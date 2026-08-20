Challenge Φειδία σε Χριστοδουλίδη για το… ρεύμα: «Τι κοινό έχεις με τον Έλον Μασκ;» (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ένα νέο challenge ανέλαβε ο εκκεντρικός και αμφιλεγόμενος (το λιγότερο) ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου.
Μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλεί τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη να μειώσει την τιμή του ρεύματος μέχρι και 20%, παρομοιάζοντας τον ταυτόχρονα με τον Έλον Μασκ.
Μάλιστα για να το πετύχει, ο Φειδίας είναι… αποφασισμένος να τον «ενοχλεί» μέχρι να επιτευχθεί το challenge και να αλλάξουν όπως είπε οι συμφωνίες για το ρεύμα.
«Για κάποιο λόγο ο Πρόεδρος δεν την εφαρμόζει. Αυτή η αλλαγή είναι εφικτή και είναι σκάνδαλο το γεγονός ότι δεν μειώνεται η τιμή του ρεύματος. Αυτή η προσπάθεια μπορεί να πάρει 100, 200, 300 μέρες. Δεν ξέρω. Όσες χρειαστεί για να πείσουμε τον Πρόεδρο», λέει χαρακτηριστικά ο Φειδίας.
Ξεκινούμε μια νέα πρόκληση! @Christodulides pic.twitter.com/R9gHEUrTMU— Fidias Cyprus (@FidiasCyprus) August 19, 2026
Διαβάστε επίσης:
Ο ΣΥΡΙΖΑ «προσκαλεί» παλιούς βουλευτές του να επιστρέψουν – Τα 4 ονόματα που συζητά
Ο Κεδίκογλου ανοίγει τον δρόμο προς ΕΛΑΣ και για άλλους πρώην
Πέθανε ο Γιώργος Λουλουδάκης, επί χρόνια στέλεχος της ΝΔ – Το «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.