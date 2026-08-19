Στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ο Συμεών Κεδίκογλου – Η ανακοίνωση με «Οδύσσεια» και «Ιθάκη» (Video)

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Την απόφασή του να ενταχθεί στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Συμεών Κεδίκογλου, με μία ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο με πλάνα από την ταινία «Οδύσσεια», στο οποίο καταγράφεται να κάνει εγγραφή στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Το βίντεο τελειώνει με τη φράση «έλα να ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι για τη δική μας Ιθάκη».

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