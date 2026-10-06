Η Ελλάδα ανεβαίνει, αλλά μένει σχεδόν στον πάτο της ΕΕ στην οικονομική ελευθερία

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Η Ελλάδα κερδίζει έδαφος στη διεθνή κατάταξη της οικονομικής ελευθερίας, αλλά η ευρωπαϊκή της εικόνα εξακολουθεί να προβληματίζει. Η χώρα ανεβαίνει δύο θέσεις στον παγκόσμιο Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας, όμως ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχωρεί στην 25η θέση, αφήνοντας πίσω της μόνο την Κροατία και την Πολωνία.

Σύμφωνα με τη φετινή έκδοση του Economic Freedom of the World, την οποία δημοσιεύει στην Ελλάδα το ΚΕΦΙΜ σε συνεργασία με το Fraser Institute, η συνολική βαθμολογία της χώρας διαμορφώνεται στο 7,17 με άριστα το 10, από 7,01 στην προηγούμενη μέτρηση. Η βελτίωση αυτή μετακινεί την Ελλάδα από την 63η στην 61η θέση μεταξύ 165 χωρών και δικαιοδοσιών.

Η άνοδος, ωστόσο, δεν αρκεί για να αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίθετα, η Ελλάδα χάνει μία θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς άλλες χώρες φαίνεται να κινούνται ταχύτερα στη βελτίωση του θεσμικού και οικονομικού τους περιβάλλοντος.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μήνυμα της έκθεσης: δεν αρκεί να βελτιώνεσαι, αν οι υπόλοιποι βελτιώνονται περισσότερο.

Το κράτος παραμένει το μεγάλο αγκάθι

Η πλέον αδύναμη επίδοση της Ελλάδας καταγράφεται, για ακόμη μία φορά, στο μέγεθος του κράτους.

Η σχετική βαθμολογία ανεβαίνει από 4,89 σε 5,24, καταγράφοντας μάλιστα τη μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ των πέντε βασικών κατηγοριών του δείκτη. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα περιορίζεται μόλις στην 144η θέση παγκοσμίως.

Η επίδοση αυτή αποτυπώνει το βάρος της φορολογίας, των κρατικών δαπανών και της συνολικής παρουσίας του Δημοσίου στην οικονομία, τομείς στους οποίους η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει αισθητά από τις χώρες με υψηλότερες επιδόσεις.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην ελευθερία του διεθνούς εμπορίου, όπου η χώρα συγκεντρώνει βαθμολογία 8,65, από 8,43, και κατατάσσεται στην 30ή θέση διεθνώς.

Στο κανονιστικό περιβάλλον η βαθμολογία αυξάνεται από 6,46 σε 6,64, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 70ή θέση, ενώ στη σταθερότητα του νομίσματος καταγράφεται οριακή βελτίωση από 9,03 σε 9,09.

Αντίθετα, στο νομικό σύστημα και την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας η εικόνα παραμένει σχεδόν στάσιμη, με τη βαθμολογία να υποχωρεί οριακά από 6,23 σε 6,22.

Συνολικά, η Ελλάδα βελτιώνεται σε τέσσερις από τους πέντε βασικούς πυλώνες. Όμως αυτή η πρόοδος αποδεικνύεται ανεπαρκής για να κλείσει η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η 25η θέση στην ΕΕ λέει περισσότερα

Η θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ίσως πιο αποκαλυπτική από την παγκόσμια κατάταξη.

Το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται 25η μεταξύ 27 κρατών-μελών δείχνει ότι τα προβλήματα παραμένουν κυρίως θεσμικά και διαρθρωτικά: στη λειτουργία του κράτους, στην ταχύτητα της Δικαιοσύνης, στη σταθερότητα των κανόνων, στην προστασία της ιδιοκτησίας και στην ευκολία με την οποία μπορεί να δραστηριοποιηθεί μία επιχείρηση.

Στην παγκόσμια λίστα, η Ελλάδα ισοβαθμεί με το Μπρουνέι και τις Φιλιππίνες. Ακριβώς υψηλότερα βρίσκεται η Σαουδική Αραβία, ενώ αμέσως χαμηλότερα η Κροατία.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Χονγκ Κονγκ, με την Ελβετία, τη Σιγκαπούρη, τη Νέα Ζηλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ακολουθούν. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Βενεζουέλα.

Βελτίωση υπάρχει, αλλά η ψαλίδα μένει

Ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας, επισημαίνει ότι η βελτίωση της Ελλάδας είναι υπαρκτή, αλλά όχι αρκετή ώστε να καλυφθεί η απόσταση από τις χώρες που ανταγωνίζονται την ελληνική οικονομία για επενδύσεις, ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η οικονομική ελευθερία δεν αφορά μόνο έναν θεωρητικό δείκτη. Συνδέεται με την καθημερινή λειτουργία της οικονομίας, τη φορολογία, τις επενδύσεις, την επιχειρηματικότητα, την ασφάλεια των συναλλαγών και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Η έκθεση δείχνει, επίσης, ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομική ελευθερία δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την πανδημία.

Το συμπέρασμα για την Ελλάδα είναι μάλλον απλό: η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά με ταχύτητα που δεν αρκεί. Και όσο η Ευρώπη τρέχει γρηγορότερα, η 61η θέση στον κόσμο δύσκολα μπορεί να κρύψει την 25η θέση μέσα στην ίδια την ΕΕ.

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