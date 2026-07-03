«Baywatch»: Το Fox κυκλοφόρησε το νέο teaser για το reboot της εμβληματικής σειράς (videos)

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Fox, το νέο teaser για το reboot της εμβληματικής σειράς «Baywatch» το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα, τον Ιανουάριο του 2027.

Πρωταγωνιστεί ο Στίβεν Άμελ (Stephen Amell) ως ο νέος αρχηγός της ομάδας ναυαγοσωστών, έτοιμος να συνεχίσει τη βαριά κληρονομιά που άφησε ο θρυλικός πατέρας του, Mitch Buchannon τον οποίο υποδύθηκε ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ (David Hasselhoff) στην αρχική σειρά.

Το teaser παρουσιάζει τους νέους ναυαγοσώστες ενώ η Nat (Χάσι Χάρισον – Hassie Harrison) και ο Hobie (Άμελ) επιβεβαιώνουν ότι είναι «η καλύτερη δουλειά στον κόσμο», προτού η ομάδα του «Baywatch» βρεθεί να διασκεδάζει σε ένα μπαρ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ο κόσμος του Hobie ανατρέπεται όταν η Charlie (Τζέσικα Μπέλκιν – Jessica Belkin), η κόρη που δεν γνώρισε ποτέ, εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση των Buchannon και να γίνει ναυαγοσώστρια στο πλευρό του».

Το καστ συμπληρώνουν οι Νόα Μπεκ (Noah Beck), Σέι Μίτσελ (Shay Mitchell), Θάντιους ΛαΓκρόν (Thaddeus LaGrone), Μπρουκς Νέιντερ (Brooks Nader), Λίβι Νταν (Livvy Dunne) και Ντέιβιντ Τσοκάτσι (David Chokachi).

Το reboot, το οποίο περιλαμβάνει 12 επεισόδια, αποτελεί μια συμπαραγωγή της Fox Entertainment και της Fremantle με τον Ματ Νιξ (Matt Nix) να έχει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού και showrunner, σύμφωνα με το Variety.

Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν οι δημιουργοί της αρχικής σειράς Μάικλ Μπερκ (Michael Berk), Γκρεγκ Μπονάν (Greg Bonann) και Νταγκ Σβαρτς (Doug Schwartz) καθώς και ο McG που υπογράφει και τη σκηνοθεσία του πρώτου επεισοδίου.

Διαβάστε επίσης:

Χωρίς την Καινούργιου σήμερα η εκπομπή «Super Κατερίνα» – Τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης (Video)

Δεύτερη σε τηλεθέαση η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ την Τρίτη (30/6) λόγω Μουντιάλ – Πρώτο το Mega

Action 24: Η «Επόμενη μέρα» συνεχίζει προς το παρόν με δίδυμο παρουσιαστών αντί του Σεραφείμ Κοτρώτσου