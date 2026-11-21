Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δίχρονος γιος του έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου στη Χλώρακα της Πάφου και έχασε τη ζωή του περιγράφει ο Βρετανός Τζος Φόστερ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Daily Mail. Ο 37χρονος πατέρας, στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ μετά την παραδοχή της ενοχής του, μιλά για το δυστύχημα, την κράτησή του τις ημέρες που ακολούθησαν και ζητά να τοποθετηθεί προειδοποιητική σήμανση στο σημείο.

«Θα κουβαλώ αυτό το βάρος σε όλη μου τη ζωή. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί», λέει ο Τζος, ο οποίος έχει επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πτώση από τον τέταρτο όροφο

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 12 Ιουλίου, λίγες ώρες μετά την άφιξη της οικογένειας στο ξενοδοχείο. Ο Τζος βρισκόταν στον τέταρτο όροφο μαζί με τον γιο του και τον πεθερό του. Περίμεναν τον ανελκυστήρα για να κατέβουν για φαΐ, όταν το παιδί ζήτησε να δει την πισίνα όπου είχε παίξει νωρίτερα.

Ο πατέρας σήκωσε τον γιο του στο περβάζι, πιστεύοντας ότι το συρόμενο παράθυρο ήταν κλειστό. Το παιδί γλιστράει από τα χέρια του και πέφτει από ύψος περίπου δέκα μέτρων. «Τα τζάμια επικαλύπτονται όταν το παράθυρο ανοίγει, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς με την πρώτη ματιά αν είναι ανοιχτό», σημειώνει το ρεπορτάζ.

'I'll have this burden for ever': Devastated father JOSH FOSTER breaks his silence on the split second his son slipped from his arms and fell to his death from an open hotel window in Cyprus https://t.co/EEtkS398hg — Daily Mail (@DailyMail) November 21, 2026

Ο Τζος τρέχει αμέσως στο σημείο της πτώσης. «Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να φτάσω κοντά του», λέει με τρεμάμενη φωνή. «Τον σήκωσα. Τον κράτησα στην αγκαλιά μου και ούρλιαξα», τονίζει στην συνέντευξη του. Τις φωνές του άκουσε η σύζυγός του, η οποία και έτρεξε να δει τι συμβαίνει. Αντικρίζοντας τον γιο τους, τον παίρνει στην αγκαλιά της και του τραγουδά ένα νανούρισμα. Το παιδί σε λίγο άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Τζος συνελήφθη το ίδιο βράδυ. Όταν ζήτησε δικηγόρο, αστυνομικοί τον ρώτησαν γιατί τον χρειαζόταν και αν τους εμπιστευόταν, λέει στην εφημερίδα, τονίζοντας πως διαφώνησε με διατύπωση στην κατάθεσή του που έδινε την εντύπωση ότι κουνούσε το παιδί πέρα δώθε. «Στις τρεις τα ξημερώματα, ο Τζος μεταφέρθηκε στον αστυνομικό σταθμό Πάφου. Τον έβαλαν σε κελί με άλλον κρατούμενο. Είχε χάσει τα σανδάλια του, ήταν ξυπόλυτος και κοιμήθηκε στο πάτωμα. Στις εννέα το επόμενο πρωί οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήρια Πάφου, φορώντας πουκάμισο, παντελόνι και παπούτσια που του είχε δανείσει ο συγκρατούμενός του. Δεν είχε δικηγόρο ούτε κάποιον συγγενή δίπλα του», τονίζει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η σύζυγός του είχε κληθεί να μεταβεί στη Λευκωσία για να αναγνωρίσει τη σορό του γιου της, αγνοώντας ότι ο σύζυγός της είχε ήδη παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Το έμαθε αργότερα από την βρετανική Ύπατη Αρμοστεία με την οποία είχε επικοινωνήσει η αστυνομία. Ο 37χρονος παρέμεινε υπό κράτηση για οκτώ ημέρες. Στο διάστημα αυτό, το ζευγάρι ενημέρωσε την πεντάχρονη κόρη του για τον θάνατο του αδελφού της μέσω βιντεοκλήσης. Και αυτό γιατί οι κυπριακές αρχές είχαν απορρίψει αίτημα στον Τζος να συναντήσει την κόρη του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Στις 21 Ιουλίου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πρόκληση θανάτου με απερίσκεπτη, αστόχαστη ή επικίνδυνη πράξη. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 30.000 ευρώ και με τον όρο να φύγει από την χώρα. Στις 5 Αυγούστου ο όρος ήρθη προσωρινά, για να μπορέσει ο Τζος να παραστεί στην κηδεία του γιου του στη Βρετανία.

Στις 14 Σεπτεμβρίου επέστρεψε στην Κύπρο. Δύο ημέρες αργότερα, από την ημέρα που το παιδί θα γινόταν τριών ετών. Ο Γενικός Εισαγγελέας απέρριψε αίτημα για τερματισμό της δίωξης. Στο κατηγορητήριο διευκρινιζόταν ότι η πράξη έγινε χωρίς πρόθεση και δεν συνιστούσε υπαίτια αμέλεια. Στις 16 Οκτωβρίου ενώπιον του δικαστηρίου ο Τζος παραδέχτηκε την ενοχή του και η δικαστής Φρόσω Χριστοδουλίδου τού επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ και τον άφησε ελεύθερο.

Οι απαντήσεις των Αρχών και του ξενοδοχείου

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στην Daily Mail ότι στήριξε τον Τζος. Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ανέφερε ότι δεν είχε λάβει καμία καταγγελία, (σχετικά με τα παράπονα του Τζος για την μεταχείριση του από τις κυπριακές αρχές). Η αστυνομία είπε ότι η υπόθεση «επανεξετάζεται προσεκτικά». Η Jet2holidays, η εταιρεία με την οποία είχαν κλειστεί οι οικογενειακές διακοπές του Τζος, υποστήριξε ότι παρείχε «πλήρη στήριξη» στην οικογένεια, μεταξύ άλλων με τη μεταφορά της σε άλλο κατάλυμα.

Εκπρόσωπος του ξενοδοχείου ανέφερε ότι τα παράθυρα του ξενοδοχείου πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι η διεύθυνση εξέφρασε προσωπικά τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια.

Η Daily Mail επισημαίνει ότι εβδομάδες μετά το δυστύχημα είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες στις οποίες το παράθυρο φαινόταν ανοιχτό. Ο Τζος λέει ότι στο σημείο εξακολουθεί να μην υπάρχει προειδοποιητική πινακίδα. «Από όλη αυτή την ιστορία, εκείνο που με εξοργίζει περισσότερο είναι ότι το παράθυρο παραμένει ανοιχτό», δηλώνει.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Ζητά συνεδρίαση του ΟΗΕ για τη Μιανμάρ επειδή αγνοεί την καταδίκη από το Διεθνές Δικαστήριο για γενοκτονία

Νέος συναγερμός για κυβερνοεπίθεση στη Νορβηγία – Στοχοποιήθηκε το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης

Ιταλία: Αυτοκτόνησε ο διεφθαρμένος πρώην αρχηγός της αστυνομίας, Τζιάνι Ντε Τζενάρο