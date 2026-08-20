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20.08.2026 20:07

Το «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά

20.08.2026 20:07
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credit: NDP Photo Agency

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Δεν ανήκαν στους ίδιους πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Αντώνη Σαμαρά να πει ένα θερμό αντίο στον ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Τσουκαλά.

«Μακριά από κομματικές ταμπέλες ή ιδεολογικές μεμψιμοιρίες αποχαιρετώ με συγκίνηση τον σπουδαίο, πολιτικό στοχαστή Κωνσταντίνο Τσουκαλά που τίμησε τις κοινωνικές επιστήμες και περιέγραψε διεισδυτικά τη νεοελληνική μας τραγωδία».

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ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 21:52
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