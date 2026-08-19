Το… reel της Δόμνας Μιχαηλίδου για τις κατασκηνώσεις και την αυτο-αποθέωση για το… κατόρθωμα  – «Τις χρηματοδοτούμε εμείς»

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Αν μη τι άλλο, το πρόγραμμα με τις παιδικές κατασκηνώσεις που «τρέχουν» 14 Δήμοι αυτό το καλοκαίρι, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο Οικογένειας.
Αυτό όμως που μας κάνει αρνητική εντύπωση για το θέμα, ήταν η… υπερβολική αυτο-αποθέωση που έκανε σε ένα σποτ της στα σόσιαλ η Δόμνα Μιχαηλίδου.
Αφού… εμπεδώσαμε ότι τα χρήματα τα έδωσε το υπουργείο (φράση που επαναλαμβάνεται στο βίντεο), η χρησιμοποίηση πρώτου πλυθηντικού λες και τα χρήματα δόθηκαν από τις… τσέπες των ανθρώπων του υπουργείου και όλος αυτός ο αυτοθαυμασμός για κάτι τόσο αυτονόητο, δεν βλέπουμε σε τι ακριβώς ήταν χρήσιμος.
Μπορεί να κάνουμε και λάθος, αλλά δεν έκαναν και κάποιο… κατόρθωμα για να δίνουν τόσο μεγάλη βάση και ειδικά τώρα στο δεύτερο μισό του Αυγούστου.
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