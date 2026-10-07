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07.10.2026 20:00

Led Zeppelin: Σπάνιο single του συγκροτήματος βρέθηκε στην εκπομπή «Antiques Roadshow» (video)

07.10.2026 20:00
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credit: AP

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Σπάνιο single των Led Zeppelin, το οποίο το συγκρότημα είχε δώσει εντολή να καταστραφεί, ήρθε στο φως στην εκπομπή «Antiques Roadshow» με εκτιμώμενη αξία περίπου 1.000 αγγλικών λιρών.

Ο δίσκος παρουσιάστηκε στο πιο πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής του BBC, η οποία γυρίστηκε στο κάστρο Κερφίλι στην Ουαλία.

Στο βρετανικό τηλεοπτικό ριάλιτι σόου που μεταδίδεται από το BBC οι εκτιμητές αντικών ταξιδεύουν σε διάφορες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου για να εκτιμήσουν αντίκες που τους φέρνουν οι κάτοικοι.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο άνδρας προσκόμισε ένα αντίτυπο του single 7 ιντσών και ανέφερε στον ειδικό Μαρκ Άλουμ (Mark Allum) ότι το είχε αποκτήσει από δισκάδικο στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

«Υπάρχουν πολλοί μύθοι και ιστορίες που πλάθονται γύρω από αυτά τα θέματα και έμαθα ότι είχαν κυκλοφορήσει 500 αντίτυπα», είπε.

«Αυτό συνέβη, προφανώς, επειδή υπήρχε κάποια δυσαρμονία στις σχέσεις μεταξύ του συγκροτήματος, της διοίκησης και της δισκογραφικής εταιρείας και οι Led Zeppelin δεν είχαν συμφωνήσει στην κυκλοφορία single».

Ο κάτοχος του δίσκου απάντησε: «Ναι, ήθελαν όλη τους τη μουσική να κυκλοφορεί σε άλμπουμ».

Ο Άλουμ δήλωσε ότι, παρά την άμεση ανάκληση των single, ορισμένοι δεν τα επέστρεψαν.

Η ιστορία του δίσκου ανάγεται στα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος που δημιουργήθηκε το 1968 και έγινε διάσημο με το άλμπουμ που φέρει το όνομά τους και περιλαμβάνει τα τραγούδια «Good Times Bad Times», «Dazed And Confused» και «Communication Breakdown».

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