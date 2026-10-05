Πάνω από τα 101 δολάρια το Brent, στα 75 ευρώ το φυσικό αέριο 

Takeaways by to pontiki AI Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ελαφρώς πτωτικά, με το Brent να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Τα μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν να διατηρήσουν αμετάβλητα τα όρια παραγωγής πετρελαίου για τον επόμενο μήνα, παρά τις συνεχιζόμενες διαταραχές στον εφοδιασμό.

Οι κίνδυνοι ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ, όπου έχουν σημειωθεί επιθέσεις σε πλοία, προκαλούν ανησυχίες για τη ναυσιπλοΐα και τις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασαν τα 75 ευρώ ανά MWh, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και δύο εβδομάδες.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη παραμένουν χαμηλότερα από τον μέσο όρο της πενταετίας, δημιουργώντας πιέσεις στην αγορά ενόψει της περιόδου θέρμανσης.

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Eλαφρώς πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Δευτέρας, με το Brent να παραμένει όμως πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν αφενός την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και αφετέρου την απόφαση ΟΠΕΚ+ να διατηρήσει αμετάβλητα τα όρια παραγωγής πετρελαίου για τον επόμενο μήνα.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συντηρούν την αβεβαιότητα στην αγορά με τα συμβόλαια του πετρελαίου Brent να διαπραγματεύονται πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι.

Ίδια κίνηση ακολουθεί και το αμερικανικού τύπου αργό WTI που διαπραγματεύεται πάνω από τα 90 δολάρια.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στο μέτωπο του πολέμου όπου δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία στην Υεμένη εξαπέλυσαν στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας για την ανακατάληψη περιοχών που ελέγχονται από τους Χούθι, μετά από εβδομάδες κλιμακούμενης έντασης μεταξύ της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας.

Οι Χούθι πήραν τον έλεγχο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ενός στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν, το οποίο η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιούσε για τις εξαγωγές πετρελαίου, αποφεύγοντας έτσι τα Στενά του Ορμούζ.

Από την άλλη μεριά, τα βασικά μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου να διατηρήσουν αμετάβλητα τα όρια παραγωγής για τον επόμενο μήνα, εν μέσω παρατεταμένων διαταραχών στον εφοδιασμό λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται τη στιγμή που οι τιμές του πετρελαίου επανέρχονται στα επίπεδα των 100 δολαρίων ανά βαρέλι και οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια καυσίμων αγγίζουν ιστορικά υψηλά, ωθώντας τις χώρες της G7 να απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Πάνω από τα 75 ευρώ/MWh το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, oι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασαν νωρίτερα τα 76 ευρώ ανά MWh και πλέον διαπραγματεύονται στην περιοχή πάνω από τα 75 ευρώ/MWh, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και δύο εβδομάδες.

Η αγορά επηρεάζεται από τους συνεχιζόμενους κινδύνους ασφαλείας γύρω από τα Στενά του Ορμούζ που εξακολουθούν να απειλούν τις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Περσικό Κόλπο.

Στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό – από την οποία διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και LNG πριν από τον πόλεμο – έχουν σημειωθεί επιθέσεις σε πλοία τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας ανησυχίες για την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ναυσιπλοΐας.

Παρόλο που ορισμένα φορτία LNG από τον Κόλπο έχουν διέλθει από τα στενά το τελευταίο διάστημα, οι ποσότητες παραμένουν ανεπαρκείς για να αμβλύνουν πλήρως την πίεση στην παγκόσμια προσφορά.

Επιπλέον, η QatarEnergy παρέτεινε πρόσφατα το καθεστώς ανωτέρας βίας όσον αφορά τις παραδόσεις LNG στην ιταλική Edison, επεκτείνοντάς το έως τον Δεκέμβριο.

Η Ευρώπη αγωνίζεται να αναπληρώσει τα αποθέματά της ενόψει του χειμώνα, με τα επίπεδα αποθήκευσης αερίου να κυμαίνονται περίπου στο 72% της χωρητικότητας, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της πενταετίας για τη συγκεκριμένη εποχή, ο οποίος ανέρχεται στο 87%.

Δεδομένου ότι τα αποθέματα υπολείπονται των εποχικών επιπέδων, τυχόν παρατεταμένες διαταραχές ή μια έναρξη της περιόδου θέρμανσης με θερμοκρασίες χαμηλότερες των αναμενόμενων θα μπορούσαν να εντείνουν περαιτέρω την πίεση στην αγορά και να ωθήσουν τις τιμές σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

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