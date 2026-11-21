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Ο φοιτητής Μπιλάλ Κάζι εκμεταλλεύτηκε και παρέσυρε μέσα σε τέσσερα χρόνια τουλάχιστον 70 κορίτσια από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο, η αστυνομία φοβάται ότι ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα από 100 ακόμη θύματα που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Ο Κάζι που ήταν φοιτητής από την Ινδία και σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο του Τσέστερ, έπειθε τα θύματά του ότι διατηρούσαν σχέση με έναν 14χρονο αγόρι με το όνομα Ρις.

Η πραγματικότητα, όμως, ήταν πολύ πιο σκοτεινή.

How online predator duped 70 girls into believing he loved them https://t.co/6R6JTeDSEZ — BBC North West (@BBCNWT) November 21, 2026

Ο 27χρονος Κάζι καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα σε 30 χρόνια φυλάκισης, αφού ομολόγησε την ενοχή του σε 37 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η παραγωγή άσεμνων εικόνων, ο εκβιασμός και η υποκίνηση παιδιού σε σεξουαλική δραστηριότητα, σύμφωνα με το BBC.

Η επικεφαλής ντετέκτιβ της υπόθεσης, η επιθεωρητής Τζόρτζια Χιούζ, δήλωσε ότι τα εγκλήματά του ήρθαν στο φως μόνο αφού ένα από τα θύματα «βρήκε το θάρρος να πάει και να καταγγείλει ό,τι είχε συμβεί».

Ο Κάζι, που τότε ήταν μεταξύ 22 και 26 ετών, γνώριζε τα θύματά του μέσω διαδικτύου —κυρίως στις εφαρμογές Snapchat, Wink και Roblox— χρησιμοποιώντας πάντα την ίδια μέθοδο. Παρουσίαζε μια πλαστή φωτογραφία ενός αγοριού -το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί- για να πείθει τα θύματά του.

«Καθορίζει τις προσδοκίες του γι’ αυτή τη σχέση από πολύ νωρίς. Προσθέτει το θύμα και πολύ γρήγορα αρχίζει να το παρασύρει ώστε να πιστέψει ότι βρίσκονται σε σχέση», είπε η Χιούζ.

«Λέει πράγματα όπως: να μην αφήνεις ποτέ τα μηνύματα ως “διαβασμένα”, θέλω να είσαι προσκολλημένη, θέλω να μου είσαι πιστή», πρόσθεσε.

Λίγο αργότερα, ο Κάζι ζητούσε από τα κορίτσια να του στείλουν γυμνές φωτογραφίες τους, λέγοντάς τους ότι «αυτό κάνεις όταν αγαπάς κάποιον».

Αυτό γρήγορα εξελισσόταν στο να ζητάει από τα θύματα να στείλουν πιο προκλητικές φωτογραφίες και βίντεο με τις ίδιες να εκτελούν σεξουαλικές πράξεις.

«Όταν το αμφισβητούσαν, τους έλεγε: “Λοιπόν, αυτό κάνεις όταν αγαπάς κάποιον και όταν έχεις σχέση με κάποιον”», είπε η ντετέκτιβ, από την Αστυνομία του Τσέσαϊρ.

«Για πολλά από τα θύματα αυτή ήταν η πρώτη τους σχέση, η πρώτη τους εμπειρία με κάτι τέτοιο, οπότε το δέχτηκαν».

Αν τα θύματα αρνούνταν να στείλουν περισσότερες φωτογραφίες, τότε απειλούσε να «διαρρεύσει» τις φωτογραφίες που του είχαν ήδη σταλεί ή που είχε καταγράψει ο ίδιος κρυφά στο Snapchat στους φίλους και την οικογένειά τους.

Εκβίαζε τα θύματά του

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Κάζι παραβίαζε τους λογαριασμούς των θυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιραζόταν το περιεχόμενο με τους φίλους τους και δημοσίευε τις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μάρτιν ΜακΡομπ, ειδικός εισαγγελέας της Εισαγγελικής Υπηρεσίας της Κορώνας, δήλωσε ότι ο Κάζι «ενήργησε με απόλυτη σκληρότητα, παρασύροντας, χειραγωγώντας και εκμεταλλευόμενος μεγάλο αριθμό νεαρών και ευάλωτων κοριτσιών».

«Συνδέθηκε μαζί τους διαδικτυακά και τις ανάγκασε να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο κατά τα οποία πραγματοποιούσαν σεξουαλικές πράξεις», ανέφερε.

«Στη συνέχεια, εκβίαζε όσες αρνούνταν να συμμορφωθούν με τις περαιτέρω απαιτήσεις του, απειλώντας να δημοσιεύσει το άσεμνο υλικό σε τρίτους».

Ο Κάζι καταχωρήθηκε ως καταζητούμενος αφότου το πρώτο θύμα κατήγγειλε το περιστατικό – ωστόσο, η αστυνομία δεν κατάφερε να τον εντοπίσει αρχικά.

Στη συνέχεια συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Χίθροου, καθώς επανέρχονταν στη χώρα στις 21 Ιουλίου 2023.

Το κινητό του τηλέφωνο κατασχέθηκε και εντοπίστηκαν 180 πιθανά θύματα.

Εβδομήντα από αυτά τα θύματα εντοπίστηκαν μέσω των ονομάτων χρήστη που ήταν αποθηκευμένα στο τηλέφωνο του Κάζι.

«Κάθε θύμα που επισκεφθήκαμε ήταν σοκαρισμένο», δήλωσε η Χιούζ.

«Πίστευαν πραγματικά ότι μιλούσαν με τον Ρις. Πολλοί από αυτούς πίστευαν πραγματικά ότι είχαν σχέση με τον Ρις και νόμιζαν ότι αγαπούσαν αυτό το αγόρι και ότι αυτό το αγόρι τους αγαπούσε επίσης. Γι’ αυτό και ήταν πολύ αναστατωμένες όταν ανακάλυψαν ότι αυτός με τον οποίο μιλούσαν δεν ήταν καθόλου αυτός που πίστευαν», εξήγησε η ντετέκτιβ.

Ο Κάζι αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μετά τη σύλληψή του σε μια κατοικία στο Μπέρμιγχαμ, υπό ορισμένους όρους, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση να εγκαταλείψει τη χώρα. Επιβλήθηκε διαταγή για τον έλεγχο σεξουαλικού κινδύνου, προκειμένου να παρακολουθείται η συμπεριφορά του ενόσω συνεχίζονταν οι έρευνες.

Ωστόσο, αργότερα τέθηκε υπό προφυλάκιση, αφού συνέχισε να επικοινωνεί με κορίτσια μέσω του διαδικτύου.

«Δεν έδειξε καμία μεταμέλεια», δήλωσε η Χιούζ.

«Έστελνε μηνύματα σε κορίτσια συνεχώς, κάθε λεπτό της ημέρας, μέχρι αργά το βράδυ. Πρόκειται για πολλά κορίτσια ταυτόχρονα και για συνεχή παραβατική συμπεριφορά που ήταν πραγματικά αδιάκοπη.Και αυτό συνεχίστηκε ενώ ήταν ελεύθερος με εγγύηση. Συνέχισε να διαπράττει αδικήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, μέχρι που τέθηκε υπό κράτηση».

Ο Κάζι πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον 20 χρόνια φυλάκισης προτού γίνει επιλέξιμος για αναστολή και θα παραμείνει εγγεγραμμένος στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών εφ’ όρου ζωής.

Μόλις γίνει επιλέξιμος για αναστολή, θα τελεί υπό επιτήρηση για οκτώ χρόνια.

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