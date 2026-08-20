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20.08.2026 13:19

Challenge Φειδία σε Χριστοδουλίδη για το… ρεύμα: «Τι κοινό έχεις με τον Έλον Μασκ;» (video)

20.08.2026 13:19
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Ένα νέο challenge ανέλαβε ο εκκεντρικός και αμφιλεγόμενος (το λιγότερο) ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου.

Μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλεί τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη να μειώσει την τιμή του ρεύματος μέχρι και 20%, παρομοιάζοντας τον ταυτόχρονα με τον Έλον Μασκ.

Μάλιστα για να το πετύχει, ο Φειδίας είναι… αποφασισμένος να τον «ενοχλεί» μέχρι να επιτευχθεί το challenge και να αλλάξουν όπως είπε οι συμφωνίες για το ρεύμα.

«Για κάποιο λόγο ο Πρόεδρος δεν την εφαρμόζει. Αυτή η αλλαγή είναι εφικτή και είναι σκάνδαλο το γεγονός ότι δεν μειώνεται η τιμή του ρεύματος. Αυτή η προσπάθεια μπορεί να πάρει 100, 200, 300 μέρες. Δεν ξέρω. Όσες χρειαστεί για να πείσουμε τον Πρόεδρο», λέει χαρακτηριστικά ο Φειδίας.

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