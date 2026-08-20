Ο Κεδίκογλου ανοίγει τον δρόμο προς ΕΛΑΣ και για άλλους πρώην

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Η ένταξη του Συμεών Κεδίκογλου στην ΕΛΑΣ φαίνεται να δίνει το σήμα για την κινητικότητα πρώην (παραιτηθέντων) βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Βουλευτές δηλαδή που απαρνήθηκαν την έδρα και τώρα αρχίζουν να εντάσσονται στην ΕΛΑΣ. Αν λοιπόν ισχύει η αίσθηση ότι μιλάμε για «σήμα», τότε αναμένεται να δούμε την ένταξη στελεχών όπως του Βασίλη Κόκκαλη και της Κατερίνας Νοτοπούλου. Ο Γιώργος Καραμέρος που επίσης έχει παραιτηθεί για χάρη της ΕΛΑΣ τον είδαμε (αυτός μας το έδειξε δηλαδή) σε ζωντανή σύνδεση να εγγράφεται στο νέο κόμμα.

Αλλά αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι τι θα γίνει με όσους έφυγαν μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι από την έδρα – ανεξαρτητοποιήθηκαν απλά δηλαδή. Ένταξη με έδρα αποκλείεται, όπως έχει πει ο Τσίπρας. Άρα έρχονται παραιτήσεις;

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