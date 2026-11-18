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Στο επίκεντρο της υπόθεσης για την αποτροπή σχεδιαζόμενης δολοφονικής επίθεσης στην Αθήνα φέρεται να βρέθηκε ο Αβραάμ – Μίνως Ε. Μωυσής, γνωστός επιχειρηματίας με μακρά παρουσία στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό κλάδο και πρώην πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες που επικαλούνται οι Αρχές, η στοχοποίησή του συνδέεται με τη συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο της Intracom Defense, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ισραηλινής κρατικής εταιρείας Israel Aerospace Industries (IAI).

Ο Μωυσής ανέλαβε τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους τον Ιανουάριο του 2025, ενώ έχει διαγράψει μακρά πορεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της Interamerican και της Εθνικής Ασφαλιστικής. Παράλληλα, είναι Β΄ αντιπρόεδρος της CrediaBank, επίσης χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πίσω από το σχέδιο φέρεται να βρίσκεται δίκτυο με διασυνδέσεις στις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, το οποίο επιχείρησε να οργανώσει την επίθεση αξιοποιώντας πρόσωπα από τον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος. Στόχος φέρεται να ήταν η πραγματική προέλευση της εντολής να παραμείνει κρυφή και η ενέργεια να εμφανιστεί ως υπόθεση κοινού ποινικού δικαίου.

Ως βασικός συντονιστής κατονομάζεται ο Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, ενώ κομβικό ρόλο στη στρατολόγηση των εκτελεστών φέρεται να είχε ο Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται από τις Αρχές και έχει συνδεθεί με διεθνή εγκληματική δραστηριότητα.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2026, έπειτα από συνεργασία της ΕΥΠ με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βόρειας Μακεδονίας. Καθοριστική εξέλιξη θεωρείται η σύλληψη 30χρονου υπηκόου της γειτονικής χώρας στην Ελλάδα, ο οποίος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, φέρεται να αποκάλυψε την ταυτότητα του πιθανού στόχου και να έδωσε σημαντικές πληροφορίες για την υπόθεση.

Συνολικά πέντε άτομα συνελήφθησαν, ενώ κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και σχεδιάγραμμα με συγκεκριμένη τοποθεσία. Τέσσερις από τους συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ ένας τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Οι ελληνικές Αρχές φέρεται να είχαν ενημερώσει εγκαίρως τον Μωυσή για την απειλή, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του.

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