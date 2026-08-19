H Τουρκία… ενοχλείται και από το ειδικό χωροταξικό της Ελλάδας για τις ΑΠΕ

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Και για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΧΠ-ΑΠΕ) της Ελλάδας, το οποίο αλλάζει τους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα έχει… άποψη η Τουρκία, στηλιτεύοντας τη χώρα μας, την ώρα που αυξάνεται η ένταση στα ελληνοτουρκικά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας Οντζού Κετσελί, το πλαίσιο που ανακοίνωσε η Αθήνα, το οποίο περιλαμβάνει το Αιγαίο Πέλαγος, «δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια» για την Τουρκία, «στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες».

«Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα στο παρελθόν, αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου» προσθέτει ο Κετσελί. Σύμφωνα με τον ίδιο «η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα».

«Η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι, στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023, θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, θεσπίζονται αυστηρότερα και σαφέστερα κριτήρια και ζώνες αποκλεισμού, με στόχο να συνδυαστεί η ανάπτυξη των ΑΠΕ με την προστασία του περιβάλλοντος, του τοπίου, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το νέο πλαίσιο έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα τους ενεργειακούς στόχους της χώρας έως το 2050, ενώ διαμορφώθηκε έπειτα από δημόσια διαβούλευση και τις γνωμοδοτήσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και του ΚΕΣΥΧΩΘΑ.

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