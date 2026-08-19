search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 14:23
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2026 13:24

Δύο παιδιά στην Πάτρα αντιμετωπίστηκαν ως εγκληματίες, αλλά ο Ισραηλινός στα Σελλιά ως… τουρίστας

19.08.2026 13:24
fotia new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Είναι μερικές ειδήσεις που πράγματι προκαλούν απορίες – και το κοινό αίσθημα ειρήσθω!

Από τη μία θυμάται κανείς τι συνέβη με τα δύο παιδιά στην Πάτρα πέρσι, που έτρεξαν εθελοντικά να σβήσουν τις φωτιές και η αστυνομία μαζί τη δικαιοσύνη τα αντιμετώπισαν σαν τους χειρότερους εγκληματίες.

Και από την άλλη, διαβάζει κάποιος την είδηση ότι ο Ισραηλινός που ήθελε… ταμπέλα εθνικής οδού για να ενημερωθεί ότι δεν κάνουμε μπάρμπεκιου με 10 μποφόρ και κατέκαψε το χωριό Σελλιά στην Κρήτη, αφέθηκε ελεύθερος με την υποχρέωση να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στην ελληνική πρεσβεία στο Ισραήλ – συν 10.000 εγγύηση.

Αν αυτό είναι κράτος δικαίου, αλλά και αντιπυρική νομική αντιμετώπιση, τότε δεν μένουν και πολλές απορίες γιατί καίγεται ο τόπος από άκρη σε άκρη κάθε χρόνο…

Διαβάστε επίσης

Ο Καλλιάνος… εκτελεί Πάριο «χωρίς αξιώσεις» και «τρώει κράξιμο» για το timing

Το «αντίο» του Αλέξη Τσίπρα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά

Το σύνδρομο της Σαμαρίνας… τρομάζει τη ΝΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Antony-Fauci
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος του Άντονι Φάουτσι παραδέχθηκε ότι επιχείρησε να αποκρύψει έγγραφα για τον κορωνοϊό

patriot_turkey_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπουργείο Άμυνας εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει τους Patriot από την Κάρπαθο στη Κρήτη μετά τις απειλές του Ιράν για χτυπήματα επί ευρωπαϊκού εδάφους

charles_camilla
LIFESTYLE

Η δημόσια εξομολόγηση της Καμίλα για τη διάγνωση του Καρόλου με καρκίνο (video)

trofima_plithorismos_times_1912_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθωρισμός: Στο 2,7% η Ελλάδα τον Ιούλιο – Χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης

omixli_kyklades_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυκνό πέπλο ομίχλης «σκέπασε» τις Κυκλάδες – Με μειωμένες ταχύτητες και συνεχείς συριγμούς τα πλοία (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

kalokairi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Ο καιρός σήμερα και το μετεωρολογικό «παράδοξο»

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη με «δωρεάν» ένσημα: Ποιοι άνεργοι κερδίζουν έως πέντε χρόνια ασφάλισης από τη ΔΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 14:20
Antony-Fauci
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος του Άντονι Φάουτσι παραδέχθηκε ότι επιχείρησε να αποκρύψει έγγραφα για τον κορωνοϊό

patriot_turkey_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπουργείο Άμυνας εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει τους Patriot από την Κάρπαθο στη Κρήτη μετά τις απειλές του Ιράν για χτυπήματα επί ευρωπαϊκού εδάφους

charles_camilla
LIFESTYLE

Η δημόσια εξομολόγηση της Καμίλα για τη διάγνωση του Καρόλου με καρκίνο (video)

1 / 3