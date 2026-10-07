Miley Cyrus: Ιστορική πτώση στο Billboard – Κατρακύλησε από το Νο 1 στο Νο 157 μέσα σε μόλις μια βδομάδα (Video)

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Ιστορική πτώση σημείωσε η Μάιλι Σάιρους στα charts με το νέο της άλμπουμ «Bass Persuades» καθώς μετά το εκρηκτικό ντεμπούτο του στο Νο 1 του Billboard 200 την περασμένη εβδομάδα, στη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του, κατρακύλησε στο Νο 157, διαψεύδοντας τις αρχικές εκτιμήσερις για την πορεία του.

Η εντυπωσιακή αυτή πτώση αποτελεί, μάλιστα, τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ για γυναίκα καλλιτέχνιδα από την κορυφή του Billboard 200.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε αρχικά η Μαντόνα με το «Madame X», το οποίο είχε πέσει από το Νο 1 στο Νο 77 το 2019, ενώ λίγους μήνες μετά, το ρεκόρ έσπασε η Σελίν Ντιόν με το «Courage», που υποχώρησε από την πρώτη θέση στο Νο 111.

Το «Bass Persuades» είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορεί η Σάιρους μέσω της Atlantic Records, μετά την αποχώρησή της από την Columbia Records. Αρχικά προβλεπόταν ότι το άλμπουμ θα έκανε ντεμπούτο εκτός της πρώτης πεντάδας, μέχρι που η Atlantic Records επιστράτευσε μια σειρά από κινήσεις για να ενισχύσει τις πωλήσεις και να εξασφαλίσει την πρώτη θέση.

Η εταιρεία όχι μόνο μείωσε την τιμή της ψηφιακής έκδοσης του άλμπουμ, αλλά το κυκλοφόρησε επίσης σε 16 διαφορετικές εκδόσεις βινυλίου, εννέα εκδόσεις CD, έξι διαφορετικές ψηφιακές εκδόσεις για download και μία κασέτα.

Η στρατηγική απέδωσε, καθώς το «Bass Persuades» ξεπέρασε σημαντικά τις αρχικές προβλέψεις και κατάφερε να επικρατήσει οριακά του «Dandelion» της κάντρι τραγουδίστριας Έλα Λάνγκλεϊ, με διαφορά περίπου 70 μονάδων, κατακτώντας την κορυφή.

Miley Cyrus hit with devastating career blow as new album Bass Persuades suffers biggest chart fall in Billboard history https://t.co/NrzYyAJwEY — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 6, 2026

Τόσο η Σάιρους όσο και η Atlantic Records πανηγύρισαν την οριακή πρωτιά τον περασμένο μήνα, με τη δισκογραφική να στέλνει στο σπίτι της τραγουδίστριας ένα στεφάνι λουλουδιών σε σχήμα του αριθμού «1». «Το ότι το “Bass Persuades” είναι Νο 1 ξεπερνά την έννοια της νίκης», έγραψε τότε ενθουσιασμένη η Σάιρους στο Instagram.

«Αυτή η διαδικασία ήταν από τις καλύτερες περιόδους για μένα. Όλοι όσοι συμμετείχαν το έκαναν εφικτό και, το σημαντικότερο, διασκεδαστικό και αξέχαστο. Ευχαριστώ την Atlantic, την ομάδα μου και όλους όσοι πορεύονται δίπλα μου με πίστη. Σας αγαπώ. Στους θαυμαστές μου: εσείς κάνετε τον κόσμο μου να γυρίζει. Το να δημιουργώ μουσική για εσάς φέρνει ανυπολόγιστη χαρά στη ζωή μου. Για πάντα», πρόσθεσε.

Αν και το «Bass Persuades» έχει πλέον υποχωρήσει στο Νο 157, οι «ανταγωνίστριες» της Σάιρους στην ποπ βρίσκονται ψηλά στα charts του Billboard αυτή την εβδομάδα. Η Τέιλορ Σουίφτ επέστρεψε στην κορυφή με το «The Life of a Showgirl», το οποίο ενισχύθηκε από την κυκλοφορία της deluxe έκδοσης «Encore», ενώ στο Νο 2 ακολουθεί το «You Seem Pretty Sad For a Girl So In Love» της Ολίβια Ροντρίγκο που εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία έπειτα από τέσσερις μήνες στο chart.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάιρους έχει αντιμετωπίσει κι άλλες φορές δυσκολίες στα charts, τα τελευταία χρόνια, με το προηγούμενο άλμπουμ της, το «Something Beautiful», να μην καταφέρνει, επίσης, να σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία.

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