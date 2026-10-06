Προϋπολογισμός 2027: Οι 7 φιλόδοξοι στόχοι και οι κρυφές «παγίδες» για το οικονομικό επιτελείο

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Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, θέτοντας τον πήχη για ανάπτυξη πέριξ του 2%, συρρίκνωση του επενδυτικού κενού και περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Ωστόσο, η έντονη διεθνής αβεβαιότητα υποχρεώνει την κυβέρνηση να προετοιμάζεται για «εναλλακτικά σενάρια».

Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2027. Παρά τις προσδοκίες για τη διατήρηση θετικών ρυθμών μεγέθυνσης, η κατάθεση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας στο διεθνές περιβάλλον, υποχρεώνοντας το οικονομικό επιτελείο να διαμορφώσει «δικλείδες ασφαλείας».

Οι επτά πυλώνες του προσχεδίου

Στο επίκεντρο του νέου προϋπολογισμού βρίσκονται επτά βασικές παραδοχές και στόχοι:

1. Πληθωρισμός κάτω από 3%: Προσδοκία για σταδιακή υποχώρηση των τιμών.

2. Ταχεία σύγκλιση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ: Συνέχιση της πτωτικής πορείας του δημόσιου χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

3. Ανάπτυξη πέριξ του 2%: Διατήρηση θετικού προσήμου στην οικονομική δραστηριότητα.

4. Συρρίκνωση του επενδυτικού κενού: Στόχος η κάλυψη της απόστασης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώνεται η περίοδος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

5. Νέο ιστορικό υψηλό για το ονομαστικό ΑΕΠ.

6. Σχεδόν μηδενικά ελλείμματα.

7. Στοίχημα η διατήρηση των επενδύσεων: Μετάβαση σε ένα μοντέλο που δεν βασίζεται αποκλειστικά στους ευρωπαϊκούς πόρους.

Τα εναλλακτικά σενάρια και οι αστάθμητοι παράγοντες

Πίσω από τους αριθμούς, ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζει ότι οι βασικές προβλέψεις κινδυνεύουν να ανατραπούν. Γι’ αυτόν τον λόγο έχουν καταστρωθεί εναλλακτικά σενάρια, με παραμέτρους που παρακολουθούνται στενά:

Την πορεία του πληθωρισμού: Μια νέα έξαρση των τιμών μπορεί να πιέσει περαιτέρω την κατανάλωση.

Τα επιτόκια: Η πολιτική των κεντρικών τραπεζών επηρεάζει άμεσα το κόστος δανεισμού και τις επενδύσεις.

Τον ρυθμό ανάπτυξης: Τυχόν επιβράδυνση στις κύριες οικονομίες της Ευρωζώνης θα επηρεάσει αναπόφευκτα τις ελληνικές εξαγωγές και τον τουρισμό.

Το στοίχημα για το 2027 δεν είναι μόνο η επίτευξη των αριθμητικών στόχων, αλλά η αντοχή της οικονομίας απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις, σε μια χρονιά κατά την οποία οι ευρωπαϊκοί πόροι του ΤΑΑ φτάνουν στο τέλος τους.

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