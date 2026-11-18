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Στο στόχαστρο των Δημοκρατικών μπαίνει η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων, μόλις αναλάβει καθήκοντα με τη νέα της σύνθεση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα για τη θητεία της, με αφορμή τις καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές, σχέσεις με Έλληνες επιχειρηματίες και πιθανή αξιοποίηση της κυβερνητικής της θέσης για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, που εν τέλει οδήγησαν στην αποπομπή της από την θέση της.





Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, της Επιτροπής Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης τόνισε ότι ζητείται από όλους να διατηρήσουν όλα τα έγγραφα και τις επικοινωνίες που σχετίζονται με τις καταγγελίες που αφορούν τον καθένα χωριστά. Μεταξύ αυτών που έλαβαν τις επιστολές είναι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Ερικ Τραμπ και ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.

Rep. Robert Garcia, who is expected to chair the House Oversight Committee in the next Congress, sent letters to 12 people close to President Trump ahead of expected investigations into his second term. https://t.co/lRnq8qRsUD November 18, 2026

«Οι ψηφοφόροι έδωσαν στους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου μια ισχυρή εντολή να εξαλείψουν τη διαφθορά και να διασφαλίσουν ότι η κυβέρνηση λογοδοτεί στον λαό», ανέφερε ο Γκαρσία στις επιστολές. «Σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε αυτή την εντολή στο 120ό Κογκρέσο, ασκώντας τον εξαιρετικά σημαντικό έλεγχο που είναι απαραίτητος για τη νομοθετική μεταρρύθμιση», δήλωσε, σύμφωνα με το CBS.

Γιατί ερευνάται η πρώην πρέσβης στη Αθήνα





Ειδικά για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η επιστολή περιλαμβάνει αναφορές σε αίτημα καταβολής 100.000 δολαρίων από δωρητή των Ρεπουμπλικανών, με αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης, αλλά και σε καταγγελίες που συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα.



Οι Δημοκρατικοί επικαλούνται τα δημοσιεύματα της WSJ και άλλων μέσων, σύμφωνα με τα οποία η Γκιλφόιλ διατηρούσε σχέσεις με εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να χρηματοδοτούσαν τα ταξίδια της. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε στενή συνεργασία της με λομπίστα , καθώς και σε παρεμβάσεις της προς κυβερνήσεις των Βαλκανίων υπέρ της ανάθεσης έργων σε συγκεκριμένη εταιρεία.





Όπως σημειώνεται στην επιστολή όλα είναι καταγγελίες υπό διερεύνηση και όχι διαπιστωμένες παρανομίες.



Σύμφωνα με την επιστολή, πριν ακόμη επικυρωθεί από τη Γερουσία ο διορισμός της ως πρέσβειρας στην Ελλάδα, η Γκιλφόιλ φέρεται να συμμετείχε σε συμφωνία με δωρητή των Ρεπουμπλικανών, από τον οποίο ζήτησε 100.000 δολάρια με αντάλλαγμα πρόσβαση σε ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.



Στην ίδια καταγγελία γίνεται λόγος για υπόσχεση μελλοντικού οικονομικού οφέλους που θα μπορούσε να φτάσει το 1 εκατομμύριο δολάρια.



Οι Δημοκρατικοί αναφέρουν ότι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο συνεργάτης και παραγωγός της, Ντρου Λιντς, ο οποίος, μαζί με την Γκιλφόιλ, φέρεται να διευκόλυνε τις επαφές του συγκεκριμένου δωρητή με κυβερνητικούς αξιωματούχους.



Μεταξύ των προσώπων που κατονομάζονται είναι ο τότε επικεφαλής της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας Μπίλι Λονγκ, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και ο νομικός σύμβουλος του FBI Σαμ Ρέιμερ.



Η επιστολή επικαλείται επίσης γραπτά μηνύματα που εξέτασαν στελέχη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή.



Ο ίδιος ο δωρητής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως συναλλαγή με ανταλλάγματα, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική καταβολή συνδεόταν με την πρόσβαση που θα εξασφάλιζε.

Τι απαντά ο Λευκός Οίκος





Εν τω μεταξύ, ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ, απέστειλε επιστολή στον Γκαρσία την περασμένη εβδομάδα, προειδοποιώντας ότι οι έρευνές τους «ενδέχεται να ξεπεράσουν τα όρια, φτάνοντας σε κατάφωρη εγκληματική δραστηριότητα», και τόνισε ότι οποιαδήποτε ερευνητική ενέργεια του Κογκρέσου πρέπει να εξυπηρετεί έναν θεμιτό νομοθετικό σκοπό.

Ωστόσο, ο Γκαρσία απέρριψε την απειλή του Σαρφ, δηλώνοντας ότι το Κογκρέσο διαθέτει «ευρύ περιθώριο» για τη διεξαγωγή ερευνών και την άσκηση ελέγχου.

Εκτός από την επιστολή του Σαρφ, ένας ομοσπονδιακός εισαγγελέας στο νότιο Τέξας, ο Άαρον Ράιτζ, απέστειλε ειδοποιήσεις σε τουλάχιστον πέντε Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές, αναφορικά με δηλώσεις που έκαναν για επικείμενες έρευνες, και τους έδωσε εντολή να διατηρήσουν σχετικά έγγραφα.

Σε ποιους απευθύνονται οι 12 επιστολές των Δημοκρατικών



1. Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Για καταγγελλόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, τη συμμετοχή του στην εταιρεία World Liberty Financial και τη χρηματοδότηση του λεγόμενου «Κόκκινου Γάμου» του από Ρώσο ολιγάρχη.



2. Έρικ Τραμπ: Για καταγγελλόμενες συγκρούσεις συμφερόντων και τη συμμετοχή του στην εταιρεία World Liberty Financial.



3. Τζάρεντ Κούσνερ: Για καταγγελλόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, τον έλεγχο και τη συμμετοχή του στην επενδυτική εταιρεία Affinity Partners, καθώς και για ισχυρισμούς ότι αξιοποίησε τον κυβερνητικό του ρόλο προκειμένου να αποκομίσει οικονομικά οφέλη τόσο ο ίδιος όσο και οι επιχειρήσεις του.



4. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα: Για καταγγελίες περί συναλλαγών με αντάλλαγμα πολιτικές ή άλλες διευκολύνσεις («pay-to-play»), οι οποίες συνδέονται με τη θητεία της στην πρεσβεία.



5. Κάθριν Τάουνσεντ, διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού Trust for the National Mall: Για τη διαχείριση 600 εκατομμυρίων δολαρίων που προέρχονται τόσο από χρήματα των φορολογουμένων όσο και από ιδιωτικές δωρεές επιχειρήσεων με συμφέροντα που εξαρτώνται από κυβερνητικές αποφάσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η Nvidia, ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές, η οποία φέρεται να έτυχε ευνοϊκής ρυθμιστικής μεταχείρισης από την κυβέρνηση Τραμπ.



6. Στίβεν Μίλερ, προσωπάρχης του Λευκού Οίκου: Για καταγγελλόμενες καταχρήσεις εξουσίας και παραβιάσεις από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), υπό την καθοδήγησή του.



7. Κρίστι Νόεμ, πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας: Για καταγγελίες περί κατάχρησης κονδυλίων του υπουργείου, παράκαμψης μηχανισμών πρόληψης της διαφθοράς και προσωπικού πλουτισμού της ίδιας και συνεργατών της μέσω της επίσημης θέσης της, ενώ παράλληλα είχε την εποπτεία των καταγγελλόμενων αυθαιρεσιών του DHS και της ICE.



8. Κόρεϊ Λεβαντόφσκι, πρώην ανώτερος σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας: Για καταγγελίες περί διαφθοράς και εκμετάλλευσης της θέσης του για προσωπικό όφελος. Ειδικότερα, ερευνώνται ισχυρισμοί ότι χρησιμοποιούσε την πρόσβασή του στην Κρίστι Νόεμ για να «διεκπεραιώνει ιδιωτικές επιχειρηματικές υποθέσεις», ότι κατεύθυνε επικερδείς κρατικές συμβάσεις προς συνεργάτες και συμμάχους του, καθώς και ο ρόλος του στις καταγγελλόμενες αυθαιρεσίες του DHS και της ICE.



9. Τζέι Ντι Βανς, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ: Για μυστικές συναντήσεις στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου, οι οποίες φέρεται να αφορούσαν τη συγκάλυψη των αρχείων Έπσταϊν από την κυβέρνηση και τον περιορισμό του πολιτικού κόστους από την υπόθεση.



10. Σούζι Γουάιλς, πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου: Για μυστικές συναντήσεις στη Situation Room με αντικείμενο, σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς, τη συγκάλυψη των αρχείων Έπσταϊν και τη διαχείριση των πολιτικών επιπτώσεων της έρευνας.



11. Τοντ Μπλανς, υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ: Για την καταγγελλόμενη συγκάλυψη των αρχείων Έπσταϊν, τη μη συμμόρφωση του υπουργείου Δικαιοσύνης με εκκρεμή κλήτευση της Επιτροπής και με τον νόμο περί Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν (Epstein Files Transparency Act – EFTA). Η έρευνα αφορά επίσης τους προβληματικούς χειρισμούς κατά την εξέταση και δημοσιοποίηση των εγγράφων, καθώς και την απόφαση μεταφοράς της Γκισλέιν Μάξγουελ σε σωφρονιστικό κατάστημα ελάχιστης ασφαλείας.



12. Γουίλιαμ Κ. Μάρσαλ Γ΄, διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών, και Τανίσα Χολ, διευθύντρια του Ομοσπονδιακού Σωφρονιστικού Καταστήματος Μπράιαν: Για τη μεταφορά της Γκισλέιν Μάξγουελ σε φυλακή ελάχιστης ασφαλείας, λίγες ημέρες αφότου η ίδια είχε δώσει κατάθεση ευνοϊκή για τον πρόεδρο Τραμπ. Η έρευνα αφορά επίσης τα προνόμια και την ευνοϊκή μεταχείριση που φέρεται να απολαμβάνει η Μάξγουελ κατά τη διάρκεια της κράτησής της.

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