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Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αφότου η Μιανμάρ απέρριψε απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου ότι ο στρατός του διέπραξε φρικαλεότητες εναντίον των μουσουλμάνοι Ροχίνγκια 2017.

«Η Γαλλία υπενθυμίζει ότι οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης είναι οριστικές και δεσμευτικές» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών και υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να κληθεί να λάβει μέτρα για την εκτέλεση των αποφάσεων.

Η Μιανμάρ φέρεται να απορρίπτει την ετυμηγορία του το Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης που έκρινε ότι η Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία κατά της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης που εξαπέλυσε το 2017, προκαλώντας τον θάνατο χιλιάδων αμάχων και τον μαζικό εκτοπισμό του πληθυσμού.

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση στην ιστορία του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ με την οποία αποδίδεται σε κράτος η ευθύνη για τη διάπραξη γενοκτονίας.

Το Δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της Μιανμάρ ότι η επιχείρηση του 2017 αποτελούσε νόμιμη δράση εναντίον ανταρτών. Έκρινε ότι οι πράξεις των δυνάμεων ασφαλείας συνιστούσαν γενοκτονία, καθώς υπήρχε πρόθεση καταστροφής της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, εν όλω ή εν μέρει. Παράλληλα, διέταξε τη Μιανμάρ να επιτρέψει την ασφαλή, εθελοντική και αξιοπρεπή επιστροφή των εκτοπισμένων Ροχίνγκια στις εστίες τους, να ερευνήσει και να τιμωρήσει τους υπευθύνους και να καταβάλει αποζημιώσεις στα θύματα.

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