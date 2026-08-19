Δύο παιδιά στην Πάτρα αντιμετωπίστηκαν ως εγκληματίες, αλλά ο Ισραηλινός στα Σελλιά ως… τουρίστας

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Είναι μερικές ειδήσεις που πράγματι προκαλούν απορίες – και το κοινό αίσθημα ειρήσθω!

Από τη μία θυμάται κανείς τι συνέβη με τα δύο παιδιά στην Πάτρα πέρσι, που έτρεξαν εθελοντικά να σβήσουν τις φωτιές και η αστυνομία μαζί τη δικαιοσύνη τα αντιμετώπισαν σαν τους χειρότερους εγκληματίες.

Και από την άλλη, διαβάζει κάποιος την είδηση ότι ο Ισραηλινός που ήθελε… ταμπέλα εθνικής οδού για να ενημερωθεί ότι δεν κάνουμε μπάρμπεκιου με 10 μποφόρ και κατέκαψε το χωριό Σελλιά στην Κρήτη, αφέθηκε ελεύθερος με την υποχρέωση να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στην ελληνική πρεσβεία στο Ισραήλ – συν 10.000 εγγύηση.

Αν αυτό είναι κράτος δικαίου, αλλά και αντιπυρική νομική αντιμετώπιση, τότε δεν μένουν και πολλές απορίες γιατί καίγεται ο τόπος από άκρη σε άκρη κάθε χρόνο…

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