουν λόγο για νέο κύμα αυξήσεων που ενδέχεται να φτάσει έως και το 15% σε αρκετές γραμμές, εφόσον δεν υπάρξει κρατική παρέμβαση.
Πρόκειται για ένα επικίνδυνο διπλό χτύπημα για την τσέπη των πολιτών: από τη μία πλευρά βρίσκεται η στρεβλή δομή της ίδιας της αγοράς —την οποία περιέγραψε με μελανά χρώματα η πρόσφατη κλαδική έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού— και από την άλλη, το «καμπανάκι» για τον ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό λογαριασμό που αρχίζει να τρέχει στο 100% της ισχύος του.
Ο μεγάλος πονοκέφαλος της επόμενης χρονιάς ακούει στο όνομα Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS) και στους νέους κανονισμούς για τα ναυτιλιακά καύσιμα (FuelEU Maritime).
Μέχρι σήμερα, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες πλήρωναν ένα κλάσμα του περιβαλλοντικού κόστους για τους ρύπους που εκπέμπουν τα πλοία τους (40% το 2024, 70% το 2025/2026). Ωστόσο, από το 2027 οι εταιρείες υποχρεώνονται να καλύπτουν το 100% των εκπομπών τους, αγοράζοντας ακριβότερα δικαιώματα ρύπων ή στρεφόμενες σε πανάκριβα «πράσινα» καύσιμα.
Σε μια αγορά με γερασμένο στόλο —όπου ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων ξεπερνά τα 25-30 έτη και απαιτούνται δισεκατομμύρια ευρώ για την ανανέωσή τους— οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι δεν μπορούν να απορροφήσουν μόνες τους αυτό το κόστος. Στην πράξη, η μετακύλιση αυτής της επιβάρυνσης απειλεί να φέρει αυξήσεις-φωτιά, που σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς μπορεί να αγγίξουν ακόμη και το 15% στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων από την άνοιξη του 2027, αν δεν ενεργοποιηθούν αντισταθμιστικά μέτρα.
Το πρόβλημα, ωστόσο, γίνεται εκρηκτικό επειδή το «πράσινο» κόστος πέφτει πάνω σε μια αγορά χωρίς ουσιαστικό ανταγωνισμό. Όπως αποκάλυψε η πολυσέλιδη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού:
Για μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο που θέλει να ταξιδέψει από τον Πειραιά στις Κυκλάδες ή τα Δωδεκάνησα, το κόστος των εισιτηρίων —που ήδη αγγίζει ή ξεπερνά τα 450 με 600 ευρώ με επιστροφή— κινδυνεύει το 2027, με μια αύξηση της τάξης του 15%, να επιβαρυνθεί κατά 70 έως 90 ευρώ επιπλέον, ξεπερνώντας σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και το κόστος της διαμονής. Χωρίς άμεση κρατική παρέμβαση (όπως η μείωση του υψηλού ΦΠΑ 24% στα ακτοπλοϊκά ή η αξιοποίηση των εσόδων από τους πλειστηριασμούς ρύπων για την επιδότηση του πράσινου μετασχηματισμού), το «πράσινο» εισιτήριο θα πληρωθεί αποκλειστικά από την τσέπη των πολιτών.
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