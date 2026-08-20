Το «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά

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Δεν ανήκαν στους ίδιους πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Αντώνη Σαμαρά να πει ένα θερμό αντίο στον ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Τσουκαλά.

«Μακριά από κομματικές ταμπέλες ή ιδεολογικές μεμψιμοιρίες αποχαιρετώ με συγκίνηση τον σπουδαίο, πολιτικό στοχαστή Κωνσταντίνο Τσουκαλά που τίμησε τις κοινωνικές επιστήμες και περιέγραψε διεισδυτικά τη νεοελληνική μας τραγωδία».

Μακριά από κομματικές ταμπέλες ή ιδεολογικές μεμψιμοιρίες αποχαιρετώ με συγκίνηση τον σπουδαίο, πολιτικό στοχαστή Κωνσταντίνο Τσουκαλά που τίμησε τις κοινωνικές επιστήμες και περιέγραψε διεισδυτικά τη νεοελληνική μας τραγωδία. — Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) August 20, 2026

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