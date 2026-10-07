search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 21:55
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2026 21:16

Nίκος Ταχιάος: Kαμία βάση ότι αναβάλλεται η επανεκκίνηση του μετροπόντικα – Στην ανάδοχο κοινοπραξία η ευθύνη των αποκαταστάσεων

07.10.2026 21:16
kypseli-rogmes

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τα περί αναβολής της επανέναρξης των εργασιών της Γραμμής 4 στην Κυψέλη για μετά τις εκλογές απέκλεισε σήμερα ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Meganews. «Όχι, δεν έχει καμία βάση αυτό», απάντησε για τη σχετική αναφορά σε σημερινό δημοσίευμα. Όπως διευκρίνισε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δοθεί χρονοδιάγραμμα, επειδή οι μελέτες είναι σε εξέλιξη, «αλλά ο στόχος είναι να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν, με απόλυτη ασφάλεια για τους κατοίκους και για τις κατασκευές».

Η επανεκκίνηση επείγει και για τεχνικούς λόγους

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών εξήγησε ότι η παρατεταμένη ακινησία του μηχανήματος ενέχει προβλήματα. «Επείγει να ξεκινήσει ο μετροπόντικας και για τεχνικούς λόγους. Τα κοπτικά δεν είναι δυνατόν να μείνουν επ’ αόριστον ακίνητα, γιατί θα πετρώσει η κεφαλή και μετά η επανεκκίνηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη», ανέφερε. Έκανε σαφές ότι το ενδιαφέρον για την επανεκκίνηση είναι κοινό για το Δημόσιο, την Ελληνικό Μετρό και τον ανάδοχο, αλλά ότι «πρωτίστως υπάρχει το θέμα της ασφάλειας των κατοίκων και των περιουσιών τους. Είναι πρώτη προτεραιότητα».

Οι αποκαταστάσεις δεν περιμένουν τον μετροπόντικα

Στο ερώτημα αν η αποκατάσταση των κτιρίων θα προηγηθεί ή θα γίνει παράλληλα με την επανεκκίνηση, ο κ. Ταχιάος διέκρινε τρία ζητήματα:

·       Τα κτίρια πάνω από την ήδη κατασκευασμένη σήραγγα, όπου δεν παρατηρούνται πλέον καθιζήσεις: Εκεί οι αποκαταστάσεις μπορούν και πρέπει να ξεκινήσουν, ως υποχρέωση της αναδόχου κοινοπραξίας, εφόσον βεβαίως ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες μελέτες. Οι εργασίες αυτές δεν επηρεάζονται από τη λειτουργία του μετροπόντικα.

·       Τα κτίρια πάνω από το σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το μηχάνημα, που παραμένουν στη ζώνη επιρροής του. Γι’ αυτά εκπονείται μελέτη τρωτότητας και θα ληφθούν τα δέοντα μέτρα ασφαλείας πριν από την επανεκκίνηση, ώστε να μην παρουσιαστούν περαιτέρω προβλήματα.

·       Τη συνέχιση της διάνοιξης χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στα κτίρια που ακολουθούν στη χάραξη της Γραμμής 4.

Τα πραγματικά στοιχεία για τα κτίρια

Ο υφυπουργός έδωσε την ακριβή εικόνα των καταγραφών. Αυτοψίες έγιναν σε 35 κτίρια, όσα βρίσκονταν στη ζώνη που ελέγχθηκε. Σε 14 από αυτά κρίθηκε αναγκαίο να γίνει πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ. «Δεν έχουν 35 κτίρια πρόβλημα. Οι υπόλοιποι αριθμοί που ακούγονται έχουν στοιχεία αυθαιρεσίας», σημείωσε.

Για την ασφάλεια των ενοίκων υπενθύμισε ότι οι μηχανικοί βεβαιώνουν πως δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης κανενός κτιρίου. Πρόσθεσε ότι τα περισσότερα κτίρια βρίσκονται πάνω από κατασκευασμένη σήραγγα, άρα πάνω από σταθεροποιημένο έδαφος. «Οι ανησυχίες των κατοίκων είναι απολύτως κατανοητές. Κανείς δεν θέλει να έχει σπίτι με ρωγμές», είπε.

Ως γενεσιουργό αιτία των καθιζήσεων ο κ. Ταχιάος ανέφερε την πτώση της πίεσης με την οποία ο μετροπόντικας ισοστάθμιζε την εδαφική πίεση. Το αν αυτή οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες ή σε σφάλμα δεν έχει ακόμη κριθεί και αποτελεί συμβατικό ζήτημα ανάμεσα στην Ελληνικό Μετρό, που είναι δημόσια επιχείρηση, και την ανάδοχο κοινοπραξία. «Είναι κάτι το οποίο υποθέτω ότι στο μέλλον θα αποτελέσει και ένα αντικείμενο που θα χρειαστεί εκατέρωθεν συζήτηση, ίσως να αποτελέσει αντικείμενο διαφοράς».

«Είμαστε από την πλευρά των κατοίκων»

Για τις αποκαταστάσεις, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι η ευθύνη ανήκει στην ανάδοχο κοινοπραξία. «Εμείς, και το υπουργείο και η Ελληνικό Μετρό, είμαστε από την πλευρά των κατοίκων. Δεν θα επιτρέψουμε καμία έκπτωση στις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από τη σύμβαση. Η ανάδοχος κοινοπραξία θα πληρώσει ό,τι χρειαστεί να πληρώσει. Μου είναι απολύτως αδιάφορο αν θα είναι δέκα χιλιάδες ευρώ ή δέκα εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Επίσημο δείπνο προς τιμήν του Ρούμπιο σε κεντρικό ξενοδοχείο: «Ο υπουργός είναι φίλος της Ελλάδας», δήλωσε ο Γεραπετρίτης

ΣΥΡΙΖΑ: Εξωστρέφεια και αντιπολιτευτικές στροφές – Οι συμμετοχές και το πρόγραμμα του «φεστιβάλ» Αυγής και Κόκκινου το Σαββατοκύριακο

Συνάντηση Ρούμπιο – Μητσοτάκη: «Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε οικονομία, ενέργεια και εμπόριο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ispania
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Πέθανε η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, σύμβολο του αγώνα για προσιτή στέγη

kampouris-tragoudistes
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Καμπούρη: Γνωστοί τραγουδιστές εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι στις εταιρείες-φαντάσματα

speed-car
ΕΛΛΑΔΑ

Έτρεχε με 249 χλμ την ώρα στην Ιόνια Οδό – Χειροπέδες στον οδηγό

axtsioglou-elas-22
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Έφη Αχτσιόγλου στη σύσκεψη μελών της ΕΛΑΣ στο Ίλιον

Capital Maritime Finance
BUSINESS

Capital Maritime Finance: Πράσινο φως για IPO 250 εκατ. ευρώ και είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

kanakis 6654- new
MEDIA

ΑΝΤ1: Οι «Ράδιο Αρβύλα» αποχωρούν από τον σταθμό - Οριστικό το «διαζύγιο» με την ομάδα του Αντώνη Κανάκη

kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

karaiskaki new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέο «Καραϊσκάκη»: Τι ζήτησε ο Μαρινάκης από τον Μητσοτάκη και αναλαμβάνει να κάνει η κυβέρνηση - Το επιπλέον ύψος και η περίοδος παραχώρησης

KALODIO_NEW_1234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι όμορφες προσδοκίες για το καλώδιο, όμορφα... πνίγονται, α λα γαλλικά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 21:55
ispania
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Πέθανε η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, σύμβολο του αγώνα για προσιτή στέγη

kampouris-tragoudistes
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Καμπούρη: Γνωστοί τραγουδιστές εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι στις εταιρείες-φαντάσματα

speed-car
ΕΛΛΑΔΑ

Έτρεχε με 249 χλμ την ώρα στην Ιόνια Οδό – Χειροπέδες στον οδηγό

1 / 3